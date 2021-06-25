Позвольте себе расслабиться — финансовый гороскоп на 26 июня

Сегодня стоит отдохнуть от рабочих будней, чтобы на следующей неделе быть результативнее.

Овен

У Овнов удачный день для завершения долгосрочных проектов. Хорошо поработают строители, коммунальщики, офисные служащие, работники магазинов и складов. Также это благоприятное время для работы над подготовкой бухгалтерских и статистических отчетов. Во второй половине дня активнее пойдет торговая и консультативная деятельность, успешно проходят учеба и деловые поездки.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется работать в направлении установления долгосрочного делового партнерства. Можно подписывать договора, заключать торговые сделки. Во второй половине дня возрастают шансы на рост доходов. Возможно продвижение в карьере, поскольку ваши профессиональные качества получат высокую оценку начальства.

Близнецы

День располагает к стабильной работе, благодаря которой Близнецы сумеют укрепить свои позиции. Отношения с коллегами складываются конструктивные. Вы можете повысить производительность труда за счет более эффективного использования имеющейся в вашем распоряжении техники. Во второй половине дня рекомендуется проявлять инициативу и расширять сферу своего экономического влияния.

Рак

Ракам в этот день рекомендуется не выпускать из-под личного контроля свои дела. Вы преуспеете в делах, которые связаны с творческим использованием знаний в профессиональной деятельности. Успешно проходят новые дела, в которых у вас мало опыта – вы сможете быстро ориентироваться в незнакомой обстановке. Во второй половине дня вам на банковский счет может поступить денежный перевод от деловых партнеров и клиентов.

Лев

У Львов сегодняшний день благоприятствует удаленной работе на дому или в семейном бизнесе. Также это хорошее время для хлопот по оформлению или получению льгот, компенсаций, субсидий и пенсий. Также вы имеете шансы улучшить условия труда на рабочем месте. Вторая половина дня благоприятствует для развития перспективного делового партнерства.

Дева

У Дев в этот день могут удачно пойти дела, связанные с долгосрочным планированием, маркетинговыми и научными исследованиями. Возможно, вы станете обладателем ценной информации, которая мало кому доступна, и на основе этого сможете принять взвешенные решения. Старайтесь преуспеть в овладении техническими новинками. Особенно хорош день для управленцев.

Весы

Весы в этот день могут проявить свои лучшие профессиональные качества, что положительно повлияет на карьерное продвижение. Практичность в решении текущих вопросов в сочетании с четким выполнением сроков работы позволят вам укрепить свою деловую репутацию. Во второй половине дня усиливается ваша интеллектуальная активность. Успешно пойдет учеба и любая работа, связанная преимущественно с умственным трудом.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется использовать этот день для личностного развития, расширения и углубления профессиональных знаний. Успешно пойдет учеба у студентов колледжей и вузов. Также вы преуспеете при решении вопросов в ходе служебных командировок. Вторая половина дня располагает к успешной деятельности на финансовом поприще.

Стрелец

Стрельцы в этот день получат удачный шанс для решения вопросов, связанных с финансовыми заимствованиями. Можно давать и брать деньги взаймы, причем на длительный срок. При необходимости вы можете договориться с кредиторами о рассрочке платежей на более выгодных условиях. Вторая половина дня благоприятствует работе с клиентскими заказами. Успешно пойдет учеба и торговля.

Козерог

Козероги в этот день могут подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве – это будет весьма выгодно для вас. Также расширяется клиентская база у тех, кто работает в сфере услуг и чей успех во многом зависит от наличия большого количества клиентов, заказчиков. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести рекламные мероприятия и повысить количество подписчиков и заказчиков.

Водолей

Водолеям звезды советуют мобилизовать свои усилия ради достижения стратегических целей. В качестве таких целей может выступать план работы. Не отступайте от графика, используйте рационально свое рабочее время – это основной ваш резерв. Не позволяйте никому отвлекать вас от работы и цените свое рабочее время. Вторая половина дня благоприятна для самостоятельного обучения.

Рыбы

Рыбы в этот день преуспевают в интеллектуальной и творческой деятельности. Вероятно, вы будете способны найти оптимальные решения в новом незнакомом деле. Успешно проходят учеба и рекламные акции. Можно принимать участие в конкурсах и кастингах – велики шансы получить призовое место. Во второй половине дня не бросайте работу до тех пор, пока не доведете дела до завершения – у вас это легко получится.