Молчим громче — любовный гороскоп на 30 июня

Сегодня стоит меньше говорить и больше чувствовать.
Обстоятельства этого дня не дают влюбленным Овнам развернуться в полную силу. Им сложно блеснуть теми качествами, которые они не без оснований считают своей визитной карточкой (например, быстротой реакций и креативностью). Не стоит торопиться с договоренностями и отправкой важных личных сообщений.
Сегодня Тельцы нуждаются не столько в новых любовных впечатлениях, сколько в отдыхе от них. Мирные и дружные пары отлично проведут время вместе, а вот тем, чей роман питается огнем противоречивых чувств и яркостью внешних эффектов, самое время сбавить темп и немного отдохнуть от накала страстей.
Сегодня Близнецам необходима проницательность, иначе они рискуют допустить в отношениях стратегическую ошибку. В зависимости от деталей ситуации, они могут усилить уже существующую неопределенность между собой и партнером или своими руками подготовить почву для будущих множественных недоразумений.
Сегодня Раки витают в собственных мечтах и пытаются соответствовать своим воображаемым идеалам. Внушаемые Раки могут принять мираж за реальную цель. Прекрасный день для общения с партнером, заведомо разделяющим ваши ценности. В новых отношениях велика вероятность оказаться во власти своих иллюзий.
Сегодня влюбленные Львы чрезмерно мнительны и не во всех ситуациях уверены в себе, а свободные Львы словно накрыты шапкой-невидимкой: несмотря на их очевидные достоинства, симпатичные представители противоположного пола их замечают редко. Обеим категориям стоит отложить свои инициативы до завтра.
Сегодня между Девами и их возлюбленными проблематичен откровенный диалог. Вплоть до ночи в отношениях может сохраняться общая плотная завеса тумана или неопределенность в отдельных вопросах. У любимого человека будут свои секреты, которыми он не захочет или не сможет делиться с любопытной Девой.
Весам звезды подсказывают, что в эти сутки им лучше воздержаться от нового хода в любовной игре. Не стоит ждать решительного шага и от партнера: неготовность к парному танцу сегодня взаимна, что немного смягчает досаду от возникшей заминки. Все козыри в любовной игре придется придержать до завтра.
Сегодня Скорпионы могут полностью посвятить себя любви. Этот день позволяет им отбросить формальности, не тратить время на шаблонные игры и следовать лишь велению своего сердца. Сложившаяся атмосфера особенно благоприятна для Скорпионов, надеющихся возродить «идеальный» роман из своего прошлого.
Сегодня Стрельцы равнодушны к флирту и прочим незатейливым играм, но восприимчивы к «высшей октаве» любви. Не видя соответствия своим идеалам вокруг, они могут загрустить. Впрочем, реальной причиной их уныния скорее будет не тотальное несовершенство Вселенной, а молчание или уклончивость партнера.
Влюбленные Козероги сегодня сенситивны и впечатлительны. Расчувствовавшись под влиянием момента, они могут стать болтливыми, а в эти сутки в цене молчание. Исключение - уговор о встрече: стоит условиться подробнее, так как сегодня легко заблудиться или разминуться в пути, возможны обрывы связи.
Сегодня наилучший стиль общения с любимым человеком для Водолея - приятное совместное ничегонеделание. Можно вместе послушать музыку или посмотреть фильм. Не исключено, что повод к этому даст сама ситуация - например, временное проседание бюджета или вынужденная пауза в активных планах пары.
Сегодня влюбленные Рыбы на своей волне и могут не отдавать себе отчета в том, чего требует развитие отношений в реальности. Им трудно внятно описать свои чувства, а их намеки слишком тонки и загадочны, чтобы партнер мог уловить их смысл. День хорош для свидания-интриги. Не стоит говорить о важном.
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