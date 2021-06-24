Астрологи советуют убрать деньги в полнолуние

Полнолуние в июне будет 24-го числа: астрологи советуют в этот день припрятать кошельки, иначе могут случиться необдуманные и бесполезные траты.
Как сказал астролог Влад Росс, лучше отказаться от решения вопросов, связанных с деньгами, в том числе не оформлять страховки и кредиты.
Логика будет хромать, а в финансовых делах она потребуется, как и умение трезво мыслить. В это время могут сорваться шопоголики и накупить ненужное барахло, — предупредил он.
Другой астролог — Юлия Погорельченко — солидарна с коллегой, она считает, что возрастают риски денежных потерь, и не советует планировать какие-то важные дела.
Также она советует не давить на своего партнёра, потому что это может «привести к непоправимым последствиям». По её словам, лучше заняться планированием, прописать действия на следующую неделю.
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