Пользуемся моментом — любовный гороскоп на 28 июня

Подгадываем время и пользуемся теми возможностями, которые нам посылают звезды.

Овен

Сегодня влюбленных Овнов интригует будущее и им чрезвычайно интересно просчитать вероятные последствия своих инициатив. Но горизонт зачастую покрыт туманом и им приходится довольствоваться впечатлениями «здесь и сейчас». К счастью, в основном эмоции этого дня окажутся приятными и вдохновляющими.

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам приходится контролировать свои необычные эмоции и творческие порывы. Иногда роль барьера для них будут играть обстоятельства. Слишком жесткие внешние и внутренние ограничения опасны (крышку кипящего котла однажды может сорвать), но и без доли самоконтроля не обойтись.

Близнецы

Сегодня чувства не имеют над Близнецами безусловной власти. Многие Близнецы мыслят настолько логично и объективно, что иллюзиям или гиперэмоциональности в их сознании попросту не остается места. Но ближе к ночи логика сдаст позиции и Близнецы вновь окажутся в плену разыгравшегося воображения.

Рак

Влюбленным Ракам лучше взять паузу, так как атмосфера этого дня блокирует поток эмоций. В лучшем случае, все сведется к формальной игре по заданному сценарию или беседе о чувствах с элементами демагогии. Ситуация начнет меняться вечером. Если есть возможность, назначайте свидание ближе к полуночи.

Лев

Сегодня любовные достижения Львов зависят от того, насколько они вписались в предложенный сценарий. Успехи будут скромными, если им тесно в прокрустовом ложе условностей и они решили сделать все по-своему. Тот факт, что ими движут искренние чувства, в данный момент в расчет судьбой не принимается.

Дева

Утром мысли многих Дев далеки от романтики: ситуация не такова, чтобы высечь из них искру страсти. Лишь в самом конце дня Девы ощутят настоятельную потребность в душевном контакте с любимым человеком. Легкомысленный партнер может поставить на романе с Девой крест, но любящий будет терпеливо ждать.

Весы

Сегодня Весы предпочитают придерживаться в любви проверенного сценария, так как именно он дает им спокойствие. Даже если звезды включили им зеленый свет, они осторожничают, сводя любовь к дружбе. Стоит ослабить контроль и стать чуть игривее: момент благоприятен, можно дать волю взаимной симпатии.

Скорпион

Сегодня обстоятельства мешают Скорпионам раскрыться в любви полностью. Они наталкиваются на внешнюю преграду или переживают внутренний разлад. Позитивные перемены ожидаются вечером и решений всего два: завершить день в одиночестве, витая в приятных фантазиях, или назначить свидание на поздний час.

Стрелец

Сегодня Стрельцам приходится следовать официальным или неписаным правилам, которые сдерживают их любовный пыл и азарт. Хорошая сторона такого положения дел - возможность контроля за собой и ситуацией. По-настоящему Стрельцы оценят ее вечером, когда их вновь накроет волна чувств, грозящая штормом.

Козерог

Сегодня многие Козероги запретят себе думать о делах сердечных, пока не справятся с потоком текущих рутинных дел. Подобная установка может привести к тому, что они распахнут душу для романтики лишь в поздние вечерние часы. Но им повезет: их партнер тоже «созреет» для личного общения ближе к вечеру.

Водолей

Сегодня многие Водолеи предпочитают (или вынуждены) оставаться в роли аскетов или неприступных крепостей, покорить которые простым смертным лучше даже не пытаться. Часто у них есть на то веские причины. Но всему есть предел, и вечером маска может упасть, плотину разума может прорвать поток эмоций.

Рыбы

Сегодня всплеск любовного вдохновения и везения ждет Рыб на границе вечера и ночи, и им непременно стоит использовать этот момент. Если днем обстоятельства не внушают оптимизма, важно не унывать, а отдыхать и копить силы: звезды о вас не забыли и уже готовят вам позитивный мотивирующий сюрприз.