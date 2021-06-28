Играем в глухой телефон — гороскоп на 29 июня

18-19 лунные сутки. Сегодня есть предпосылки для эмоциональной и духовной гармонии, а также для базового согласия в быту.

«Ложка дегтя» - аспект подвижной Луны к Меркурию, способствующий искажению информации. Возможны случаи идеализации, интриг, сокрытия правды из благих мотивов, заминки в работе мессенджеров, загадочные послания, намеки, сбросы звонков, ложные сообщения, зависания программ. Не добавят ясности слухи и сплетни. Вероятны сложности в общении с иностранцами и в дистанционных контактах, ошибки при описании нужд или чувств. Лучше отложить все важные коммуникации, работу с документами и командировки.

Овен

Сегодня Овны отличаются эмоциональностью, могут быть рассеянными, ленивыми или мечтательными. Их кипучая энергия временно пойдет на спад, свои креативные порывы он чаще будут проигрывать в воображении, чем осуществлять на практике. Возможны ложные сведения. Не стоит планировать на этот день активную деловую переписку, насыщенные транировки, утомительные командировки или старт нового мероприятия.

Телец

Сегодня события повернутся к Тельцам более мягкой стороной. Появится больше свободы, можно покинуть дом или «место приписки» либо уйти в мир фантазий. Хороший день для отдыха, любви, наслаждения музыкой, душевного общения с друзьями и родней. Можно устроить семейные посиделки, романтическое свидание, приватную дружескую вечеринку. Возможен прилив вдохновения у представителей творческой сферы.

Близнецы

Близнецам звезды советуют учесть нестабильность и туманность эмоционального фона этих суток, помнить о скрытом коварстве надежд, фантазий и соблазнов. В эти сутки легко принять ложное решение - которое, вдобавок, может несколько раз измениться под влиянием обстановки или настроения. Не рекомендуется вести переговоры и утверждать планы, либо следует заранее сделать поправку на иллюзии и самообман.

Рак

Сегодня Раки обладают интуицией на грани телепатии, глубокой верой и богатым воображением. Эти таланты не раз им пригодятся, так как понимание на вербальном уровне будет затруднено, а информация придет пополам с ложью или помехами. Чутье поможет им уловить нюансы чужой речи или суть сплетен. День счастливый, хорош для творчества, созерцания, любовной романтики, удовлетворения духовных интересов.

Лев

Сегодня Львы могут оказаться во власти эмоций или тайных фантазий, которыми не всегда хотят с кем-то делиться. Это хорошее время для уединения, наполненного музыкой, мечтами и духовными переживаниями, для просмотра любимых фильмов и погружения в виртуальные игры. Стоит учесть, что день усиливает внушаемость и податливость на соблазны, подпитывает экзотические, сомнительные и завышенные желания.

Дева

Сегодня Девам нелегко добиться взаимопонимания в переговорах и прозрачности в отношениях. Их собеседники могут изъясняться загадками и намеками, давать ложные, размытые и завышенные обещания. Возможен взаимный обман из благих побуждений. Это не лучший день для собеседований, консультаций и согласований. Наиболее гармоничным будет неформальное общение с близкими по духу людьми или родственниками.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам внимательнее работать со служебной, медицинской и другой документацией. День создает предпосылки для путаницы в общении с коллегами, персоналом и подчиненными (особенно, иностранцами, иногородними и прикомандированными). Возможны недоразумения при посещении врача, ошибки в истории болезни, диагнозе или рецепте, препятствия при попытке дозвониться до нужного сервиса.

Скорпион

Скорпионам вплоть до ночи обеспечен ровный поток вдохновения. Его могут дать мечты об идеальной любви, грандиозные креативные планы или заманчивые виды на отпуск. Возможно счастливое озарение. День подскажет духовные ориентиры, способы поддержать творческий или родительский авторитет, исполнить давнюю надежду. Это подходящие сутки для музыкального творчества, интимной встречи, отдыха у воды.

Стрелец

Сегодня Стрельцы сентиментальны, могут испытывать тягу к уединению и интерес к тайнам, например, семейным. Для многих Стрельцов будет важен духовный срез событий и естественно желание слиться со своими «корнями». Даже будучи патриотами и домоседами, в душе они будут скитальцами в поиске утерянной родины. И с чужими, и с близкими возможно недопонимание. Не стоит вести переговоры и делиться личным.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит вести переписку, нежелательны переговоры и целевые поездки. В обстановке этих суток затруднено прямое прозрачное общение, нелегко подобрать слова и назвать вещи своими именами. Порой будет подводить память. В почте может появиться спам или ложное сообщение, возможно ошибочное письмо или звонок. В окружении могут гулять слухи. В моменты заминки выручит удача или чутье.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит аккуратнее обращаться с вещами и деньгами: первые могут загадочным образом появляться и пропадать, а вторые «утекать сквозь пальцы». Этот день склоняет к расточительности и непродуманной благотворительности, может подтолкнуть к беспечному распоряжению ресурсами или хаотичному стилю питания. Не рекомендуется совершать крупные платежи, выбирать средства связи и навигации.

Рыбы

В эти сутки Рыбы на счастливой волне, их ведет чутье или вера. Следуя своим ощущениям, они в любой ситуации найдут себе друга или перспективную нишу. Возможна награда за прошлое. Их слабым местом будет общение или рациональное мышление. Вероятны проблемы с пониманием в доме и семье, выражением чувств и просьб, толкованием знаков и снов. Не стоит вести переговоры и откровенничать о глубоко личном.