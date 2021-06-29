Погружаемся в свои мысли — гороскоп на 30 июня

19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах на все набрасывает покров тайны и в любом деле склоняет к приватности.

Это пассивный созерцательный день, он дает пищу для сомнений, воспоминаний, работы воображения. Духовное преобладает над материальным. Лучше сократить внешние контакты, избегать суеты. Полезно побыть в одиночестве, поспать, сбросить груз обид через прощение и отпускание, попытаться подвести итоги долгого цикла. Важная причина для взгляда назад - надвигающееся будущее. Лучший фон - полная тишина или музыка. Затруднено толкование снов и посланий, не обойтись без символического языка образов и ассоциаций.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам взять паузу в делах и отдохнуть. Это не самые подходящие сутки для активных игр и новых стартов: не хватит азарта или окажется неподходящей обстановка. Внутренняя жизнь будет важнее внешней. Возможна рассеянность, сентиментальность. Самое время отключить связь, отправиться на природу или побыть дома в полном одиночестве. В текущих делах лучше соблюдать приватность.

Телец

Тельцам лучше использовать этот день для свободных занятий и пассивного отдыха. Он дает шанс вовремя сбросить опасное напряжение, не давая ему накапливаться. Можно забыть до завтра о дисциплине, внешнем давлении и грузе внутренней ответственности. Несрочные дела стоит поставить на паузу или доверить другим людям. Хорошо побыть у воды, посетить бассейн, аквапарк, спа, морское или речное побережье.

Близнецы

Для Близнецов день начнется с путаницы или сомнений. Любые попытки прояснить положение дел будут давать слабый эффект, поэтому многим Близнецам придется полагаться скорее на свою интуицию, чем на логику, расчет или чужое мнение. Важно не стать переносчиком сплетен. Нежелательно бросаться исполнять приказы без дополнительных уточнений: велик риск ошибок и недоразумений, влияющих на карьеру.

Рак

Раки вплоть до ночи могут оставаться на нужной им душевной волне. День позволяет никуда не спешить в реальности, зато можно успешно бродить по виртуальным мирам или мысленно совершать вояжи в далекие края. Стоит меньше реагировать на туманный информационный фон и чаще доверять себе (или своим тайным духовным авторитетам). Это не лучший момент для фактических стартов, начала учебы, переписки, поездки.

Лев

День повышает восприимчивость Львов к проявлениям «тонкого мира», усиливает власть надежд, воспоминаний, скрытых переживаний. Важно не поддаться ложным идеям и преждевременным искушениям. Не обо всем удастся сказать открыто. Общение сегодня - лакмусовая полоска для дружеских связей: случайные приятели могут посмеяться над вашими чувствами, истинные друзья поймут вас без слов и проявят сочувствие.

Дева

Сегодня взаимоотношения Дев с окружающим миром полны загадок и странностей. Многие Девы будут испытывать трудности с обратной связью, столкнутся с чужим молчанием, скрытностью или отсутствием, могут ошибаться относительно мотивов своего партнера, клиента или аудитории. Полное взаимопонимание возможно лишь на невербальном уровне. Стоит осторожнее выбирать слова, чтобы не подпортить свою репутацию.

Весы

Весам не стоит планировать на сегодня важные мероприятия, особенно, связанные с публичностью. В том числе, не рекомендуются активные развлечения. Этот день снижает ваш тонус и повышает уязвимость. При отличных возможностях, ваши реальные результаты будут скромнее обычного, есть риск не дотянуться до уровня партнера, не оправдать ожиданий, не раскрыть свой потенциал или не угнаться за конкурентом.

Скорпион

Скорпионам сегодня не обязательно соответствовать навязанным извне стандартам и модным правилам. Вместо шаблонов можно руководствоваться настроением и чутьем, особенно, в любви и творчестве. Это день отдыха и разгрузки психики. К новостям лучше отнестись с юмором: не все окажется правдой и не все будет сказано всерьез. Запавшие в душу идеи и образы нуждаются в дальнейшем «наведении резкости».

Стрелец

Стрельцов день не балует полной ясностью. Могут задерживаться сообщения, лукавить близкие или уходить от ответа собеседники. В собственном мышлении над логикой возьмут верх чувства. Компенсацией станет насыщенная внутренняя жизнь. День может пройти в уединении и тишине, в наушниках под любимую музыку или перед монитором за забытой игрой. Возможен интерес к мистике, медитациям, сакральным местам.

Козерог

Атмосфера дня подпитывает тайные чувства, фантазии и воспоминания Козерогов, помогает им развивать эмпатию и работать со своим бессознательным. В течение дня возможны таинственные знаки и навязчивые мыслеобразы. Самые суровые Козероги способны умилиться и прослезиться, если зазвучит забытая музыка или внезапно случится дежавю. Молчаливую гармонию отношений не стоит портить ненужными объяснениями.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит активно заниматься хозяйством, финансами и бизнесом, заключать сделки, делать покупки. Их может подвести рассеянность или загадочное стечение обстоятельств. Лучше расслабиться, проникнуться атмосферой момента и прислушаться к своим ощущениям. Для этого имеется веская причина: идет процесс переформатирования жизненных установок в части ресурсов, питания или личной этики.

Рыбы

Сегодня Рыбы больше обычного склонны жить в собственном мире, где действуют особые законы. Не всем Рыбам удастся настроить свои фильтры восприятия так, чтобы исключить искажения. Некоторые Рыбы могут полностью выпасть из реальности или видеть ее весьма избирательно. День провоцирует медитативные и другие измененные состояния сознания, подходит для воспоминаний, пассивного отдыха и созерцания.