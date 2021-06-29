Названы четыре знака зодиака, которые не умеют прощать

Кто не может отпустить обиду и простить любимого человека?
Астрологи назвали четырех представителей зодиакального круга, которые не умеют прощать.
Людям, рожденным под знаком Овна, не нравится, когда их бросают «по-английски». Представители этого знака считают, что потратили на человека огромное количество времени и сил. Овны уверены, что перед ними обязаны объясниться.
Раки не прощают тех, кто нанес вред их семье. Они слишком сильно привязаны к своим близким, поэтому оберегают их всеми доступными способами. Предав родню Рака, вы увидите перед собой мстительного, злопамятного и яростного человека.
С точки зрения астрологов, Скорпионы крайне серьезно относятся к эмоциям. Если кто-то позволит себе играть с их чувствами или обманет, они надолго запомнят это предательство. Скорпионы не верят в прощение и становятся мстительными.
Козероги склонны ненавидеть манипуляторов и двуличных людей. Им претят лицемерие и игры разума, они никогда не смогут простить предательство и измену.
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