Названы знаки зодиака, которым грозят опасности в июле

Астрологи предупредили знаки зодиака об опасностях, которые могут нагрянуть в июле 2021 года.

Так, Львов ждут непростые испытания в следующем месяце. Этому знаку зодиака придется идти напролом. На пути людей, которые родились Львами, встанут трудности и конфликты, однако у них все еще есть шанс укрепить позиции в обществе и подняться в должности.

Месяц предвещает Тельцам повышенную активность и энергичность. Они почувствуют в себе силы во всех областях жизни. Но это чувство может оказаться обманчивым. Тельцам придется соревноваться с окружающими за место под Солнцем. Июль чреват для этого знака травмами и конфликтами. Не исключено, что некоторые ссоры с близкими будут вспыхивать неожиданно.

Водолеям также рекомендуется быть максимально осторожными. Конфликт с любимым человеком в июле может закончиться дракой или расставанием. Также ожидаются некоторые проблемы в бизнесе. В следующем месяце люди, рожденные под знаком Водолея, будут особенно нетерпимы к ошибкам окружающих.

Июль 2021 года станет очень напряженным временем для Весов. Избежать неприятностей не удастся. Рекомендуется повнимательнее присмотреться к окружению: среди него могут оказаться предатели. Категорически не стоит связываться с чужими финансами и нелегальными махинациями.