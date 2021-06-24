Вспоминаем о былом — гороскоп на 25 июня

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Козерога, предлагает относиться к жизни серьезнее и ценить пройденный ранее путь.

В течение дня придется столкнуться с теми или иными элементами прошлого, в том числе не очень приятными. Может вновь напомнить о себе старая семейная вражда, любовная или профессиональная ревность. В то же время день не подталкивает к агрессии. Некоторые детали лучше простить и забыть, оставив лишь накопленный опыт. Возможен интерес к наследству, раритетам, памятным вещам. Успехи в профессии и карьере могут начать зависеть от тайной поддержки, родственной или другой протекции.

Овен

Сегодня Овнам важно уточнить свои задачи, обязанности и планы. Не исключено, что остановиться на одной цели не удастся и придется балансировать между двумя направлениями. День заставляет быть реалистом и подходит для практических обновлений (например, хозяйственных). Возможна эмоциональная напряженность, это не лучший момент для того, чтобы почувствовать свободу, повеселиться или расслабиться.

Телец

Сегодня реализуется часть оригинальных желаний Тельцов. Даже из негативных обстоятельств можно извлечь пользу. Благополучно завершатся недоразумения, приключения. Ситуации этого дня позволяют сочетать романтику с практичностью. Не стоит упускать момент, если остается шанс восстановить старинные личные симпатии, подпитать давние чувства, дополнительно напомнить о себе друзьям или родне за рубежом.

Близнецы

Близнецам сегодня не стоит оставлять без внимания материальные дела: включив практичность, можно получить выгоду, а проявив беспечность, легко ее упустить. Главный ресурс - резервы прошлого. Возможен профит от прежних инвестиций, операций с подержанными вещами. Стоит следить за обновлениями в связи с налогом, кредитом, страховкой, семейным бюджетом, социальной выплатой, профессиональным доходом.

Рак

Сегодня Ракам лучше ориентироваться на обстановку и чужой настрой, а не на свои ощущения. Акцент на личных нуждах и вкусах может быть расценен окружением как эгоизм. За ширмой согласия могут скрываться старые знакомые - обидчивость и злопамятность. Гармонизировать ситуацию поможет дружелюбие, общность интересов и взглядов на будущее. Лучше не начинать и не завершать в этот день серию переговоров.

Лев

Сегодня Львам придется свернуть свою инициативу и подстроиться под заданные условия. Ситуации этого дня могут задевать «больные места», пробуждать тайные комплексы, напоминать о профессиональных проблемах, врачебных ошибках и прочих неприятных эпизодах прошлого. Не стоит планировать развлечения или важные мероприятия: вас может подвести самочувствие, настроение или комплекс роковых обстоятельств.

Дева

Обстоятельства этого дня позволяют Девам заняться любимым делом или подойти к решению скучных обязательных задач с творческих позиций. Успех им обеспечит не следование официальным правилам и протоколам, а собственное понимание дела и опыт. Многие Девы преуспеют в своем старинном хобби, которым владеют на профессиональном уровне. Источником тайных сильных переживаний может стать любовное прошлое.

Весы

Весам этот день не обещает душевного и бытового комфорта. Вероятны минуты раздражения и уныния, проблемы с самочувствием. Придется считаться с нуждами домочадцев и коллег, профессиональной или домашней ситуацией. Может требовать внимания старый дом или семейное наследие. Многим Весам придется сделать над собой усилие, чтобы завершить частное дело или подвести черту под сложным для себя периодом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам таинственным образом везет в негативных ситуациях, а также в обстоятельствах с забавным или сомнительным оттенком. Многих Скорпионов будет безошибочно вести интуиция и выручать проницательность. Порой они сами будут становиться опорой для тех, кто оказался в неприятном положении. В их поддержке могут нуждаться коллеги, попутчики, соседи, родственники и даже малознакомые люди.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам сосредоточиться на делах практических и проявить хозяйственность. Это особенно важно, если идет к концу финансово-имущественная процедура, связанная с жильем, наследством, возвратом долга, уплатой налога, разделом ресурсов или семейных владений. Возможен интерес к подержанным товарам, раритетам или фамильным ценностям. Не стоит покупать в этот день новые вещи.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит следить за своим самочувствием, контролировать диету и эмоции. День располагает к мрачности или периодическим «провалам» в негатив (например, в неприятные воспоминания), а также способствует возврату к дурным привычкам, которые скрыто вредят вашему образу. Есть риск в последний момент подпортить сложившуюся гармонию, подорвать доверие к себе, снизить градус своего обаяния.

Водолей

Сегодня возможности Водолеев ограничены. Не исключено, что весь день пройдет в закрытой или унылой обстановке, навевающей плохие мысли или провоцирующей тягу к вредным привычкам. Если нет внешних цепей и преград, может добавить проблем внутренний эмоциональный настрой, например, приступ пессимизма. Может создать неудобства хроническое недомогание, доставшееся «в наследство» от сложного прошлого.

Рыбы

Этот день помогает Рыбам оставаться реалистами и смотреть в будущее с позиций здорового скепсиса. Рыбам, чьи замыслы обширны, а возможности невелики, стоит поддержать связи с бывшими коллегами и единомышленниками: не исключено, что сохранились точки пересечения интересов и есть смысл реанимировать совместный проект. Но афишировать свои замыслы и раскрывать сразу все свои карты звезды не советуют.