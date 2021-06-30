Зависит ли удача от дня недели, в который родился ребенок

Правда ли, все люди, рожденные в понедельник, рано или поздно попадают на остров Невезения? Или Андрей Миронов все же просто посмеялся над тяжелым для трудоголиков днем?

Благодаря всем известной песне, которую блестяще исполнил Андрей Миронов в фильме «Бриллиантовая рука», за людьми, рожденными в понедельник, закрепилась практически дурная слава. Их считают невезунчиками. Какие люди на самом деле появляются на свет в понедельник, признанный всеми работающими людьми «днем тяжелым»? Астролог Оксана Лукина дала ответ на этот вопрос.

Начнем с того, что людям, рожденным в понедельник, покровительствует Луна. По натуре это открытые, эмоциональные и общительные люди, которые, безусловно, не лишены внутренних противоречий. Про них можно сказать, что это прежде всего люди настроения.

По словам астролога, уровень везения никак не зависит от того, что люди рождаются в понедельник. Они нежные, чрезмерно чувствительные, преданные и амбициозные люди. В глубине души они даже предрасположены к лидерству и наставничеству, но, как правило, руководящих постов занимать не спешат. Они обладают силой, духовным богатством и материальным. Наделены способностью учиться и умеют приспосабливаться к любым жизненным условиям.

Так что, родиться в первый рабочий день — это даже бонус для тех, кто любит и умеет трудиться.

Рожденные в понедельник любят окружать себя сильными людьми, при этом и сами являются самыми преданными друзьями и партнерами — это люди, которые всегда верны своим обещаниям, поэтому на них можно положиться.

Правда, и есть у таких людей и недостатки — они подвержены влиянию других и подпитываются от них негативной энергией, буквально притягивают ее к себе, считает астролог. Поэтому родителям, у которых есть малыши, появившиеся на свет в понедельник, нужно приучать их с детства, как правильно справляться с негативом.

Такие люди крайне нуждаются в положительных эмоциях, а их можно получить, например, занимаясь активно спортом или творчеством. Также рекомендую путешествия, посещение театров, выставок, концертов — все это помогает высвобождать негативную энергию и заряжаться позитивом.

Астролог отмечает, что маленькие дети, рожденные в понедельник, могут иметь проблемы с иммунитетом, поэтому часто болеют в детском саду и начальной школе. Конечно, тут нужно помнить и о закаливании, и о полезности различных поездок, которые могут помочь в восстановлении здоровья.

Но прежде всего необходимо помнить, что лунные дети очень чувствительны и восприимчивы, поэтому дома их должна окружать комфортная атмосфера. Как правило, к 20–25 годам здоровье придет в норму, и больше не будет вызывать беспокойства.

Что же касается сферы отношений, то люди, рожденные в понедельник, в этом плане птички ранние — рано влюбляются и умеют сохранять свои чувства на протяжении всей жизни.

Получается, никаким врожденным невезением люди не страдают. Рожденные в понедельник имеют свои достоинства и недостатки — как и все люди, появившиеся на свет в другие дни.