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Благоприятные для любви и финансовых вложений даты

28 июня 2021ГороскопыВечерняя Москва

В июле произойдет соединение Марса и Венеры в знаке Льва, что обещает многим людям любовные приключения.

Благоприятные для любви и финансовых вложений даты

Об этом рассказала таро-нумеролог Анастасия Широкова.

По словам эксперта, Венера и Марс — гендерные планеты. Как и знак Льва, они отвечают за игру, флирт и секс. Поскольку соединение Марса и Венеры во Льве произойдет в летний период, отпуск и отдых на курортах дополнительно подогреют интерес людей к любовным приключениям. Однако Широкова рекомендует проявить аккуратность.

Астролог отметила, что соединение Венеры и Марса некоторое время будет терпеть удар квадратуры, что подразумевает конфликты. В связи с этим с начала второго летнего месяца до 13 июля рекомендуется быть осторожными в поступках, отношениях и финансовых вложениях.

Самыми благоприятными днями для того, чтобы проявить себя, будут 12 и 13 июля, поскольку к соединению Венеры и Марсу придет Луна и сформирует зажигательное ядро планет.

Широкова посоветовала запланировать важные публичные выступления на эти даты.

Вместе с тем людям, устраивающим шоу или перформансы, стоит быть внимательными в сфере своей деятельности, так как все творческие направления так или иначе связаны со знаком Льва, рассказала таро-нумеролог.

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