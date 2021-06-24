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Топ-5 знаков, с которыми не стоит вместе ехать в отпуск

24 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

Наступило лето. Многие наконец отправятся в долгожданный отпуск.

Топ-5 знаков, с которыми не стоит вместе ехать в отпуск
Фото: depositphotos

Однако прежде чем ехать загорать и купаться, стоит внимательнее отнестись к выбору компании для отдыха. Представители каких знаков зодиака не умеют отдыхать и с кем из них лучше не ехать в отпуск, потому что они его испортят, рассказала парапсихолог Оксана Лукина.

Овен

Если в компании Овна вы собрались в дикую местность с экстремальными видами отдыха, то лучшего попутчика не найти, но для тихого спокойного времяпровождения на пляже или у бассейна эта компания — не самая подходящая. Овен каждую секунду будет искать, чем вас занять и заинтересовать, постоянно будет мельтешить перед глазами и не даст расслабиться ни на секунду, потому что неуемная энергия не дает покоя в первую очередь им самим.

Лев

Во-первых, представители этого знака обладают не меньшим энергетическим потенциалом, чем Овны, а значит, с ними сложно будет организовать даже недолгий сеанс релакса без какой-либо активной деятельности. Во-вторых, представителям этого знака кажется, что все должны быть так, как они сказали, с ними очень сложно договориться даже в малейших деталях, иногда даже здоровый компромисс — неприемлемый для них вариант, не говоря уже об уступках.

Дева

Дотошные до мелочей Девы могут зациклиться на недостатках всего вокруг, если в целом их настроение не до конца располагает к отпуску. Им очень сложно угодить. Сервис, номер, местная культура — во всем можно найти недостатки, Девы первыми готовы это сделать. Если вы категорически не хотите слышать жалобы и недовольство во время отпуска, вам лучше найти другую компанию.

Скорпион

Отдых в компании Скорпионов — всегда рискованное мероприятие, потому что невозможно предугадать поведение представителей этого знака зодиака. Как известно, у них очень непростой характер, но следует также учитывать, что он имеет тенденцию проявляться в самых неподходящих для этого ситуациях, таких как отпуск. Неизвестно, в какой момент ваш попутчик-Скорпион решит начать выяснять отношения или вступит в ожесточенный спор с кем-то из новых знакомых.

Козерог

Трудоголики до мозга костей Козероги просто не могут на время оставить мысли о работе, поэтому в течение отпуска вам не раз доведется за уши оттягивать их от экрана ноутбука. Иногда они просто не могут расслабиться и насладиться красотой вокруг. А если они и заставляют себя отдыхать, то и к отдыху подходят, как к работе: все по плану и ни шагу в сторону.

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