Астрологи назвали пять опасных дат в июле

Специалисты предупредили жителей России, что пять дней в середине лета нужно быть предельно осторожными и внимательными.

Проанализировав положение планет и других небесных тел, астрологи заявили, что в определенные дни нельзя принимать спонтанных решений.

Результат любых начинаний может оказаться плохим. Начало месяца окажется как раз неблагоприятным.

Противостояние Марса и Сатурна будет наблюдаться 1 июля. Энергетика вышеуказанных планет вообще не совпадает, поэтому в жизни населения Земли в этот день будет царить хаос.

Неблагоприятным днем также станет 11 июля, Меркурий будет находиться в знаке Рака. Астрологи предупредили россиян, что в этот день лучше не совершать никаких финансовых операций, а также избегать конфликтов.

Заранее следует придумать дела на 13 июля, но ничего важного лучше не планировать. По прогнозам экспертов, Венера и Марс воссоединятся, но их энергия не принесет благополучия.

Четвертым несчастливым днем в июле назвали 24-е число. На жизнь людей будет влиять полнолуние в знаке Водолея. Чтобы без потерь пережить этот период времени, нужно не терять самообладания.

Топ-5 неудачных дней замыкает 29 июля. Марс в знаке Девы похитит у человечества энергию и мотивацию, а также энтузиазм. Пассивная агрессия со стороны окружающих может возрасти, поэтому лучше уединиться.