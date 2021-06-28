Назван топ-5 знаков, которые не умеют отдыхать

Лето — пора отдыха и отпусков. Однако работа и заботы «отпускают» не всех.

Парапсихолог Оксана Лукина рассказала, представители каких знаков зодиака не умеют отдыхать.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Когда дело касается отдыха и расслабления, Овны совершенно беспомощны. С первого дня они будут пытаться чем-то занять себя и окружающих, вместо того чтобы просто насладиться спокойствием. Они просто не умеют сидеть сложа руки и расслабляться, им всегда нужно держать руку на пульсе, а бездействие сводит их с ума, поэтому предпочтительный вид отдыха для представителей этого знака — смена вида деятельности.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В жизни Близнецов все происходит в процессе общения, в том числе и отдых. Ходить по кругу и разговаривать со всеми знакомыми и незнакомыми на мероприятии — типичная модель поведения для представителей этого знака. Если отдых предполагает уединение или безмолвие, он превращается для Близнецов в пытку. В то время как другие могут сесть и расслабиться с парой друзей на диване за просмотром фильма, Близнецы не могут замолчать и на минуту.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы — прирожденные трудоголики, которым очень сложно оставить вне контроля все насущные дела и переключиться на что-то другое. Девы настолько хороши в анализе мелких деталей, что видят то, что другие могут сначала не заметить. Это полезно в работе, но мешает отдыхать, потому что пока другие наслаждаются тем, что вокруг, дотошные Девы, переживающие из-за работы, начинают выискивать вокруг недостатки.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы обладают неисчерпаемым источником энергии. Это делает их нетерпеливыми и суетливыми. Представители этого знака обладают огромным энтузиазмом в отношении исследования новых территорий и постоянного движения, но далеко не все готовы признать столь активную деятельность видом отдыха. Возлежание у бассейна с коктейлем в руках — это для них не отдых, а время, потраченное впустую.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Нередко отдых, то есть время, когда Рыбы свободны от всех привычных дел, заставляет представителей этого знака заглядывать внутрь себя и обнаруживать там все новые и новые конфликты, загадки и противоречия. Поэтому не удивляйтесь, если запланируете веселую поездку в компании Рыб, а в итоге всю дорогу будете наблюдать отстраненное и подавленное лицо своего попутчика.