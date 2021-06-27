Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь

Знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание

27 июня 2021ГороскопыNews.ru

Спокойно отпускать людей и двигаться вперёд после расставания могут далеко не все люди, но определённым знакам зодиака это даётся легче.

Знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание

Журналистка и астролог Яшасви Шактават перечислила те знаки, которые проще всего переживают расставание.

Некоторым повезло идти вперёд быстрее, чем другим. Эти люди не позволяют боли беспокоить их и мешать повседневной жизни.

Лев

В первую очередь это Львы, которые, как правило, очень уверены в себе с рождения. Они скорее всего не станут возвращаться назад после расставания. Для представителей этого знака самооценка важнее, чем бывший партнёр. Скорее всего при желании помириться со Львом он даже трубку не возьмёт, считает астролог.

Водолей

Отодвигают проблемы на задний план и принимают жизнь такой, какая она есть, и Водолеи. Они серьёзно относятся к тому, что с ними решили порвать, поэтому никогда не покажут окружающим свою слабую сторону. Шактават отметила, что представители этого знака «никогда не возвращаются к своим бывшим и почти не проявляют чувств».

Стрелец

Самоуважение и достоинство сохраняют при разрыве и Стрельцы. Их сложно сломать. Они не выносят роль отверженного, поэтому повторять дважды им не нужно, они уходят очень быстро. Кроме того, они не терпят пренебрежения со стороны партнёра.

Телец

Для Тельцов отношения — это стабильность, безопасность и верность, поэтому при угасании чувств они не станут возвращаться к своему партнёру. Если отношения не сложились, они предпочтут найти кого-то другого, объяснила Яшасви Шактават.

News.ru: последние новостиПрезидент и премьер Чехии поспорили о версиях взрывов во ВрбетицеЭсминец США прибыл в Одессу для ученийВ Иордании мужчина умер через десять минут после прививки AstraZeneca
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
27 июня 2021Rambler
Дата рождения

17-18 лунные сутки. Луна в Водолее вытаскивает нас из нашего любимого панциря и заставляет делить радость и горе с другими людьми. Работать,...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
28 июня 2021Astrostar.ru

18 лунные сутки. День стартует на волне вчерашних впечатлений, но повторить и превзойти вчерашний успех будет сложно. Правила игры останутся прежними,...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Любовь на первом плане — романтический гороскоп на 28 июня-4 июля
Радуем себя покупками — финансовый гороскоп на 28 июня-4 июля
Коса нашла на камень — гороскоп на 28 июня-4 июля
Пользуемся моментом — любовный гороскоп на 28 июня
Выбираемся из рамок — финансовый гороскоп на 28 июня
Всплеск эмоций — гороскоп на 28 июня
Психолог рассказал, как сохранить отношения после измены
Названы знаки зодиака, которым грозят опасности в июле
Знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание
Приметы на 28 июня: что нельзя делать в этот день
Преодолеваем барьеры — любовный гороскоп на 27 июня
Заряжаемся оптимизмом — финансовый гороскоп на 27 июня
Следуем строгим правилам игры — гороскоп на 27 июня
Знаки зодиака, которым не повезет в 2021 году
Астрологи назвали самые наглые знаки зодиака
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
21-27 июня 2021Astro7

В начале недели будет действовать романтичный, красивый трин Венеры и Нептуна. Он создаст идеализированную атмосферу. Если присмотреться к любовным...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиЛунный календарь
Любовный гороскоп на июнь для всех знаков
Июнь 2021Astro7

Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 7
Поиск по сонникам