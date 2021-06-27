Всплеск эмоций — гороскоп на 28 июня

18 лунные сутки. День стартует на волне вчерашних впечатлений, но повторить и превзойти вчерашний успех будет сложно.

Правила игры останутся прежними, а вот энергия будет плавно убывать. Луна в Водолее поддержит потребность в общении с друзьями и командой, но в положении «без курса» вряд ли мотивирует на новый подвиг. Многое пойдет по инерции. Рациональное мышление, свойственное этому дню, к ночи сменится всплеском эмоций, желаний или надежд, минутой духовного или творческого вдохновения, благодаря встрече Луны и Юпитера. Расслабляюще повлияет алкоголь. Есть риск ночного срыва после голодания, воздержания.

Овен

День поддерживает в Овнах дух коллективизма. Наилучшие результаты в работе будут достигнуты с теми, с кем накануне довелось разделить интересное хобби или приятный отдых. Однако на новые яркие победы лучше не рассчитывать: события будут развиваться в русле вчерашних планов, но сохранять прежний активный темп станет сложнее. Ближе к ночи не помешает расслабиться, послушать музыку, пофантазировать.

Телец

Этот день Тельцы проведут под впечатлением вчерашних событий. Вплоть до ночи им будет трудно сменить вектор цели, придется следовать определенным правилам. Может сохраняться контроль «сверху». Зато у них будет время развить начинание, адаптироваться к новой обстановке или роли. Перед сном им полезно заглянуть за рамки, заданные моментом, и помечтать в позитивном ключе о том, что будет дальше.

Близнецы

В атмосфере этих суток Близнецам нетрудно сохранять хорошее настроение и ясно оценивать перспективы. Есть время завершить разговор, развить приятельские и профессиональные связи, проанализировать детали новостей. Делами, требующими концентрации внимания и самодисциплины, лучше заниматься утром. Вечером логику сменят заманчивые фантазии, не стоит строить точные планы и о чем-либо договариваться.

Рак

Сегодня коллективное для Раков выше личного - во всяком случае, именно к такой политике их склоняют звезды. Чем сильнее заинтересованы Раки в своем персональном ясном будущем, тем важнее им поддерживать социальные связи и держать руку на пульсе событий. В течение дня будут преобладать рациональные соображения, лишь ближе к ночи вектор сменится на эмоционально-возвышенный, творческий или духовный.

Лев

Львам вплоть до вечера предстоит соблюдать условности, держаться границ и считаться с чужими принципами. Если они вовремя не приняли (или нарушили) правила игры, поток их чувств или всплеск инициативы может быть заблокирован. Свои успехи им разумнее оценивать с учетом реальных возможностей, чтобы не впасть в депрессию. Желательна сдержанность, волю тайным эмоциям лучше давать в самом конце дня.

Дева

Сегодня Девы связаны долгом, служебной дисциплиной или рутинными заботами, вныждены придерживаться плана. Не исключено, что будет ждать тщательного завершения вчерашнее дело или эксперимент, который нельзя бросить на полпути. Интерес к задаче будет поддерживать ее необычность и очевидная полезность. Некоторым Девам придется заботиться о своем или чужом здоровье, осваивать новые методы лечения.

Весы

Весы сегодня стремятся быть рационалистами и реалистами, и это им удается. Они смогут вплоть до вечера хранить верность своим главным планам и принципам, будут придерживаться свода правил в любви, дружбе, родительстве, в профессии, творчестве и развлечениях. Вечером следовать системе станет сложнее: усилится зависимость от самочувствия, эмоционального фона, медицинского или другого обслуживания.

Скорпион

Для Скорпионов это не лучший день, их желания ограничиваются или попираются. Барьеры могут ждать их в компании друзей, на работе или дома. Вдобавок, многим Скорпионам нелегко сохранять цельность: убеждения и мечты могут тянуть их в одну сторону, а сиюминутные нестандартные прихоти в другую. Положение начнет меняться ближе к ночи, в это время Скорпионов посетит вдохновение или им улыбнется удача.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов все идет по знакомому плану. Движение по накатанной колее укрепит их уверенность в себе (что полезно в любом случае), но также может создать у них иллюзию полной устойчивости - что в сложившейся ситуации не совсем соответствует истине. Не исключено, что уже этим вечером Стрельцы вновь окажутся в плену эмоций или перед неопределенной перспективой, лишающей их почвы под ногами.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше не браться за новые дела и не менять круг общения. День позволяет спокойно осмысливать новости и поддерживать полезные приятельские связи. Хорошо заниматься платежными и медицинскими документами, служебной корреспонденцией, вникать в детали компьютерных приложений, делать плановые покупки. Задушевные беседы с дружеским или романтическим оттенком уместнее поздним вечером.

Водолей

Сегодня Водолеи упрямо следуют своим привычкам и принципам, из-за чего рискуют остаться одни. У многих представителей знака не будет выхода, так как этого властно потребуют текущие нужды (самочувствие, профессиональные планы, домашние дела). Возможно, вам придется соблюдать диету или ограничить контакты. Стоит контролировать ситуацию вечером: возможен срыв, например, переедание или взрыв эмоций.

Рыбы

Рыбам стоит провести этот день в уединении, или не слишком активно вмешиваться в ход событий. Начинания сегодня ведут в тупик, а знакомые действия дают слабый эффект. Лучшая помощь друзьям - ваша дистанционная связь с ними. В конце дня возможен миг удачи, вас может посетить вдохновение, яркое воспоминание или озарение, вам стоит верить своим ощущениям. Перед сном хорошо визуализировать желания.