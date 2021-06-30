Предатели по знаку зодиака

Астрологи назвали четыре представителя зодиакального круга, которые в большей степени способны на предательство.

Овнов называют отличными друзьями и партнерами. Люди, рожденные под этим знаком, всегда искренне переживают за близких и готовы отдать им последнюю рубашку. Однако все же Овны выбирают себя. Если им надо будет предать ради собственной выгоды, они это сделают.

Близнецам свойственна двуличность. Обычно они проводят время лишь с теми, кого хотят расположить к себе. Им необходимо, чтобы люди показали им уязвимую сторону. А после, когда человек меньше всего ожидает, Близнецы ненароком выдадут их секрет, перестанут отвечать на звонки или уведут вторую половинку.

Люди, появившиеся на свет под знаком Льва, достаточно амбициозны и целеустремлены, но любят себя. Представители знака отлично понимают, какое впечатление производят на людей, и пользуются этим. Они всегда добиваются самого лучшего, зачастую им просто нравится ходить по головам.

Стрельцы ради любимых готовы на все. Однако если выступить против их самодержавия, то можно отправиться вслед за остальными «неугодными». Чтобы их не предали, они предают первыми – такая у Стрельцов странная логика.