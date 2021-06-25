Венера во Льве: Купидон заряжает свои стрелы

В этом году транзит Венеры по Льву (с 27 июня по 22 июля) пройдёт более чем активно – ситуативно позиция Венеры во многом может регулировать события и реакции.

В арсенал изначально праздной, романтичной, богемной, по-детски открытой Венеры в знаке Солнца в этот период входит несколько дурных конфигураций, которые могут заставить планету любви буксовать, временно блокировать или даже трансформировать её лучшие качества в худшие в солнечном знаке Льва. Хорошо, что эти периоды, которые в первую очередь будут негативно работать в публичной сфере, партнёрских и дружеских отношениях, будут всё-таки не такими уж длинными.

Первым напряжённым по всем параметрам отрезком станет вражда Венеры с 6 по 10 июля с Сатурном и Ураном. В этот период стоит опасаться плановых и внеплановых разрывов партнёрских союзов, отказов в сотрудничестве, нештатных ситуаций, высок риск неудачных денежных вложений. Холод в контактах и общении в эти дни может быть очень заметным – лучше не форсировать выяснение отношений.

Ещё один бескомпромиссный период этого транзита – сравнительно продолжительное соединение Венеры с Марсом (может чувствоваться с 10 по 16 июля, точный аспект 13-го). На картине звёздного неба Венера в это время за счёт более высокой скорости пойдёт на обгон Марса, что наверняка обеспечит красочную палитру чувств в парных отношениях. По сути, соединение планет женской и мужской природы здесь выступает как астрологическая символика высказывания – «от любви до ненависти один шаг». Однако вся отмеченная выше неделя, несмотря на противоречивость и антагонизм соединения Венеры и Марса, обещает повышенный романтический настрой, желание отдыхать, развлекаться, искать интимных встреч и признаваться в любви, заниматься любимыми делами, а не напряжённо работать. Этот же период содержит потенциал идей и возможностей для творческих людей, служителей искусства.

Тем не менее, сговорчивости и стремлений идти на уступки в каких-то принципиальных моментах по ходу этого транзита может явно не хватать – индивидуализм и личные интересы Венеры во Льве будут на первом плане. Зато именно такая Венера способна на широкие жесты и щедрые подарки, откровения и открытость в любви, страстность, театральность в чувствах. В то же время рейд Венеры по Льву со всеми её коллизиями – хороший раздражитель для представителей богемы, артистической среды, известных и популярных личностей, особенно в отмеченные выше конфликтные периоды.