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«Шопоголики могут сорваться»: астрологи советуют убрать деньги в полнолуние

24 июня 2021ГороскопыNews.ru

Полнолуние в июне будет 24-го числа: астрологи советуют в этот день припрятать кошельки, иначе могут случиться необдуманные и бесполезные траты.

Астрологи советуют убрать деньги в полнолуние
Фото: depositphotos

Как сказал астролог Влад Росс, лучше отказаться от решения вопросов, связанных с деньгами, в том числе не оформлять страховки и кредиты.

Логика будет хромать, а в финансовых делах она потребуется, как и умение трезво мыслить. В это время могут сорваться шопоголики и накупить ненужное барахло, — предупредил он.

Другой астролог — Юлия Погорельченко — солидарна с коллегой, она считает, что возрастают риски денежных потерь, и не советует планировать какие-то важные дела.

Также она советует не давить на своего партнёра, потому что это может «привести к непоправимым последствиям». По её словам, лучше заняться планированием, прописать действия на следующую неделю.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, представителей которых летом ждут большие и позитивные изменения. Созвездия, особенно активные в тёплое время года, принесут удачу тем, кому покровительствуют.

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