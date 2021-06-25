Общаемся налево и направо — гороскоп на 26 июня

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая под влиянием Сатурна, может разбавить поток надежд унынием.

Взгляд в будущее часто будет омрачен неприятной аналогией с прошлым. Неуверенности будет способствовать переходный момент в текущих делах или в отношениях. Вечер добавит энергии и событийной динамики. Поступят новости, появится повод для общения, наметится конкретное поле для действий. Ингрессия Луны в знак Водолея усилит тягу к дружескому общению и интерес к дальнейшим обновлениям. Именно вечером лучше строить планы на завтра. Ситуация не до конца предсказуема, но от многих сюрпризов защитит хороший план.

Овен

До наступления вечера Овны будут чаще вынуждены смотреть назад, а не вперед. Возможно психологическое давление или общая напряженная атмосфера в связи с ожиданием результата, необходимостью завершить дело и сбросить «мертвый груз». В это время лучше избегать начинаний, покупок и важных решений. Вечер откроет новые перспективы или позволит вернуться к приостановленным планам, связанным с будущим.

Телец

Для Тельцов день может стать переходным. В любых занятиях, кроме экстренных заданий и повседневных рутинных мелочей, рекомендуется взять однодневную паузу: она поможет вам адаптироваться к новому витку обстоятельств и сместить в нужную сторону фокус внимания. Стоит помнить о системном характере перемен и о своей вынужденной подконтрольности. Суть новых событий и требований станет яснее вечером.

Близнецы

Пока не настал вечер, Близнецам лучше заниматься финансовыми и хозяйственными делами, держать под контролем сделки: приятный или досадный сюрприз возможен в последний момент. Не рекомендуются покупки и вложения, не стоит делать запасы. В конце дня хорошо переключиться на конструктивное общение, работу с документами или обмен новостями. Наряду с деловыми связями, стоит поддержать личные симпатии.

Рак

Ракам предстоит вплоть до вечера учитывать тонкости окружающей атмосферы и поддерживать баланс интересов в своих отношениях с людьми. Также, этот день напоминает им о необходимости что-то сменить в своем имидже, эстетических вкусах, симпатиях, диете, отношении к деньгам или вещам. В конце дня полезно ознакомиться с новостями, уточнить правила и проверить системы защит (в том числе, финансовые).

Лев

Сегодня Львам не стоит рассчитывать на полную свободу действий. Утром и днем придется довести до конца хлопоты или выдержать лечебный режим, выполнить свой долг по отношению к близким и подопечным. Может мешать эмоциональный шлейф вчерашних событий. Вечером личные маневры Львов будут строго ограничены знакомыми рамками (профессиональной этикой, чужими принципами, партнерскими договоренностями).

Дева

Этот день многие Девы проведут под влиянием тайных переживаний. Причиной может стать нынешняя или прошлая личная жизнь, творческий проект, хобби или ситуация с детьми. Не слишком устойчивой будет программа работ, игр, путешествий, лечения, отпуска. Звезды советуют отложить дальнейшую коррекцию планов и предметные разговоры до вечера: в это время схлынут лишние эмоции и обновятся новостные ленты.

Весы

Весы на пороге хороших перемен, но сегодня обстоятельства складываются для них не слишком удачно. Вплоть до вечера их может преследовать зависимость от домашних или других незавершенных дел. Возможны колебания, недомогания в связи с усталостью. Даже вечером, когда «лед тронется», многие Весы будут пассивными, сдержанными или недоверчивыми. Все начинания и развлечения им лучше отложить до завтра.

Скорпион

Сегодня Скорпионы тонко чувствуют характер и вектор перемен, но не всегда верно оценивают их возможные последствия для себя. Лучше не браться в этот день по инерции за дела, приносившие удовольствие: возможен тупик. Мелкими дарами судьбы стоит пользоваться сразу. Вечер напомнит о существующем контроле, принятых правилах, заданных границах, домашних, профессиональных или гражданских обязанностях.

Стрелец

Сегодня Стрельцам лучше отложить спонтанные траты и финансовые операции: велик риск просчета и убытка из-за преждевременной активности. Утром и днем стоит также повременить с важными решениями, целевыми командировками и ответственными переговорами. Правильный вектор действий задаст вечер, но и тогда следует быть начеку: самый хороший план, маршрут или программа не защитят полностью от сюрприза.

Козерог

Утром и днем заботой Козерогов будет баланс в отношениях, для чего им важно не излучать в мир негатив. Лучше, чтобы на лице не оставляли следов неприятные мысли, подозрения и недомогания. Вечер напомнит про глобальные планы и ценные контакты, даст пищу для ума или повод для работы с документами. Если окружающие собрались веселиться, придется найти отдельное пространство, чтобы сосредоточиться.

Водолей

Сегодня Водолеям полезно обратить внимание на свое настроение и самочувствие, при этом выводы лучше делать вечером. День усиливает вашу чувствительность и подчеркивает уязвимости (в том числе, те, в которых вы не отдаете себе отчета). По возможности, стоит посвятить вечерние часы своим планам и нуждам. Лучше избегать нервозности и нагнетания негативных эмоций, они могут привести к бессонной ночи.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут поддаться пессимизму под влиянием обстановки и своих воспоминаний. Возможны разочарования в друзьях, запоздалые непродуктивные попытки поймать удачу в забытом направлении. Роль демотиватора могут сыграть коллективные неудачи, социальные или профессиональные события. В конце дня желательно следить за новостями с объективных позиций, читая в них не только плохое, но и хорошее.