Как отдыхают разные знаки зодиака

Независимо от того, удастся ли всем нам куда-то поехать этим летом, отпуск можно провести с пользой для душевного и физического здоровья.

И отдых в любом случае принесёт заряд вдохновения и сил, если потратить его на любимые увлечения. Мы выяснили, что в этом плане советуют звёзды.

Вообще-то этих трудоголиков ещё надо заставить выдохнуть и расслабиться. Овны из тех, для кого лучший отдых – это смена деятельности. От бесцельного лежания на диване они устанут ещё больше, чем от круглосуточных бдений на работе. Поэтому для восстановления Овнам необходима физическая активность: фитнес, плавание, боевые искусства, прыжки с парашютом или верховая езда. Можно также отправиться с палаткой в ближайший лес, ведь Овны любят не только спорт, но и приключения.

Кстати, интеллектуальный отдых представителям этого знака тоже по душе: хорошая книга, поход в музей, игры с друзьями порадуют их не меньше, чем фитнес-марафон.

Кто умеет смаковать каждую свободную минуту, так это Тельцы. Неспешный подъём, завтрак на балконе, утреннее погружение в поэзию или медитацию – за удовольствиями Тельцам далеко ходить не надо. Представители этого знака находят их в самых обыденных вещах. И могут быть вполне довольны, если весь отпуск проведут, стоя у плиты и готовя блюда различных кухонь мира. Ну а уж если удастся выехать на природу, порыбачить, заняться рукоделием, то будут абсолютно счастливы. Кстати, кулинарные курсы или кружок по бисероплетению станут для Тельцов достойной альтернативой заграничному путешествию.

Этому практичному знаку не чужды и творческие порывы, и на досуге Телец вполне может принять участие в театральной постановке или художественной выставке.

Это очень социальный знак зодиака. Поэтому встречи, общение, выставки, премьеры и дружеские тусовки служат для Близнецов неисчерпаемым источником энергии. Заберите у них телефон, отключите интернет и лишите возможности выходить в свет – и они будут чахнуть буквально на глазах. Представители этого знака – прекрасные ораторы, и, возможно, время летнего отпуска им стоит потратить на то, чтобы завести, наконец-то, собственный блог. Не важно, будут они писать или снимать видео – успех им практически гарантирован.

Близнецы любят и спорт, но даже он должен быть связан с общением: теннис, бильярд, футбол – то есть то, во что не поиграешь в одиночку.

Жизнь этих людей во всём определяют два качества – консерватизм и глубокая семейственность. Раки могут отдох­нуть и расслабиться только в кругу самых близких людей, и желательно, чтобы сценарий отдыха повторялся из года в год. Они очень любят путешествовать, но и отпуск дома для большинства представителей этого знака не станет проблемой. Освободившуюся энергию они с удовольствием потратят на создание уюта. Раки любят растения, животных и с удовольствием будут за ними ухаживать.

А вот активный отдых им не по душе. Практически единственное, что может сподвигнуть их на выход из дома – это хороший шопинг. Раки обожают бегать по магазинам. А ещё многие из них – страстные коллекционеры. Поэтому выудить где-то новую репродукцию, значок или монетку для Раков – настоящее счастье.

Энергии у этого знака хоть отбавляй, однако они частенько растрачивают свой потенциал в погоне за собственным перфекционизмом. Что бы Львы о себе ни думали, им тоже нужен отдых. Но только валяться дома и созерцать мир они точно не будут. Львам необходимо блистать в обществе, поэтому в свободную минуту они понесутся на курсы актёрского мастерства, танцевальные занятия, в фитнес-клуб, на выставки, концерты и светские мероприятия.

Львы обожают поесть и любят готовить сами, поэтому с удовольствием потратят время на поиски эксклюзивных рецептов блюд, которыми потом смогут блеснуть в компании друзей и домашних.

Провести отпуск дома, разгребая завалы в кладовке или начищая до блеска кафель в ванной – такая перспектива повергнет в ужас кого угодно, но только не Дев. Представители этого знака зодиака – страшные аккуратисты и испытывают настоящий кайф, глядя, как всё вокруг обретает первозданную чистоту. После трудов праведных они и сами с удовольствием примут ванну. Дома у Дев обычно большое количество пилингов, гелей, солей и других средств по уходу за собой.

Ещё одно увлечение Дев – история. Они могут часами бродить по археологическим и краеведческим музеям, копаться в архивах, изучать литературу и даже строить собственные исторические теории.

Если выдастся свободная минутка, представители этого знака с удовольствием потратят её на себя любимых. Они следят за последними веяниями моды, с удовольствием ходят по магазинам одежды и салонам красоты. Весы также восприимчивы к искусству, особенно к музыке. Сходить на концерт любимой группы или просто полежать на солнышке и послушать новый альбом – для них уже отличное развлечение.

Любят Весы и физическую активность, но только когда можно совместить приятное с полезным: поиграть и пообщаться с людьми. Поэтому предпочитают командные игры – волейбол, баскетбол, футбол, водное поло.

Познание мира и себя – вот на что представители этого знака не пожалеют ни времени, ни сил. На досуге Скорпионы любят изучать астрологию, эзотерику, гадать на рунах или картах Таро, медитировать и заниматься йогой. Их так и манит всё таинственное, особенно закоулки человеческой души. Впрочем, традиционные науки типа археологии, истории, психологии тоже в сфере их интересов. Главное – чтобы отпуск проходил с пользой.

Из этих же соображений они выбирают виды спортивной активности. Экстрим их не пугает, им интересно осваивать что-то новое: сёрфборды, верховую езду, полёты на дельтапланах и т.п. Скорпионы стараются поддерживать себя в форме и с удовольствием проведут свободное время в спортзале.

Вот кому сложно усидеть на месте, так это Стрельцам. Им постоянно нужно быть в движении. Конечно, это не означает, что в отпуск непременно нужно сорваться в дальние края. Они вполне могут получать удовольствие, оставаясь дома и просто меняя сферы деятельности. С утра Стрельцы могут учить китайский (а способности к языкам у них огромные), в обед изучать Всемирную историю, вечером – готовить паэлью. И всё это с полным восторгом и самозабвением. Круг интересов у них невероятно широк, главное – найти время на всё, что их увлекает.

Представители этого практичного знака и на отдыхе руководствуются соображениями пользы. В качестве хобби они обычно выбирают ту сферу деятельности, которая способна повысить их авторитет в глазах окружающих: например, изучение языков, кулинарные курсы или даже второе высшее образование. В выходные Козероги охотно копошатся на грядках или в недрах своего автомобиля.

И работают, и отдыхают они всегда на полную катушку. И если уж выбираются в отпуск, то обязательно устраивают что-нибудь масштабное: от похода с ночёвкой в палатках до мирового турне.

Этот творческий и неординарный знак зодиака имеет соответствующие увлечения. Современные танцы или исторические реконструкции, написание сценариев или парашютный спорт – от Водолеев можно ждать чего угодно. Они – эстеты во всём. Часто коллекционируют предметы искусства и роскоши, разбираются в винах, сырах и десертах. И полностью счастливы, если им удаётся поделиться всем этим со своими друзьями.

Водолеи – люди неравнодушные и в свободное время часто занимаются благотворительностью, помогают фондам и приютам для животных.

Кино, театр, поэзия, музыка – для представителей этого знака достаточно прикоснуться к миру искусства, чтобы ощутить прилив сил и вдохновения.

Кстати, они и сами не чужды творческим порывам – Рыбы могут на досуге сочинять симфонии, рисовать картины и писать романы.

Они не терпят застоя в жизни, им постоянно нужно куда-то плыть – будь это соседний ресторан или далёкий курорт. Кстати, море они просто обожают – на то они и Рыбы.