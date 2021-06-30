Кто из знаков зодиака никогда не простит обиду

Краткий гайд по самым обидчивым знакам зодиака и пара советов, как не попасть в список их заклятых врагов.

У каждого из знаков есть свои ранимые места и вещи, которые они прощают с трудом. Рыбы не потерпят холодности, а Львы не пройдут мимо безразличия. А кто из знаков зодиака самый злопамятный? Астрологи выделили 4 претендента на звание самого обидчивого и непреклонного.

Итак, наш первый участник — Овен, представитель огненной стихии. Хотите нанести Овну непоправимую обиду? Уходите от них «по-английски» и без каких-либо объяснений. Будь то дружба или романтичные отношения, Овны вкладывают в человека все свое время и силы, и в ответ ждут таких же приоритетности и отдачи. А еще им важно знать, что вы никуда не денетесь и поддержите их в трудную минуту, поэтому «покинутые» Овны такого предательства простить не смогут.

Следом за Овнами степенно идут земные Козероги. Казалось бы, ориентированных на карьеру и успех Козерогов особо ничем не заденешь, они четко распределяют свои приоритеты и многим кажутся чересчур каменными, однако есть вещи, которые заденут их за живое и заставят вспоминать вас «добрым словом» до конца дней. Прямолинейные Козероги никогда не простят двуличности или измены. Чуть только в общении с вами они почувствуют нотку двойственных чувств или неискренности, то вы — враг номер один.

Да-да, бедных Скорпионов как только не описывают, но в этой подборке мы не назовем их самыми обидчивыми, а скорее самыми ранимыми. Скорпионам крайне тяжело раскрываться перед другими людьми, они редко рассказывают о своих чувствах и предпочитают страдать в гордом одиночестве. Но если Скорпионы и выбирают кому-то довериться, то это серьезно и навсегда. Если вы стали счастливчиком и вам доверился Скорпион — не играйте его чувствами, иначе они возненавидят вас всей своей душой.

И напоследок у нас остались Раки. Вообще многие считают, что Раки самые ранимые и нежные. Отчасти это и правда, но еще они самые талантливые манипуляторы, а если Раков разозлить, то лучше бежать на всех скоростях. Для Раков огромное значение имеет их семья. Это могут быть не только родственники, но и любимые друзья и коллеги. Если обидеть родного Раку человека, то эти водные ребята не только вас никогда не простят, но еще найдут идеальный способ «дать сдачи» (да как можно изощренный, ведь Раки крайне умны и осторожны).