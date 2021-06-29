Павел Глоба назвал трех счастливчиков этой недели

Советский и российский астролог Павел Глоба порадовал поклонников гороскопов новым прогнозом на текущую неделю.
Так, начиная со вторника, 29 июня, рекомендуется приступать к новым делам и проектам – ожидается, что все они окажутся перспективными.
Также не стоит забывать про свое здоровье – возникновение недомогания является хорошим поводом для обращения к специалистам. До конца рабочей недели особый успех ждет трех представителей зодиакального круга – Близнецов, Дев и Водолеев.
На этой неделе Близнецам следует отправиться на шопинг и порадовать себя обновками. Сейчас как никогда важно выглядеть современно и стильно. Не исключено, что представители этого знака зодиака познакомятся с интересными людьми. А новое знакомство обязательно принесет большие перспективы.
Текущая неделя – отличное время для новых проектов и начинаний. Именно такой деятельностью следует заняться Девам. Смело приступайте к самым трудным задачам и не думайте о рисках. Такой прямолинейный подход позволит достигнуть небывалого успеха, заработать уважение среди начальников и коллег по работе.
Очень важное известие ожидает Водолеев. Оно однозначно порадует представителей этого знака зодиака. Рекомендуется обратить внимание на детали в разговорах и делах. Именно в них могут скрываться очень заманчивые перспективы. Не теряйте счастливой возможности кардинально изменить свою жизнь.
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