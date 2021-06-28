Четкий план или импровизация — финансовый гороскоп на 29 июня

Сегодня вы должны решить для себя, какую стратегию выбираете — планирование или импровизацию.

Овен

Если Овны хотят получить результат от своей деловой активности, то рекомендуется наиболее важные дела запланировать на вторую половину дня. Возможно, вы столкнетесь с трудностями при подведении итогов, подготовке отчетов. Бизнесменам не рекомендуется проводить инвентаризацию ввиду вероятности допустить много ошибок. Вместе с тем это удачное время для учебы и творческой деятельности.

Телец

Этот день может сложиться неблагоприятно для Тельцов, чья работа связана с частыми поездками, контактами, торговлей и консультациями. Возможно, не состоится запланированная деловая встреча, либо пройдет не так, как вы ожидаете. Все эти неувязки могут привести к большим нервным перегрузкам. В конце дня хорошее время для выполнения частных заказов на дому.

Близнецы

У Близнецов в этот день могут быть нестабильные доходы. Старайтесь воздерживаться от вложений денег в коллективные проекты, а также в те проекты, которые вы лично не можете контролировать. Также старайтесь уберечь свои финансовые ресурсы от растраты. Успешно пойдут дела, связанные с информационными технологиями и средствами связи.

Рак

Ракам рекомендуется сосредоточиться на совершенствовании профессионального мастерства и увеличении финансовых накоплений. Вы можете достигнуть поставленных целей, если ограничите этим свои амбиции. Особенно успешно поработают те, кто работает по сдельной системе оплаты. Попытка действовать самостоятельно без учета мнения начальства может привести к осложнениям.

Лев

Львам звезды советуют делать ставку на развитие личных деловых качеств. Вы в этот день сможете быть достаточно деликатными и дипломатичными, чтобы завоевать симпатии окружающих. Щедро делитесь своими знаниями с другими людьми и действуйте открыто. Это позволит повысить вашу деловую репутацию. Также в этот день можно успешно урегулировать юридические вопросы.

Дева

У Дев в этот день возможны технические сбои в рабочем ритме. Особенно это относится к финансовому сектору экономики. При возникновении осложнений, старайтесь действовать мягко и незаметно. Не раскрывайте окружающим своих намерений – в этом случае никто не сможет вам помешать. При принятии важных решений опирайтесь на подсказки своей интуиции – она вас не обманет.

Весы

У Весов этот день благоприятствует развитию деловых партнерских отношений. Возможен многосторонний диалог с подписанием соответствующих договоров. Вы сможете предложить компромиссные формулы сотрудничества, которые устроят все стороны. Вместе с тем вы можете столкнуться с осложнениями, если работаете не на равных партнерских условиях, а подчиняетесь начальству.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется обратить особое внимание на характер взаимоотношений с коллегами. Чем конструктивнее будут эти отношения, тем успешнее пойдут ваши дела. Также немаловажным условием успеха является ваша целеустремленность, нацеленность на конечный результат. Цените свое рабочее время и не позволяйте никому отвлекать вас от дел.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам больше внимания уделять своему личностному развитию и повышению уровня профессиональных знаний. Это наиболее позитивное направление на сегодняшний день и здесь вас ждет успех. Возможно, вы войдете в контакт с человеком, который многому сможет вас научить. Другим позитивным направлением может стать служебная командировка.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется держать под личным контролем исполнение договорных обязательств. Это наиболее уязвимая тема для вашей профессиональной деятельности. Есть риск того, что деловые партнеры могут нарушить ранее заключенный договор. Также это хорошее время для урегулирования финансовых вопросов.

Водолей

Сложные взаимоотношения с коллегами по трудовому коллективу могут стать причиной торможения в выполнении графика работы у Водолеев. Не дайте себя отвлечь от текущих дел разговорами, не имеющими прямого отношения к вашим профессиональным обязанностям. Удачно пойдут переговоры с потенциальными деловыми партнерами. Также вы можете преуспеть при индивидуальном обслуживании клиентов.

Рыбы

Рыбам рекомендуется тщательно и детально распланировать работу на сегодняшний день и неуклонно следовать этому плану. Большую помощь и поддержку в текущих делах могут оказать коллеги. Отдавайте предпочтение тем делам, в которых вы ощущаете себя опытными профессионалами. Старайтесь не браться за новые проекты. Также это не лучшее время для всевозможных усовершенствований.