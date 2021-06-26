Преодолеваем барьеры — любовный гороскоп на 27 июня

Самое время бороться с застенчивостью, страхами или собственным характером.
Влюбленных Овнов день радует приятными подвижками в романе, а свободным Овнам дает дополнительные шансы в поиске партнера. В обоих случаях, появляется поле для творчества. Если на сегодня другие планы (корпоратив, встреча с друзьями), придется проявить изобретательность и найти «золотую середину».
Сегодня Тельцам предстоит пережить в своей личной жизни легкий стресс. Многие Тельцы способны стать вспыльчивыми, влюбчивыми или невероятно креативными, потерять голову в неожиданных обстоятельствах. Рамки и запреты будут их только раззадоривать. Им нужно время, чтобы освоиться в новых условиях.
Этот день залечит неглубокие любовные раны Близнецов и избавит их от хандры. Если ситуация слишком запутана, чтобы разрешиться в одночасье, порадуют мелкие улучшения. В постоянных парах добавится гармонии и позитивных тем для общения. Свободным Близнецам стоит присмотреться к новичкам в окружении.
Сегодня в общении с представителями противоположного пола Ракам пригодится общительность, ею звезды и советуют ограничиться. Это не лучший момент для отчаянной любовной авантюры, сокращения дистанции. Уместна сдержанность в чувствах, осмотрительность в романтических и (особенно) интимных ситуациях.
Львам сегодня стоит учитывать принципы своего партнера и помнить, что он (она) недолюбливает внеплановые авантюры и экспромты. Вам простятся любые заранее известные чудачества - но случайные выходки могут встретить негативную реакцию, даже если вы решили сделать своей половинке приятный сюрприз.
Сегодня что-то помешает Девам дать волю чувствам. Возрастет их природная дотошность и любовь к порядку, что не всегда встретит отклик у лирически настроенного партнера. Девы могут скрупулезно соблюдать ритуалы и придираться к деталям, а иногда и вовсе способны предпочесть свиданию служебный долг.
Сегодня Весы могут казаться холодными и неприступными, так как скрывают свою жажду любви и новых приключений под маской невозмутимости. Осторожность будет продиктована неприятным любовным опытом, личным или почерпнутым у друзей. Многие Весы устроят объекту своих симпатий весьма суровую проверку.
Влюбленным Скорпионам начинают приносить отдачу экстравагантные ухаживания и оригинальные сюрпризы, но нужна осмотрительность: играя с огнем, следует помнить об азах противопожарной безопасности. Партнер готов принять яркий креативный стиль любовной игры, если в ней не нарушены определенные табу.
Сегодня звезды дарят Стрельцам новые надежды в любви, но не советуют сразу брать высокий темп. В этот день желательно действовать с оглядкой на принятые в окружении правила, держать дистанцию и отыгрывать стандартные сценарии: иное может быть воспринято как грубое нарушение традиций или приличий.
В этот день Козероги способны прятать свои чувства за семью замками, но ключа от секретного ларца не выбрасывают. Отдать его они согласны лишь тому или той, кто вызывает у них полное доверие. Задача будет нелегкой: у Козерога есть целая система проверок, пройти которую удастся далеко не всякому.
Сегодня Водолеи - необычные партнеры. К сложной закрытой системе под именем «Водолей» нужно знать пароль. Самим же Водолеям стоит преодолеть свой личный барьер (застенчивость, страх, нелюдимость, упрямство, нужное подчеркнуть) и чаще дарить партнеру фидбек, иначе они воздвигнут вокруг себя стену.
Сегодня настроение Рыб может оказаться не слишком романтичным, но дело вовсе не в холодности или разочаровании: скорее всего, ум представителей этого знака будут занимать далекие от любви вещи. Именно по этой причине они способны сухо общаться с партнером или временно пропасть из поля его зрения.
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