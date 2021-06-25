Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Как отдыхают разные знаки зодиака

25 июня 2021ГороскопыНижегородская правда

Независимо от того, удастся ли всем нам куда-то поехать этим летом, отпуск можно провести с пользой для душевного и физического здоровья.

Как отдыхают разные знаки зодиака
Фото: depositphotos

И отдых в любом случае принесёт заряд вдохновения и сил, если потратить его на любимые увлечения. Мы выяснили, что в этом плане советуют звёзды.

Овен

Вообще-то этих трудоголиков ещё надо заставить выдохнуть и расслабиться. Овны из тех, для кого лучший отдых – это смена деятельности. От бесцельного лежания на диване они устанут ещё больше, чем от круглосуточных бдений на работе. Поэтому для восстановления Овнам необходима физическая активность: фитнес, плавание, боевые искусства, прыжки с парашютом или верховая езда. Можно также отправиться с палаткой в ближайший лес, ведь Овны любят не только спорт, но и приключения.

Кстати, интеллектуальный отдых представителям этого знака тоже по душе: хорошая книга, поход в музей, игры с друзьями порадуют их не меньше, чем фитнес-марафон.

Телец

Кто умеет смаковать каждую свободную минуту, так это Тельцы. Неспешный подъём, завтрак на балконе, утреннее погружение в поэзию или медитацию – за удовольствиями Тельцам далеко ходить не надо. Представители этого знака находят их в самых обыденных вещах. И могут быть вполне довольны, если весь отпуск проведут, стоя у плиты и готовя блюда различных кухонь мира. Ну а уж если удастся выехать на природу, порыбачить, заняться рукоделием, то будут абсолютно счастливы. Кстати, кулинарные курсы или кружок по бисероплетению станут для Тельцов достойной альтернативой заграничному путешествию.

Этому практичному знаку не чужды и творческие порывы, и на досуге Телец вполне может принять участие в театральной постановке или художественной выставке.

Близнецы

Это очень социальный знак зодиака. Поэтому встречи, общение, выставки, премьеры и дружеские тусовки служат для Близнецов неисчерпаемым источником энергии. Заберите у них телефон, отключите интернет и лишите возможности выходить в свет – и они будут чахнуть буквально на глазах. Представители этого знака – прекрасные ораторы, и, возможно, время летнего отпуска им стоит потратить на то, чтобы завести, наконец-то, собственный блог. Не важно, будут они писать или снимать видео – успех им практически гарантирован.

Близнецы любят и спорт, но даже он должен быть связан с общением: теннис, бильярд, футбол – то есть то, во что не поиграешь в одиночку.

Рак

Жизнь этих людей во всём определяют два качества – консерватизм и глубокая семейственность. Раки могут отдох­нуть и расслабиться только в кругу самых близких людей, и желательно, чтобы сценарий отдыха повторялся из года в год. Они очень любят путешествовать, но и отпуск дома для большинства представителей этого знака не станет проблемой. Освободившуюся энергию они с удовольствием потратят на создание уюта. Раки любят растения, животных и с удовольствием будут за ними ухаживать.

А вот активный отдых им не по душе. Практически единственное, что может сподвигнуть их на выход из дома – это хороший шопинг. Раки обожают бегать по магазинам. А ещё многие из них – страстные коллекционеры. Поэтому выудить где-то новую репродукцию, значок или монетку для Раков – настоящее счастье.

Лев

Энергии у этого знака хоть отбавляй, однако они частенько растрачивают свой потенциал в погоне за собственным перфекционизмом. Что бы Львы о себе ни думали, им тоже нужен отдых. Но только валяться дома и созерцать мир они точно не будут. Львам необходимо блистать в обществе, поэтому в свободную минуту они понесутся на курсы актёрского мастерства, танцевальные занятия, в фитнес-клуб, на выставки, концерты и светские мероприятия.

Львы обожают поесть и любят готовить сами, поэтому с удовольствием потратят время на поиски эксклюзивных рецептов блюд, которыми потом смогут блеснуть в компании друзей и домашних.

Дева

Провести отпуск дома, разгребая завалы в кладовке или начищая до блеска кафель в ванной – такая перспектива повергнет в ужас кого угодно, но только не Дев. Представители этого знака зодиака – страшные аккуратисты и испытывают настоящий кайф, глядя, как всё вокруг обретает первозданную чистоту. После трудов праведных они и сами с удовольствием примут ванну. Дома у Дев обычно большое количество пилингов, гелей, солей и других средств по уходу за собой.

Ещё одно увлечение Дев – история. Они могут часами бродить по археологическим и краеведческим музеям, копаться в архивах, изучать литературу и даже строить собственные исторические теории.

Весы

Если выдастся свободная минутка, представители этого знака с удовольствием потратят её на себя любимых. Они следят за последними веяниями моды, с удовольствием ходят по магазинам одежды и салонам красоты. Весы также восприимчивы к искусству, особенно к музыке. Сходить на концерт любимой группы или просто полежать на солнышке и послушать новый альбом – для них уже отличное развлечение.

Любят Весы и физическую активность, но только когда можно совместить приятное с полезным: поиграть и пообщаться с людьми. Поэтому предпочитают командные игры – волейбол, баскетбол, футбол, водное поло.

Скорпион

Познание мира и себя – вот на что представители этого знака не пожалеют ни времени, ни сил. На досуге Скорпионы любят изучать астрологию, эзотерику, гадать на рунах или картах Таро, медитировать и заниматься йогой. Их так и манит всё таинственное, особенно закоулки человеческой души. Впрочем, традиционные науки типа археологии, истории, психологии тоже в сфере их интересов. Главное – чтобы отпуск проходил с пользой.

Из этих же соображений они выбирают виды спортивной активности. Экстрим их не пугает, им интересно осваивать что-то новое: сёрфборды, верховую езду, полёты на дельтапланах и т.п. Скорпионы стараются поддерживать себя в форме и с удовольствием проведут свободное время в спортзале.

Стрелец

Вот кому сложно усидеть на месте, так это Стрельцам. Им постоянно нужно быть в движении. Конечно, это не означает, что в отпуск непременно нужно сорваться в дальние края. Они вполне могут получать удовольствие, оставаясь дома и просто меняя сферы деятельности. С утра Стрельцы могут учить китайский (а способности к языкам у них огромные), в обед изучать Всемирную историю, вечером – готовить паэлью. И всё это с полным восторгом и самозабвением. Круг интересов у них невероятно широк, главное – найти время на всё, что их увлекает.

Козерог

Представители этого практичного знака и на отдыхе руководствуются соображениями пользы. В качестве хобби они обычно выбирают ту сферу деятельности, которая способна повысить их авторитет в глазах окружающих: например, изучение языков, кулинарные курсы или даже второе высшее образование. В выходные Козероги охотно копошатся на грядках или в недрах своего автомобиля.

И работают, и отдыхают они всегда на полную катушку. И если уж выбираются в отпуск, то обязательно устраивают что-нибудь масштабное: от похода с ночёвкой в палатках до мирового турне.

Водолей

Этот творческий и неординарный знак зодиака имеет соответствующие увлечения. Современные танцы или исторические реконструкции, написание сценариев или парашютный спорт – от Водолеев можно ждать чего угодно. Они – эстеты во всём. Часто коллекционируют предметы искусства и роскоши, разбираются в винах, сырах и десертах. И полностью счастливы, если им удаётся поделиться всем этим со своими друзьями.

Водолеи – люди неравнодушные и в свободное время часто занимаются благотворительностью, помогают фондам и приютам для животных.

Рыбы

Кино, театр, поэзия, музыка – для представителей этого знака достаточно прикоснуться к миру искусства, чтобы ощутить прилив сил и вдохновения.

Кстати, они и сами не чужды творческим порывам – Рыбы могут на досуге сочинять симфонии, рисовать картины и писать романы.

Они не терпят застоя в жизни, им постоянно нужно куда-то плыть – будь это соседний ресторан или далёкий курорт. Кстати, море они просто обожают – на то они и Рыбы.

Нижегородская правда: последние новостиОтпускной гороскоп: как отдыхают разные знаки зодиака3 знака зодиака, которых тяготят ошибки прошлогоСледователи СК задержали предполагаемого убийцу американки Кэтрин Сироу
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
25 июня 2021Rambler
Дата рождения

15-16 лунные сутки. Луна в Козероге советует ностальгировать на всю катушку, оглядываться назад и оценивать пройденный путь. Обязательно нужно...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Нравится 1
Гороскоп на завтра для всех знаков
26 июня 2021Rambler

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна под влиянием Сатурна добавит в нашу бочку меда ложку дегтя. Поэтому оценивать настоящее адекватно и смотреть в...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Общаемся налево и направо — гороскоп на 26 июня
Венера во Льве: Купидон заряжает свои стрелы
Влияют ли вредные привычки на духовное здоровье
Почему каждому из нас нужна йога сновидений
Что расположение родинок говорит о судьбе человека
Пять знаков зодиака, которые не умеют любить
Как отдыхают разные знаки зодиака
Как приманить деньги и любовь с помощью фэншуй
Какие цифры притягивают богатство
Названы семь самых дерзких знаков зодиака
Приметы на 26 июня: что нельзя делать в этот день
Взрыв ярких эмоций — любовный гороскоп на 25 июня
Проблемы на работе — финансовый гороскоп на 25 июня
Вспоминаем о былом — гороскоп на 25 июня
Фэншуй-прогноз на июль: много романтических перспектив
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
21-27 июня 2021Astro7

В начале недели будет действовать романтичный, красивый трин Венеры и Нептуна. Он создаст идеализированную атмосферу. Если присмотреться к любовным...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 7
Поиск по сонникам