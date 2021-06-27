Выбираемся из рамок — финансовый гороскоп на 28 июня

Сегодня стоит смотреть на все рабочие дела через призму креатива.

Овен

В первой половине дня у Овнов будут благоприятные возможности для реализации сделок с недвижимостью. Хорошо заниматься поиском вариантов для аренды помещения. Вторая половина дня неблагоприятна для деловых встреч и поездок. В пути могут возникнуть осложнения.

Телец

У Тельцов в первой половине дня удачное время для работы с документами и отчетами. Офисные служащие могут не иметь проблем с документооборотом. Успешно проходят перемещения с одного места работы в офисе на другое место работы. Также это удачное время для деловых контактов. Вторая половина дня может быть связана с убытками из-за несогласованной работы с партнерами.

Близнецы

Близнецы в первой половине дня имеют хорошие шансы для успеха в работе, связанной с торговлей, посредническими услугами, транспортом, связью и средствами массовой информации. Вырастет доходность от использования информационных технологий. Может произойти ускорение информационного и товарно-денежного обмена. В конце дня воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег.

Рак

В первой половине дня Раки могут проявить свои лучшие деловые качества. Ваши действия будет отличать практичность и предусмотрительность. Вы сможете предвидеть материальные последствия от тех или иных своих действий, что способствует росту доходов благодаря личным инициативам. В конце дня воздержитесь от публичных заявлений – это может негативно отразиться на вашей репутации.

Лев

Львы в первой половине дня смогут успешно сочетать личную инициативу с возможными ограничивающими обстоятельствами в работе. Вы можете преуспеть в искусстве тайной дипломатии и сможете добиться расположения влиятельных покровителей. Также это хорошее время для дополнительной подработки в сверхурочное время. В конце дня у офисных служащих могут быть технические сбои.

Дева

Девы в первой половине дня смогут успешно влиться в трудовой коллектив и оказать существенное влияние на принимаемые решения. Не пропускайте собрания, совещания, планерки – это очень важно для укрепления вашего положения в коллективе. Особенно хорошо могут пойти дела в научных институтах и проектных бюро. Однако во второй половине дня лучше воздержаться от контактов с начальством.

Весы

У Весов в этот день могут сбыться заветные желания, связанные с карьерой. Возможно, среди вышестоящего начальства произойдут перестановки, и это откроет для вас новые перспективы. Также не исключено, что начальство примет решение о выдаче вам денежной премии. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для служебных командировок и деловой переписки.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы имеют прекрасные шансы для повышения своего профессионального статуса за счет сдачи аттестационных экзаменов и зачетов. Возможно, вам удастся решить некоторые практические вопросы благодаря своим глубоким профессиональным познаниям. Бизнесменам удастся укрепить свою деловую репутацию и добиться продвижения проектов на рынке услуг за счет проведения рекламных акций.

Стрелец

У Стрельцов в первой половине дня может быть благоприятное время для размещения депозитных вкладов в банке и получения процентов по вкладам. Работники кредитно-финансовых учреждений могут получить премию. Возможно, в вашем распоряжении окажется крупная сумма денег. В конце дня усиливается фактор нестабильности в партнерском сотрудничестве.

Козерог

У Козерогов первая половина дня может быть связана с ростом доходов от выполнения клиентских услуг. Вероятно, вам могут попадаться по большей части обеспеченные клиенты, которые будут делать крупные выгодные заказы. В целом вы будете пользоваться популярностью у клиентов, которые могут рекомендовать вас другим клиентам. В конце дня возрастает вероятность трений с коллегами по трудовому коллективу.

Водолей

У безработных Водолеев в первой половине дня возрастают шансы на успешное трудоустройство. Именно в это время рекомендуется делать обзвон объявлений работодателей и проходить процедуру собеседования с потенциальным работодателем. Также это хорошее время для подписания трудового договора. В конце дня и вечером нежелательно принимать участие в корпоративных вечеринках.

Рыбы

Первая половина дня может сложиться благоприятно для Рыб, имеющих творческие профессии или работающих по свободному графику. Это прекрасное время для реализации творческих замыслов, когда ваши идеи находят воплощение на практике. Вы сможете интуитивно и верно выбирать наиболее успешные темы для работы. В конце дня могут возникнуть сложности у тех, кто работает удаленно на дому.