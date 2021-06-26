Знаки зодиака, которым не повезет в 2021 году

Астрологи уверены, что представителям некоторых знаков зодиака в этом году будет везти чуть меньше, чем другим. Это связано с разнообразием астрологических явлений.

На этих людей в 2021 году оказывает влияние квадратура Сатурна, что сейчас находится в созвездии Водолея. Помимо этого, свое воздействие оказывает и квадратура Юпитера. Так, Сатурн неожиданно меняет некоторые обстоятельства, заставляя Тельцов менять планы и преодолевать трудности. В свою очередь Юпитер сказывается на жизненном настрое, заставляя представителей этого зодиакального созвездия сопротивляться и спорить. Кроме того, в этом году они часто выходят из зоны комфорта. При этом астрологи уверены, что старания принесут свои плоды. Но уже по окончании года.

В этом году у представителей данного знака меняются приоритеты и завершаются некоторые важные процессы, что в будущем принесет большую пользу. В этом году Львам постоянно приходится волноваться и нервничать. Почти весь год в оппозиции к этому знаку зодиака находится Юпитер, который сказывается на эмоциональной сфере. Зато эти трудности помогут в решении важных задач.

Звезды и планеты до конца года практически не будут оказывать позитивного влияния на Дев. Астрологи советуют представителям этого зодиакального знака быть осторожнее. Энергия Сатурна будет нивелировать положительные потоки, поэтому этим людям придется прикладывать больше усилий, чтобы добиться своего.

Юпитер будет находиться в оппозиции практически весь год. Зато с началом лета благоприятное воздействие будет оказывать Меркурий. При этом астрологические эксперты советуют представителям этого знака зодиака не начинать ничего важного.

Этот год будет очень важным для Скорпионов, хоть и не простым. Большинство рожденных под этим созвездием будут сталкиваться с трудностями. Однако в результате все события, происходящие в их жизни, скажутся позитивно. Сатурн будет вносить перемены в обстоятельства, вынуждая Скорпионов иногда в принудительном порядке менять планы и переносить сроки, чтобы выполнить все дела. Для того чтобы справиться с такой нагрузкой, звезды советуют быть терпеливее, а также следовать поставленным задачам даже, несмотря на перемены.