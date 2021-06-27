Коса нашла на камень — гороскоп на 28 июня-4 июля

На этой неделе на небе будет сформировано 2 напряженных планетных аспекта.

1 июля Марс делает оппозицию к Сатурну. Это один из самых жестких аспектов, поскольку, согласно древней астрологии, в борьбу вступают две неблагопритяные планеты.

Но принципы действия у них противоположные. Если Марс стремится к активной деятельности, то Сатурн воздвигает стену препятствий, пытаясь ограничить активность и отнять силу энергии у Марса. Образно этот аспект можно сравнить с поговоркой – «коса нашла на камень». В результате такой борьбы планетных принципов энергия может затрачиваться на борьбу и не носить конструктивного характера. Получается жесткая борьба ради борьбы, но без какого-то позитивного результата. В жизни людей, которых этот аспект может затронуть, могут происходить серьезные проблемы, затрагивающие самые разные сферы.

4 июля Марс в квадратуре к Урану – это тоже очень жесткий аспект. Но если в предыдущем аспекте Сатурн пытается ограничить активность Марса, ставя ему предел, то при квадратуре Марс-Уран обе планеты способны невероятно усилить свою энергетику, и квадратура может сопровождаться взрывным выбросом энергии. Причем, это может быть разрушительная энергия. Под влиянием этого аспекта могут происходить техногенные сбои и аварии. Следует учитывать оба аспекта недели, поскольку три планеты – Марс, Сатурн и Уран – выстраиваются в напряженную треугольную конфигурацию под названием тау-квадрат. Сила деструктивного воздействия данной конфигурации намного больше одиночных аспектов.

Овен

На этой неделе Овны должны быть готовыми брать полностью на себя ответственность и не поддаваться никакому внешнему влиянию. Сейчас вы можете в полной мере осознать, каким большим запасом сил и огромным потенциалом вы на самом деле обладаете. Возможно, произойдут осложнения в романтических отношениях. В этом случае только от вас и вашего желания зависит, сумеете ли вы сохранить любовь. Покажите любимому человеку, как сильно вы его любите и на что способны – это укрепит ваши отношения. Также это не лучшее время для обсуждения с любимым человеком финансовых вопросов, касающихся уровня доходов или правил, которыми каждый из вас руководствуется при расходовании денег. В этом случае вы рискуете поссориться с любимым человеком из-за принципиальных расхождений. Возможно, активизируются дружеские контакты, и вас будут часто приглашать в ночные клубы или на дружеские вечеринки. Вместе с тем, вы должны отдавать себе отчет, что при веселой беззаботной жизни вы рискуете запустить свои дела, которые сами собой не решатся. Принцип «делу время – потехе час» на этой неделе может быть нарушен, и это может дестабилизировать вас и ваши дела.

Телец

У Тельцов достаточно трудные дни для взаимоотношений с родителями, членами семьи и близкими родственниками. В семейной жизни может усилиться напряженность в отношениях, особенно если вы живете с родителями. Постарайтесь не вступать в споры по принципиальным вопросам, касающихся распределению обязанностей в семье. Возможно, вам поставят в вину то, что вы недостаточно добросовестно выполняете некоторые свои семейные обязанности. Могут происходить перемены в карьере и в семейной жизни. Возможно, ситуация в семье по каким-то причинам обострится, и потребуется уделять больше внимания решению семейных проблем, отношениям с родителями и близкими родственниками. Не исключено, что потребуется проводить работы по обустройству жилья или же ухаживать за родственниками. Может потребоваться взять отпуск за свой счет или отпрашиваться с работы пораньше, но будьте готовы, что это может вызвать недовольство у начальства.

Близнецы

Контакты с окружающими могут стать для Близнецов причиной неприятностей. Следует быть разборчивее при новых знакомствах. Старайтесь воздерживаться от знакомства с пожилыми людьми и теми, кто показался вам агрессивно настроенным – от подобных людей сейчас лучше держаться подальше. Также не следует бродить в одиночестве по темным улицам вечернего или ночного города, или подсаживаться в попутную машину с незнакомыми людьми – это убережет вас от возможных неприятностей. Некоторые Близнецы, возможно, будут вынуждены пересмотреть некоторые свои представления, касающиеся системы морально-нравственных представлений. Это может стать особенно актуальным для молодых людей, у которых не до конца сформировались представления о добре и зле и о нормах поведения в обществе. Если вы считали для себя допустимым противоправные поступки, то теперь за такое поведение придется держать ответ. Также это достаточно напряженное время для студентов вузов, допустивших отставание от учебного плана. Это не лучшее время для подготовки к дальним поездкам, оформления документов, урегулирования юридических вопросов.

Рак

Ракам на этой неделе, возможно, предстоит заниматься урегулированием финансовых вопросов. Тема денег может стать для вас едва ли не самой главной в эти дни. Постарайтесь не прибегать к финансовым заимствованиям и больше сил отдавайте работе. Даже если вам не хватает наличных денег на текущие расходы, не следует обращаться к друзьям за помощью и просить у них денег в долг. В этом случае вы можете получить отказ, и это может стать поводом для обиды и недовольства. Также это не лучшие дни для праздного времяпрепровождения (опять же по финансовым причинам). Если у вас имеется острая потребность в деньгах, то найти их будет весьма непросто. Вам могут отказать в получении банковской ссуды. Не исключены финансовые потери, убытки. Воспринимайте финансовые затруднения этих дней как стимул для того, чтобы мобилизоваться ради новых достижений и движения вперед. Побеждает только тот, кто ставит перед собой конкретную цель и прилагает реальные практические усилия ради её достижения.

Лев

Львам на этой неделе, возможно, придется столкнуться с серьезными препятствиями на пути к достижению поставленной цели. Это могут быть как неблагоприятные внешние обстоятельства, так и некий влиятельный человек, ставший у вас на пути. С точки зрения экономии сил и времени целесообразнее переждать неблагоприятное время. Однако для вас сейчас очень важно иметь возможность для свободного волеизъявления, и вы можете болезненно реагировать на любые ограничения. Поэтому возможны конфликтные ситуации. Также общая неблагоприятная ситуация может ввести в полосу нестабильности ваши партнерских отношениях. Поведение партнера по браку может показаться вам излишне самонадеянным, упрямым и не поддающимся контролю. Вместе с тем, звезды советуют вам сдерживать себя от проявлений агрессии. Поссориться и довести отношения до конфликта сейчас очень легко – гораздо труднее удержать отношения в гармонии и терпимости. Ваша задача состоит в том, чтобы контролировать, прежде всего, свое поведение быть терпимее к другим людям.

Дева

Девам на этой неделе звезды советуют держаться подальше от представителей власти и закона. Строже старайтесь следить за своим поведением с точки зрения соблюдения правил и норм закона. Например, нарушение правил дорожного движения при вождении своего автомобиля не останется незамеченным и вам, возможно, придется держать ответ перед инспектором дорожно-постовой службы. В целом это не лучшее время для путешествий. Возможно, у вас накопится много работы, как в профессиональной сфере, так и дома, в семейной обстановке. Не исключено, что придется ухаживать за заболевшими родственниками или принимать на себя ответственность за дела на работе. Вместе с тем, звезды советуют равномернее распределять физические нагрузки и делать паузы для отдыха. В противном случае ваше состояние здоровья может ухудшиться. Старайтесь переключаться с одного вида деятельности на другой, ведь отдых – это смена занятий!

Весы

Весам на этой неделе рекомендуется воздерживаться от экстремальных видов деятельности, связанных с высоким риском получения травм. Особенно это относится к участию в спортивных состязаниях в составе команды. Будьте осмотрительнее при прогулках по улицам города, не торопитесь. Дело в том, что в эти дни возрастает вероятность падений и травм. Если вы давно встречаетесь с любимым человеком, то сейчас ваши отношения могут войти в фазу противостояния. Не позволяйте друзьям и подругам вмешиваться в ваши отношения, не противопоставляйте их любимому человеку. В связи с этим лучше отказаться от посещения дружеских вечеринок и посиделок с друзьями. С другой стороны, отдавая предпочтение только любимому человеку, вы можете столкнуться с ухудшением отношений с друзьями. Возможно, что сейчас ваши романтические отношения испытывают дефицит нежности, заботы и внимания. Также это достаточно напряженное время для тех, кто занимается воспитанием детей. Ваш ребенок в какой-то момент может выйти из-под контроля и угомонить его будет непросто.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами, на которые вам будет сложно повлиять. В первую очередь могут ухудшиться отношения с партнером. Крайне нежелательно заниматься обсуждением таких вопросов, которые имеют для партнера принципиально важное значение и где он не склонен идти на уступки. Другая проблемная тема может быть связана с противоречиями между вашей карьерой и семейными вопросами. Основная тема, которая может нарушить равновесие, связана с нестабильностью в семье. Это может быть возрастание забот, хлопот и всевозможной семейной работы. Либо это время связано с напряжением отношений с близкими родственниками, родителями – классический пример возможных конфликтов многократно описан в литературе как «отцы и дети». Косвенно, домашние неурядицы могут негативно отразиться на вашей профессиональной карьере. Возможно, вам придется вращаться как белка в колесе между основной работой и домашними делами. По каждому направлению может быть много забот и вам придется выкраивать время, чтобы всюду успевать.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе будет труднее поддерживать доброжелательные и ровные отношения с окружающими людьми. Возможно, вы будете очень востребованы друзьями и знакомыми, к вам часто будут обращаться за помощью и содействием. В конце концов, вы можете осознать, что окружающие люди просто отнимают ваше личное время, забирая все ваше внимание на себя. При попытке отстоять свои личные интересы и отказе в помощи окружающим вы можете столкнуться с непониманием, обвинениями и обидами. В результате вы можете разорвать с кем-то отношения, и список контактов в вашем мобильном телефоне уменьшится. Также это неблагоприятное время для поездок на личном автомобиле. В какой-то момент с автомобилем может случиться поломка и потребуется оплачивать дорогостоящий ремонт. Старайтесь ни с кем не конфликтовать, берегите себя от стрессовых ситуаций. В противном случае может ухудшиться самочувствие.

Козерог

Козерогам, возможно, придется столкнуться с финансовыми проблемами. Вероятно, вы почувствуете острую нехватку наличных денег для поддержания повседневных нужд. Не исключены и материальные убытки. Например, у вас может внезапно сломаться бытовая техника или компьютер, и потребуется срочно заниматься её ремонтом или заменой. Кроме того, это достаточно напряженное время в профессии – вам, возможно, придется много и интенсивно трудиться, чтобы заработать нужную сумму денег. Главная сложность в том, чтобы соблюдать баланс между расходными и доходными статьями вашего бюджета. Нарушение баланса в сторону перерасхода средств может создать для вас напряженную обстановку. Если у вас есть дети, то, возможно, поведение вашего ребенка станет излишне строптивым, и он может отказаться вас слушаться. Однако не торопитесь прибегать к жестким методам воздействия. Попробуйте предоставить ребенку некоторую свободу и понаблюдайте, как он ею распорядится. В романтических отношениях тоже достаточно неспокойная ситуация – ссоры могут чередоваться с примирениями.

Водолей

У Водолеев на повестку дня может выйти вопрос противоречий между поколениями. Если вы живете вместе с родителями, а также если с вами еще проживают бабушки и дедушки, то тургеневский вопрос «отцов и детей» может стоять в весьма острой и непримиримой форме. Постарайтесь найти себе приемлемое занятие для времяпрепровождения вне дома. Тогда вам меньше придется пересекаться с старшими родственниками и выслушивать их нотации. Возможно, вы будете настроены на самостоятельное поведение и можете попытаться поступать вопреки мнению окружающих. Это может привести к противостоянию с теми людьми, интересы которых будут затронуты вашим поведением. А ваше поведение в отдельных случаях может стать непредсказуемым. Звезды советуют сдерживать в себе агрессию, и стараться обсуждать в конструктивном ключе все спорные моменты во взаимоотношениях. Это относится не только отношений в семье, но и любых иных отношений с окружающими людьми.

Рыбы

У Рыб эта неделя может сложиться весьма проблематично. Основная тема, которая может вызывать беспокойство, связана с характером общения с окружающими людьми. Возможно, вы почувствуете в себе стойкое нежелание вступать с кем-либо из окружающих в общение. Отсутствие потребности поддерживать обычные приятельские отношения может привести к отчуждению от вас людей вашего круга. Вместе с тем, это хорошее время для избавления от ненужных контактов, которые перестали приносить вам что-либо позитивное. Не исключено, что именно в эти дни список контактов в вашем мобильном телефоне значительно уменьшится. Звезды советуют сосредоточиться на текущих делах и не отвлекаться на мелкую суету. Однако во всем следует соблюдать меру. Нельзя слишком много сил отдавать работе, рекомендуется чередовать работу с периодами отдыха. Ваше самочувствие может в любой момент ухудшиться, как только вы допустите физическую перегрузку выше своих пределов. Вы можете оказаться в ситуации, когда внешние обстоятельства будут ограничивать способность действовать в свободном режиме.