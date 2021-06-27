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Радуем себя покупками — финансовый гороскоп на 28 июня-4 июля

27 июня 2021ГороскопыМарианна Басс

Венера во Льве предвещает неделю щедрости, мотовства, крупных покупок и больших трат.

Радуем себя покупками — финансовый гороскоп на 28 июня-4 июля
Фото: depositphotos

Деньги станут для всех способом показать себя и заслужить уважение. Люди часто будут оставлять щедрые чаевые, платить за близких и не очень, сорить деньгами на отдыхе. Покупать сейчас нужно заметные, дорогие и роскошные вещи. Можно выиграть приз, получить дорогой подарок, премию, награду. Доход принесут шоу, спортивные зрелища, броские рекламные акции, организация праздников. Но с заработком будьте осторожны — во второй половине недели звезды не располагают к активности. Во время выступления или соревнования может случиться неожиданная неприятность. Праздник, шоу, рекламная акция пойдут не так, как задумывалось. Поэтому в первой половине недели можно активно работать (но не запускать принципиально новые проекты — Луна убывает), а во второй лучше не пытаться заработать. Получайте деньги за уже сделанную работу, и доход от инвестиций и коммерческих проектов, которые вы сделали ранее. Само собой, с четверга нельзя рисковать деньгами.

Овен

У Овнов творческих профессий этот период может быть связан с неудачными инициативами. Возможно, вы будете склонны заблуждаться относительно своих способностей и того, какой поддержкой пользуетесь в коллективе. С наибольшими трудностями могут столкнутся те, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений и отдыха. От проведения сделок по оптовой закупке товаров лучше отказаться, поскольку ваши ожидания быстро обернуть вложения могут не оправдаться. Некоторые бизнесмены могут быть настроены излишне авантюристично, что может привести к поспешным и непродуманным вложениям средств. Старайтесь ничего радикально не менять в стиле и методах работы и не делайте ничего такого, что увеличивает риск финансовых потерь. Проблемой этой недели может стать сохранение баланса бюджета. Дело в том, что у вас может неожиданно возникнуть острая потребность в деньгах, которых не окажется в наличии. Уровень доходов в этот период оставляет желать лучшего. Деньги могут поступать на ваш счет нестабильно, с задержками. Чем скромнее вы будете жить, тем меньше денег потеряете.

Телец

У Тельцов, ожидающих повышения в должности, этот период может привести к разочарованию. Вы можете узнать, что обещания, которые давало вам начальство, исполнены не будут. Также это неблагоприятное время для сбора и оформления документов для регистрации индивидуального предпринимательства и юридического лица. Если вы занимаете руководящую должность, то вам будет вдвойне труднее. Прежде всего, потому, что планы относительно карьерного продвижения могут войти в противоречие с мнением вашей семьи или близких родственников. Воздерживайтесь от скоропалительных поспешных решений. Тельцам, привыкшим в любой ситуации действовать самостоятельно, в этот период придется нелегко. Дело в том, что ваши инициативы могут оказаться без соответствующей поддержки не только коллег и начальства, но даже и со стороны близких людей вы не найдете понимания. Неблагоприятно складываются дела в семейном бизнесе и у надомников. Возможно, вам не удастся завершить ту работу, которую планировали.

Близнецы

У Близнецов эта неделя может внести большую сумятицу и непонимание. Вы можете оказаться жертвой собственных заблуждений и иллюзий. Относиться с объективностью к поступающей информации будет сложно, поэтому способность к пониманию реального положения вещей несколько затрудняется. От деловых встреч лучше отказаться. Затруднена будет работа торговцев и консультантов – вы можете допустить ошибку из-за невнимательности или забывчивости. Нежелательно заниматься рекламным и туристическим бизнесом. Наибольший ущерб могут получить представители торгово-закупочной и посреднической деятельности, водители транспорта, консультанты и все те, кому приходится заниматься оформлением деловых бумаг. Прежде всего, вы почувствуете резкое увеличение объема работы, и затруднения в связи с невозможностью справиться со всем этим. Досадная ошибка может повлечь сбой ритма работы и переполох среди сослуживцев. В связи с этим отношения с коллегами в трудовом коллективе могут тоже пострадать.

Рак

Наиболее проблемная тема для Раков в этот период – финансы. Рекомендуется воздерживаться от принятия важных финансовых решений. Особенно это касается крупных покупок, поскольку вам будет нелегко контролировать свои расходы и можете выйти за рамки бюджета. Держите пластиковые карточки и бумажник в надежном месте, будьте внимательны при финансовых расчетах – вы в этот период легко можете стать жертвой мошенников и воров. Не рекомендовано брать и давать деньги взаймы – это особенно касается финансовых отношений с деловым партнером. А о приумножении капиталов на в этот период лучше забыть. Очень хорошим результатом по итогам этой недели может стать сохранение той суммы денег, которая была у вас в начале недели. Звезды советуют воздерживаться от финансовых инвестиций в коллективные проекты, типа акционерных обществ или товариществ на паях. Если вы играете на товарно-сырьевой бирже, то сделки этого дня вряд ли можно будет назвать удачными. Желательно не вступать с друзьями и единомышленниками в финансовые отношения, не брать на себя ответственность за расходование не своих денег.

Лев

Львы могут почувствовать внутреннюю неустойчивость и за время этой недели несколько раз могут поменять свои намерения. И это не есть хорошо, поскольку серьезного результата можно добиться только благодаря методичному и последовательному труду. По этой причине, звезды не советуют вам начинать новые проекты и вести переговоры с потенциальными партнерами. Кроме того, это не способствует духу сотрудничества и взаимного доверия при контактах с деловыми партнерами. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то не исключены трения с заказчиками. Старайтесь при любой ситуации не принимать скоропалительных решений. Не забывайте о соблюдении правил техники безопасности – возможны травмы из-за поспешности и опрометчивости. Старайтесь не принимать никаких кардинальных решений и просто выполняйте ту работу, которая стала вам давно понятной и привычной. Проявления начальственной власти, приказов и распоряжений могут восприниматься вами с некоторой критичностью, поскольку вам может казаться, что этим пытаются ограничить вашу личную свободу. Звезды советуют вам обратить внимание на такую вероятную проблему как соблюдение дисциплинарных норм и выработки в себе исполнительской дисциплины.

Дева

У Дев этот неделя может пройти в атмосфере недоверия и отсутствия взаимопонимания в трудовом коллективе. Вам будет сложно будет сосредоточиться на текущих делах, поскольку постоянно вас будут отвлекать разные люди и поступающая информация. Труднее всего придется тем, чья работа связана с оформлением деловых бумаг, контактами с множеством людей, поездками и консультациями. Ошибка в информации или недостоверные известия могут повлечь за собой неверные действия. Старайтесь не реагировать излишне эмоционально на текущие трудности. Иначе это может привести вас к нелицеприятному выяснению отношений с коллегами. При этом звезды советуют всячески избегать конфликтных ситуаций, поскольку ваша нервная система сейчас может быть легко возбудима. А при стрессовой ситуации может ухудшиться самочувствие и снизиться уровень работоспособности. Звезды советуют держаться подальше от теневого бизнеса и строго соблюдать букву закона в своей работе. Возможны негласные проверки вашего бизнеса, типа контрольной закупки товара и проверки его на срок годности. Вероятно, в этот период вы будете вынуждены выполнять невыгодную работу.

Весы

Весам звезды не советуют заниматься долгосрочным планированием. В этот период вы можете быть склонны к мечтаниям, витанию в облаках, и поэтому ваши планы могут оказаться нереалистичными. Вместо проектов вы получите прожекты. Постарайтесь не обращаться к друзьям и единомышленникам с просьбами и научитесь все вопросы решать самостоятельно. Неблагоприятно проходят коллективные производственные собрания, совещания и любые коллективные обсуждения вопросов. Не следует полагаться на коллегиальное принятие решений в вопросах развития бизнеса. Внешние обстоятельства могут претерпевать перемены и вам, возможно, придется в оперативном порядке реагировать, чтобы удержать свои позиции. С трудностями в реализации своих идей могут столкнуться представители творческих профессий и те, кто работает по свободному графику. Звезды не советуют вам покупать товары оптовыми партиями с целью их перепродажи в розницу – купленный товар может на поверку оказаться плохого качества, либо не будет пользоваться спросом.

Скорпион

Внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно с точки зрения экономических интересов Скорпионов. Вся сложность момента в том, что у вас может не оказаться рычагов воздействия, чтобы как-то развернуть неблагоприятные обстоятельства в свою пользу. В результате вам придется либо подстраиваться под обстоятельства, либо вступать в бесплодную и затратную борьбу. Первый вариант представляется более разумным, поскольку, адаптируясь, вы сможете минимизировать риски вероятного ущерба. Складывающаяся ситуация и внешние обстоятельства заставят вас задуматься о своем поведении. Рекомендуется критически переосмысливать свою предыдущую деятельность и пытаться извлекать уроки из ошибок. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и не вступайте в споры с начальством, даже если вам будет казаться, что они вы правы. Тем, кто работает в сфере услуг, вероятно, придется столкнуться с претензиями клиентов и жалобами на вас начальству. Если есть такая возможность, то постарайтесь уклониться от прямого контакта с клиентами. Договоры, подписанные в этот период, могут оказаться невыгодными и вскоре могут быть расторгнуты.

Стрелец

У Стрельцов эта неделя может сложиться весьма суетной и хлопотной. Возможно, вас будут пытаться отвлечь от работы разговорами на посторонние темы. Не теряйте время понапрасну, научитесь отсекать от себя ненужные контакты. Чаще обычного вы будете сталкиваться с непониманием и недоразумениями. Не исключено, что вы сами будете отвлекаться от работы через компьютер или смартфон, если у вас на работе не отключен Интернет. То есть отвлекающие факторы могут исходить извне, а могут и изнутри. В любом случае вам будет сложнее сосредоточиться на продуктивной работе. Бизнесменам-торговцам трудно будет выстраивать взаимодействие транспорта и поставок. Попытки установить новые контакты и расширить дилерскую сеть при торговой деятельности наталкиваются на неудачу. Обращайте внимание на качество поступающей информации – вы можете получить недостоверные сведения и принять ошибочные решения. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу.

Козерог

Козероги на этой неделе могут почувствуют возрастание риска финансовых потерь. Аккуратнее работайте с электронными платежными системами, соблюдайте меры безопасности, своевременно меняйте пароли и обновляйте программное обеспечение. Звезды предостерегают вас от излишней поспешности в действиях. Работа в группе может складываться неудачно. Может выясниться, что ваши товары и услуги не пользуются высоким спросом. В какой-то момент вы можете повести себя нетипично и допустить ряд опрометчивых ошибок при проведении финансовых операций. Нелегко придется работникам страховых и кредитно-финансовых учреждений. Для этого времени характерна забывчивость и иллюзии относительно доходов и расходов. Опасайтесь контактов с незнакомыми людьми и будьте внимательнее при расчетах за покупки. Звезды не советуют совершать финансовые спекуляции на фондовой и валютной бирже.

Водолей

У Водолеев эта неделя может стать временем упущенных возможностей. Возможно, вам не удастся добиться взаимопонимания с деловыми партнерами. Ваша способность вникать в аргументацию партнеров будет в этот период снижена. Кроме того, вам будут мешать сосредоточиться ложным мысли и подозрения. Переговорный процесс также лучше приостановить, поскольку вы не будете владеть всеми тонкостями вопроса и можете допустить ошибку. Старайтесь проявить дипломатичность и такт, и по возможности, делегируйте полномочия общения с клиентами своим коллегам. Внешние обстоятельства могут активно препятствовать вашим инициативам. Следует учесть, что на каждом шагу вы можете сталкиваться с препятствиями. Во-первых, вам будет сложно найти взаимопонимание с вышестоящим начальством или представителями официальных властей. Во-вторых, деловые партнеры могут вести себя непоследовательно, поэтому на них вы тоже не сможете опереться. Возможны жалобы на вас со стороны заказчиков.

Рыбы

У Рыб очень эмоционально насыщенная неделя. Однако ваша склонность излишне эмоционально реагировать на сложности, возникающие в ходе текущей работы, может оказать вам дурную услугу. Психологический климат в трудовом коллективе может оказаться испорчен взаимным недоверием, неисполнительностью и интригами. Работать в таких условиях и добиваться результата будет трудно. Кроме того, у вас может ухудшиться самочувствие, что неблагоприятно отразится на работоспособности. Из-за участившихся ошибок, кое-какие дела придется заново переделывать. Постарайтесь «отключить» эмоции и подойти к делам объективно и беспристрастно – в этом случае у вас есть небольшой шанс добиться успеха. Это неблагоприятное время для проведения ремонтных работ в сервисных центрах. Вы рискуете сломать дорогостоящую деталь или инструмент, чем поставите себя в весьма затруднительное положение. Также, из-за возможных бюрократических препон нежелательно сдавать финансовые отчеты, оформлять и визировать деловые бумаги в инстанциях.

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