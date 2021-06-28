Назван топ-5 знаков, которые не умеют отдыхать

Лето — пора отдыха и отпусков. Однако работа и заботы «отпускают» не всех.
Парапсихолог Оксана Лукина рассказала, представители каких знаков зодиака не умеют отдыхать.
Когда дело касается отдыха и расслабления, Овны совершенно беспомощны. С первого дня они будут пытаться чем-то занять себя и окружающих, вместо того чтобы просто насладиться спокойствием. Они просто не умеют сидеть сложа руки и расслабляться, им всегда нужно держать руку на пульсе, а бездействие сводит их с ума, поэтому предпочтительный вид отдыха для представителей этого знака — смена вида деятельности.
В жизни Близнецов все происходит в процессе общения, в том числе и отдых. Ходить по кругу и разговаривать со всеми знакомыми и незнакомыми на мероприятии — типичная модель поведения для представителей этого знака. Если отдых предполагает уединение или безмолвие, он превращается для Близнецов в пытку. В то время как другие могут сесть и расслабиться с парой друзей на диване за просмотром фильма, Близнецы не могут замолчать и на минуту.
Девы — прирожденные трудоголики, которым очень сложно оставить вне контроля все насущные дела и переключиться на что-то другое. Девы настолько хороши в анализе мелких деталей, что видят то, что другие могут сначала не заметить. Это полезно в работе, но мешает отдыхать, потому что пока другие наслаждаются тем, что вокруг, дотошные Девы, переживающие из-за работы, начинают выискивать вокруг недостатки.
Стрельцы обладают неисчерпаемым источником энергии. Это делает их нетерпеливыми и суетливыми. Представители этого знака обладают огромным энтузиазмом в отношении исследования новых территорий и постоянного движения, но далеко не все готовы признать столь активную деятельность видом отдыха. Возлежание у бассейна с коктейлем в руках — это для них не отдых, а время, потраченное впустую.
Нередко отдых, то есть время, когда Рыбы свободны от всех привычных дел, заставляет представителей этого знака заглядывать внутрь себя и обнаруживать там все новые и новые конфликты, загадки и противоречия. Поэтому не удивляйтесь, если запланируете веселую поездку в компании Рыб, а в итоге всю дорогу будете наблюдать отстраненное и подавленное лицо своего попутчика.
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