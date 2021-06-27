Любовь на первом плане — романтический гороскоп на 28 июня-4 июля

Благодаря Венере во Льве при мыслях о личной жизни всю неделю у вас будет подниматься настроение.

Ведь личная жизнь сейчас состоит из ярких, драматических ухаживаний, демонстративных знаков внимания, роскошных свиданий и будоражащих курортных романов. Правда, Луна на этой неделе убывает, поэтому если роман начнется сейчас, то вряд ли он будет иметь длительное продолжение. Не забыли звезды и семейных людей. Солнце в Раке выведет на первый план темы дома, семьи, общения с близкими, семейного досуга. Из-за убывающей Луны начинать что-то принципиально новое в этой сфере не нужно. Нужно заниматься теми вопросами, которые вы уже начали. Будут подходить к концу начатые ранее дела. Вторая половина недели обещает быть нелегкой для мужчин. В четверг им будет сложно проявлять инициативу и темперамент, а в пятницу и на выходных, наоборот, они станут слишком импульсивными и резкими в ухаживаниях. Женщинам следует проявить благородство (что вообще свойственно Венере во Льве) и простить сильному полу промахи.

Овен

На этой неделе любовные отношения Овнов станут яркими, гармоничными и будут складываться особенно удачно в романтическом, креативном или игровом формате (флирт, ухаживания, общий бизнес-проект, творческий тандем, курортный роман). Свободным Овнам звезды советуют не пропускать свой шанс в четверг.

Телец

На этой неделе самые яркие впечатления и бурные страсти ждут Тельцов вечером в субботу и в воскресенье. Общий ход событий непредсказуем, может и вдохновлять, и нервировать. В одно целое могут слиться любовь, дружба и ревность. Свободные Тельцы способны сменить вектор симпатий, внезапно влюбиться.

Близнецы

Эта неделя приглашает свободных Близнецов к приятным знакомствам и флирту. У новых симпатий есть перспектива. Велика вероятность знакомства в дороге. Не исключен неожиданный поворот в отношениях, завязанных весной. В постоянных союзах наступит более позитивный период. Счастливый день - 1 июля.

Рак

На этой неделе Ракам придется частично сменить свой образ, установки или манеру поведения - в противном случае, их прежние успехи в делах сердечных могут быть поставлены под сомнение. Им стоит подумать о том, чтобы внести в свой роман нотку креатива, например, сделать пассии оригинальный подарок.

Лев

На этой неделе возрастает привлекательность Львов в глазах лиц противоположного пола, что дает им преимущества в любовной игре. При этом сами Львы в глубине души могут сомневаться в себе и пытаться компенсировать свою неуверенность не всегда уместной экстравагантностью. Их ждет волнующий уик-энд.

Дева

На этой неделе жизнь начнет навязывать Девам не самые удобные для них правила в любовной игре, но Девы отлично справятся с этой задачей и сумеют освоить нужную им роль или сценарий. В их отношениях появится больше веселья, яркости и сюрпризов, но может стать меньше условий для подлинной интимности.

Весы

На этой неделе в любви для Весов наступает приятный период обновлений. Заново налаживаются отношения, восстанавливается гармония после размолвок. Наиболее удачный день - 1 июля. Самым неоднозначным окажется уик-энд: неожиданно могут напомнить о себе неприятные страницы прежних любовных приключений.

Скорпион

На этой неделе любовь становится для Скорпионов одной из главных целей, а для некоторых представителей знака - призом, к которому они стремятся из чистого тщеславия. Возможен авантюрный настрой или стремление к внешним эффектам. Любовные взлеты и падения сейчас лучше рассматривать как условие игры.

Стрелец

Эта неделя позволит Стрельцам выйти из эмоциональной темницы на яркий свет. Они вновь ощутят вкус романтики, вернутся к знакомому формату веселой игры и приятного флирта вместо тайных жертв и страданий. Любовные успехи позволят им воспрянуть духом, если не все гладко в других жизненных сферах

Козерог

На этой неделе жизнь вновь настойчиво предлагает влюбленным Козерогам перейти в режим авантюр и экспериментов, который им не всегда по душе. Включаться в рискованные игры им вовсе не обязательно, но не помешает немного расцветить привычные сценарии новыми красками, в том числе, в интимной сфере.

Водолей

На этой неделе Водолеям станет труднее сопротивляться обаянию партнера, но они могут не показывать своих чувств из-за робости или упрямства. Сломать лед и наладить контакт можно 1 июля, это наилучший день для свидания, флирта или разговора. Самым сложным и непредсказуемым обещает стать уик-энд.

Рыбы

На этой неделе Рыбам полезно внести в отношения нотку игры и творческого экспромта (важно, чтобы развлечения не вредили здоровью). Свободные Рыбы могут внезапно увлечься коллегой, представителем сервиса или человеком, которому помогли. Им стоит помнить о потенциальной неустойчивости такого романа.