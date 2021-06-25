Ищем ответы в прошлом — любовный гороскоп на 26 июня

Сегодня мы будем много думать о прошлом и искать ответы именно там.

Овен

Овны на пороге нового приятного этапа в личной жизни, но торопить события им не стоит. Сегодня любовные отношения лишены гармонии, тяжел груз прошлых разочарований. Самое время окончательно разобраться с предысторией момента: пора простить обиды или подвести черту, если прежние чувства изжили себя.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит поддаваться иллюзии стабильности в своих любовных отношениях: ровный период заканчивается, впереди новые волнения и, возможно, приключения, может ждать очередное испытание взаимных чувств. Одиноким и разочарованным Тельцам жизнь готовит неожиданный яркий поворот событий.

Близнецы

Сегодня наиболее впечатлительным Близнецам может показаться, что их чувства и отношения зашли в тупик, но звезды спешат обрадовать их: это ошибка. Утром придется отдать дань моменту и пережить несколько неприятных минут, но вечером горизонт вновь прояснится. Свидание лучше планировать на завтра.

Рак

Сегодня Раки интуитивно чувствуют, что им не стоит выходить из разговора или «совместного танца» раньше партнера. Взаимную гармонию, даже хрупкую, им желательно беречь как можно дольше. В собственных чувствах и симпатиях Раков происходят перемены, им важно разобраться в своих меняющихся ощущениях.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам сдержать свои любовные эмоции. Впереди яркий красивый период, который не стоит портить опрометчивым фальстартом. Лучше предоставить инициативу партнеру, даже если он медлит. Если не терпится сделать свой ход, бросьте вечером пробный шар и дождитесь ответной реакции.

Дева

Сегодня утром Девы открыты романтическим воспоминаниям. Их не остановят даже связанные с ними отдельные неприятные моменты. Для части Дев экскурс в прошлое окажется сродни эмоциональной эйфории, а душевные переживания могут длиться вплоть до вечера. В конце дня стряхнуть наваждение помогут новости.

Весы

Сегодня Весы предчувствуют свежий поворот в своей личной жизни, но не готовы перевернуть страницу: мешает стечение обстоятельств или психологический барьер. Не время завязывать романы: отношения, начатые в сегодняшнем духе, могут оказаться безрадостными и вновь толкнуть в знакомый порочный круг.

Скорпион

Сегодня Скорпионы по-разному относятся к грядущим переменам на любовном фронте. Многие мечтают вернуть недавнее прошлое - но отношения развиваются по своей логике, не всегда совпадающей с их желаниями. Волнующие предчувствия посетят Скорпионов, ожидающих острых ощущений и «свежего ветра» в любви.

Стрелец

В этот день звезды советуют Стрельцам довериться судьбе и положиться на нее во всем, что связано с любовными делами. Не стоит бояться пропустить уникальный новый шанс: поспешные инициативы вам сегодня скорее мешают, чем помогают. Возможно, вас будут тормозить ваши прежние эмоциональные зависимости.

Козерог

Любовные переживания Козерогов и их пассий вплоть до вечера отличаются интенсивностью, но Козероги способны чувствовать многое на порядок острее. Им важно не нарушать сложившееся равновесие - иначе близкому человеку станет рядом с ними неуютно, а мнительный партнер даже может ощутить чувство вины.

Водолей

Водолеи сегодня не в идеальной душевной форме, а любовные переживания лишь способны добавить им пессимизма. Многие из них будут сомневаться в себе и любимом человеке, бояться предстоящего свидания, заниматься самоедством и проводить негативные параллели с прошлым. Не лучший настрой для романтики.

Рыбы

Сегодня впечатлительные Рыбы могут почувствовать себя в любовном тупике. Малейший намек на изменение обстановки они склонны воспринимать с опаской. Не исключено, что их богатое воображение начнет рисовать им грустные картины. Им стоит подумать, как внести в свои отношения больше яркости и света.