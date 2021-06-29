Проверяем факты — финансовый гороскоп на 30 июня

Сегодня вас попытаются обмануть, и чтобы не сделать неверные выводы, проверяем факты.

Овен

У Овнов сегодняшний день может сложиться весьма напряженно. Причиной осложнений может стать ваше несогласие с позицией начальства. При попытке действовать не по инструкции, по своему усмотрению, вы можете столкнуться с сопротивлением начальства. Не лучшее время для карьеры. Не следует забывать о субординации и соблюдении трудовой дисциплины.

Телец

Тельцам звезды советуют действовать в строгом соответствии с нормами закона. Возможны проверки, ревизии, в том числе носящими негласный характер с целью поймать вас на нарушениях. Если у вас имеются непогашенные долги перед банками, то возрастает риск ужесточения требований со стороны кредитной организации вплоть до блокировки ваших счетов.

Близнецы

Близнецам, работающим на промышленных предприятиях или связанных с обслуживанием компьютерной техники, в этот день, возможно, придется столкнуться с техническими сбоями. Старайтесь не делать того, что могло бы увеличить риск этих технических сбоев. На всякий случай делайте резервные копии важных документов и файлов.

Рак

Раки в этот день могут столкнуться с пертурбациями в своей трудовой организации. Не исключены кадровые перестановки среди начальства. Если вы занимаете руководящую должность, то вас это может коснуться негативным образом. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы на рынке услуг. Также это день, когда могут нарушаться договорные отношения.

Лев

Львам, проходящим профессиональное обучение, в этот день, возможно, придется столкнуться с трудностями при прохождении производственной практики. Не всегда полученные в ходе учебы знания удается применить на практике и это как раз один из таких дней. Сегодня очень важно не отступать от служебных инструкций при выполнении профессиональных обязанностей.

Дева

Девам звезды советуют работать по заранее намеченному плану и не отвлекаться на посторонние дела. Возможно, вас заинтересуют новые методы работы с использованием технических средств. Однако сейчас не время для экспериментирования. Также нежелательно делать рискованные финансовые вложения. Отдавайте предпочтение тем делам, в которых вы имеете большой опыт, и где все достаточно предсказуемо.

Весы

У Весов в этот день могут возникнуть затруднения на завершающем этапе работы. Особенно это относится к ведению строительных и ремонтных работ. Возможно, вам помешает нарушение договорных обязательств со стороны подрядчиков, несвоевременная поставка материалов и пр. Также это непростое время с точки зрения комфортности условий труда на рабочем месте.

Скорпион

Скорпионам в этот день, возможно, предстоит преодолеть много мелких препятствий на пути к выполнению графика работ. Старайтесь не отвлекаться от дел на постороннюю информацию, цените свое рабочее время. Если вы работаете на компьютере с подключенным интернетом, то желательно не заглядывать на новостные сайты – так вы не потеряете рабочее время.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют сосредоточиться на тех делах, которые дают вам стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Наиболее уязвимая тема дня – возможные финансовые потери в результате принятия опрометчивых решений. В первую очередь это относится к выбору тех или иных покупок. Старайтесь отдавать предпочтение тактике накопления финансовых ресурсов и урезания расходов бюджета.

Козерог

Козероги в этот день будут склонны действовать самостоятельно. Однако при этом необходимо согласовывать те или иные свои поступки с близкими людьми и теми, кого ваши действия могут затрагивать. Главное сегодня – соблюсти правильный баланс интересов, чтобы никого не ущемлять. Это не лучший день для работы на дому, в семейном бизнесе, с недвижимостью.

Водолей

Водолеям звезды советуют относиться весьма осмотрительно к поступающей информации. Возможно, вы станете жертвой ошибки или прямой дезинформации. Решения, принятые под влиянием ложных сведений, в дальнейшем будет непросто исправить. Также следует быть осмотрительнее в контактах с незнакомыми людьми.

Рыбы

Рыбам в этот день рекомендуется действовать наиболее надежными и проверенными на практике методами. Сейчас нежелательно предпринимать рискованные поступки, начинать новые дела, в которых у вас пока мало опыта. Индивидуальная трудовая деятельность пройдет успешнее, чем работа в трудовом коллективе. Сегодня вы сможете добиться успеха при самостоятельном и инициативном поведении.