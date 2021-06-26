Следуем строгим правилам игры — гороскоп на 27 июня

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее поддерживает дух коллективизма.

День благоприятствует групповым акциям и неформальному общению, удачен для корпоративов, вылазок на природу, рекламных мероприятий, соревнований, дискуссий. Важно проявить организованность, строго следовать правилам игры или программе действий. Ломать шаблон и идти на экспромт лучше в исключительных непредвиденных случаях. Полезно заранее иметь разрешение, допуск, одобренный план, список тем или трат, контролировать порывы чувств. Энергоемкую часть дел лучше перенести на утро, тогда вечером будет больше горячих поводов для обсуждения.

Овен

Этот день Овнам стоит провести в компании, за игрой, беседой или экспериментом. Овнам-родителям не помешает пообщаться с друзьями своих детей или их семьями. Приятные новые тенденции намечаются в любовных делах, в планах на отпуск, в связи с фрилансом, творческим или рекламным проектом. Это отличный день для корпоратива. Возможны непредвиденные траты, например, на подарки или покупки вскладчину.

Телец

Тельцам этот день готовит много новых впечатлений, порой будет образовываться их переизбыток. Вдобавок, может нервировать внешний контроль, новая суета или груз ответственности. Возможны приятные, но хлопотные перемены в доме. Чтобы избежать перегрузок, желательно иметь программу действий. Может пригодиться уже известный и опробованный план, а также поддержка со стороны друзей или родственников.

Близнецы

Сегодня звезды делают Близнецам сразу несколько подарков. Открываются каналы полезного целевого общения, есть взаимопонимание с коллегами и официальными инстанциями. Поступают достоверные данные (в том числе, издалека). Добавляется шансов в личной жизни, в творчестве. Близкое окружение становится приятнее, в нем появляются симпатичные лица или намечаются новые неожиданные форматы развлечений.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам быть в курсе новостей и социальных нововведений, поддерживать контакты с друзьями и знакомыми. Общительность позволит вовремя принимать меры по предупреждению новых проблем и минимизации старых. Может назреть новый формат шоппинга, заработка или ведения бизнеса - но лучше не торопиться с новшествами такого рода, не выяснив заранее правила игры и не подстраховавшись.

Лев

Сегодня Львам важно выстраивать свою тактику, исходя из очерченных границ и заданных правил. Пренебрежение рамками дозволенного (особенно, обязательными для всех) будет расценено как вызывающее, экстравагантное и даже опасное поведение. К счастью, ситуация допускает различные формы соглашений. На любой эксперимент желательно оформить карт-бланш: лучше договориться заранее, чем объясняться потом.

Дева

Сегодня Девам не удастся насладиться свободой. Предстоит следовать расписанию или долгу, считаться с профессиональным планом или ограничением. Возможно, придется углубиться в компьютерную программу, разобрать служебные письма, помочь другу или коллеге, изучить рецепт или инструкцию. Потребуют опеки близкие, подчиненные или питомцы. При болезни стоит строже соблюдать диету и врачебные советы.

Весы

Сегодня Весы предпочитают подстраховаться и минимизировать число сюрпризов, поэтому следуют знакомому сценарию или системе правил. Даже на отдыхе, в творчестве, в атмосфере веселья или романтической волнующей обстановке они вряд ли допустят экспромт и наугад пустятся в авантюру. Получив новое приятное предложение, многие Весы вначале проанализируют информацию о человеке, направлении или проекте.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется опираться на существующие правила и действовать в отведенных границах (например, территориальных). Не стоит нарушать домашний распорядок, традиции коллектива, профессиональную дисциплину и этику. Соблюдение предписаний, в конечном счете, даст больше, чем их нарушение. К тому же, все не так однозначно: можно заранее договориться с нужными людьми и варьировать сценарии.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит отступать от правил, стандартов и шаблонов. Звезды советуют строго соблюдать дорожные указания, профессиональные инструкции, регламент переговоров. Многим Стрельцам пригодится знакомый план или заранее разработанная программа: четко обозначенный путь и карта местности не дадут им отклониться от курса по рассеянности или наделать ошибок из-за повышенной эмоциональности.

Козерог

День призывает Козерогов к действиям по плану, что им в целом близко. Пригодится разработанная заранее политика менеджмента, общения или экономии ресурсов. Увлекающихся Козерогов «система сдержек и противовесов» убережет от авантюр (или ограничит возможный риск четкими рамками). Не помешает составить список актуальных трат или нужных документов, дотошнее вникнуть в договор, рецепт, инструкцию.

Водолей

Сегодня лучшая тактика для Водолеев - сдержанность, серьезность, верность плану и принципу. Не мешая им быть общительными и изобретательными, эти качества сделают их дальновиднее, ответственнее и разборчивее, оградят от опасностей и искушений. В отдельные моменты будет брать верх их свободолюбие и в поведении не исключены крайности (нелюдимость, экстравагантность, упрямство, вспышка агрессии).

Рыбы

Сегодня условия успеха для Рыб - скрытность и объективность. Этот день подходит для наблюдений, исследований и систематизации выводов. К названным качествам желательно добавить общительность и готовность к дружеской взаимопомощи. Не стоит обрывать контакты с единомышленниками и коллегами по цеху: как минимум, это поможет вам владеть информацией и поддерживать свои профессиональные компетенции.