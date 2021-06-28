Молчание — золото — любовный гороскоп на 29 июня

Сегодня не стоит болтать лишний раз — это отразится на вашем романе негативно.

Овен

В этот день Овны далеко не всегда являются теми людьми действия, которыми их привыкли видеть любимые. В сравнении со своим обычным поведением, они чаще фантазируют и меньше предпринимают в реальности, а инода полностью уходят в мир своих тайных фантазий. Новые знакомства сегодня нежелательны.

Телец

Сегодня Тельцы вздохнут свободнее, так как необходимость подстраиваться под навязанные правила отпадет. Они найдут отдушину, позволяющую выплеснуть избыток чувств, поностальгировать о прошлом или пофантазировать о будущем (лучше, если они будут мечтать о нем вместе или рядом с любимым человеком).

Близнецы

Сегодня цели влюбленных Близнецов непостоянны. Они легко становятся жертвой идеализма и спровоцированных им ложных надежд, могут верить сладким речам и заманчивым обещаниям. Когда их настоящее счастье рядом, они способны мечтать о ком-то недоступном. Кроме того, они могут быть очень рассеянными.

Рак

Сегодня Раки повышенно чувствительны, идеалистичны и способны всей душой принять идею платонической любви. Именно в ней они могут найти свое настоящее счастье. Их может вдохновлять далекий образ любимого человека или виртуальный персонаж, в котором они чувствуют наставника или родственную душу.

Лев

В этот день Львы неравнодушны к мистической или экзотической стороне любви. Вместо веселых игр и показных манеров им хочется интимности и слияния душ. Может основательно разыграться их эротическая фантазия, особенно под чувственную музыку, в уединенной, интригующей или ностальгической обстановке.

Дева

Сегодня между Девами и их партнерами маловероятна полная откровенность. Приятное общение, полное взаимных надежд, может портить попытка приукрасить реальность или «ложь во спасение». Возможно непонимание в творчестве, музыке, духовных вопросах. Но иногда умалчивание деталей будет скорее к лучшему.

Весы

В этот день у Весов могут иметься тайны, в которые они предпочтут не посвящать партнера. Дело может касаться их здоровья или другого деликатного вопроса. Несмотря на право иметь секрет, стоит задуматься: возможно, отношения завязаны для развлечений, без готовности делить друг с другом трудности.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут дать волю своим чувствам и богатому воображению. Чтобы романтическое свидание стало поистине волшебным, звезды советуют выбрать для него спокойную обстановку, обеспечить атмосферу приватности и включить музыку, в эти сутки именно она главный и незаменимый «колдовской прием».

Стрелец

Стрельцы в эти сутки чувствительны, часто оказываются большими идеалистами и фантазерами. Их может на время покинуть веселый нрав и дух предприимчивости. При любом намеке на непонимание или насмешку со стороны партнера они готовы забиться в свою раковину. Им будет не чужда идея платонической любви.

Козерог

Сегодня залог приятного свидания для Козерогов - точно схваченная «тональность» эмоций. Важен и душевный резонанс внутри пары, и ее настрой на окружающую атмосферу. Красноречие в эти сутки может подвести. Лучше не писать длинных писем, а в живом общении положиться на обмен невербальными знаками.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи могут оказаться до странности сентиментальными, а своих душевных порывах на редкость нерациональными и непоследовательными. Порой они будут ошибаться даже в самых лучших своих побуждениях. Им лучше отложить важный личный разговор или покупку подарка любимому человеку.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам стоит помнить поговорку «слово - серебро, а молчание - золото». Болтливость окажется не в их пользу и не во благо их роману. Эмпатичные от природы, Рыбы легко сообразят, как перекинуть между собой и пассией эмоциональный мост, не сказав при этом ни единого лишнего слова.