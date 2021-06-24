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Проблемы на работе — финансовый гороскоп на 25 июня

24 июня 2021ГороскопыМарианна Басс

Собираем волю в кулак — сегодня будет очень сложно и тяжело работать.

Проблемы на работе — финансовый гороскоп на 25 июня
Фото: depositphotos

Овен

Овнам не рекомендуется в этот день проводить важные деловые встречи. Дело в том, что контакты могут сложиться по невыгодному для вас сценарию. Во время деловых контактов старайтесь не поднимать острых принципиальных вопросов – это может спровоцировать неожиданный разрыв отношений. В конце дня ситуация начнет постепенно улучшаться.

Телец

Несвоевременное выполнение плановых заданий может негативно отразиться на карьере Тельцов. Постарайтесь больше внимания уделять точному выполнению взятых на себя обязательств и качеству работы. В противном случае со стороны начальства вам могут высказать замечание. В конце дня в поле вашего зрения может появиться человек, сотрудничество с которым будет выгодно в долгосрочном плане.

Близнецы

Близнецам, проходящим профессиональное обучение и работающим над повышением уровня квалификации, сегодня, возможно, предстоит столкнуться с осложнениями. В учебе отдавайте предпочтение тем знаниям, которые будут иметь практическое применение. Ставка на теоретические знания может не оправдать ваших ожиданий – все необходимо проверять на практике.

Рак

Ракам в течение первой половины дня не рекомендуется давать и брать деньги взаймы. Если у вас есть кредиторы, то сегодня они могут напомнить вам о финансовых обязательствах. Также могут быть звонки от банков и коллекторов в случае большой просрочки по платежам. В конце дня старайтесь взять под личный контроль все свои дела и твердо отстаивайте свои позиции.

Лев

Львам, работающим в сфере услуг с клиентами, в этот день следует быть готовыми к самым разным неожиданностям. Возможно, вам придется иметь дело с излишне капризными клиентами, которые могут провоцировать вас на конфликт. При любой ситуации старайтесь сохранять самообладание. Помните о том, что клиент всегда прав, и не поддавайтесь на провокации.

Дева

У Дев в этот день могут возникнуть осложнения при выполнении текущей работы. Старайтесь не контактировать по рабочим вопросам с теми коллегами, с которыми у вас плохие личные отношения. Идеально, если вам не пришлось бы обращаться за помощью, и вы смогли бы все вопросы решить самостоятельно. В конце дня усиливаются положительные тенденции и открываются новые перспективы в делах.

Весы

У Весов неблагоприятный день для конкурентных и творческих видов деятельности. Воздержитесь от публикации резюме в поисках новой работы. Участие в творческих конкурсах и кастингах может быть связано с трудностями. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас есть много опыта. В конце дня ваше положение в карьере может укрепиться за счет конструктивных отношений с начальством.

Скорпион

Скорпионам звезды не советуют в первой половине дня заниматься вопросами оформления к получению ипотечных кредитов, банковских ссуд. Заявление в банк по поводу ссуды, поданное в этот день, может быть отклонено с отказом. Также могут быть задержки с поступлением платежей на вашу банковскую карту. В конце дня хорошо пойдут дела у бизнесменов, сосредоточенных на рекламной раскрутке проектов.

Стрелец

Слабым местом Стрельцов в этот день является сохранение и укрепление деловых связей. Сегодня вы можете столкнуться со случаями необязательности и нарушений договорных отношений. Запланированные деловые встречи могут срываться по независящим от вас причинам. Между тем в конце дня ваше финансовое положение может укрепиться за счет пополнения банковской карты денежным переводом.

Козерог

Козерогам в этот день может потребоваться прикладывать дополнительные усилия к той работе, которую вы считали для себя привычной. Дело в том, что может произойти технический сбой или отношения с коллегами испортятся – все это может повлиять на снижение производительности труда. В конце дня вы сможете добиться успеха в индивидуальном обслуживании клиентов.

Водолей

Водолеи известны своим стремлением к усовершенствованию, изобретательству и творчеству. Однако сегодня все подобные направления могут оказаться неудачными. Чтобы добиться успеха в делах, вам требуется держать под контролем свои эмоции – а это не так просто. Также очень важно глубже вникать в технические тонкости того оборудования, которое имеется в вашем распоряжении.

Рыбы

Рыбам, работающим в офисе, сегодня, возможно, придется столкнуться с рядом неудобств и осложнений. Возможно, вас будут часто отвлекать от работы всевозможными слухами, сплетнями и интригами. Также могут ухудшиться условия труда на рабочем месте. В конце дня усиливается ваш творческий потенциал, что позволит преуспеть в учебе. Хорошее время для обмена валюты.

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