Предатели по знаку зодиака

Астрологи назвали четыре представителя зодиакального круга, которые в большей степени способны на предательство.
Овнов называют отличными друзьями и партнерами. Люди, рожденные под этим знаком, всегда искренне переживают за близких и готовы отдать им последнюю рубашку. Однако все же Овны выбирают себя. Если им надо будет предать ради собственной выгоды, они это сделают.
Близнецам свойственна двуличность. Обычно они проводят время лишь с теми, кого хотят расположить к себе. Им необходимо, чтобы люди показали им уязвимую сторону. А после, когда человек меньше всего ожидает, Близнецы ненароком выдадут их секрет, перестанут отвечать на звонки или уведут вторую половинку.
Люди, появившиеся на свет под знаком Льва, достаточно амбициозны и целеустремлены, но любят себя. Представители знака отлично понимают, какое впечатление производят на людей, и пользуются этим. Они всегда добиваются самого лучшего, зачастую им просто нравится ходить по головам.
Стрельцы ради любимых готовы на все. Однако если выступить против их самодержавия, то можно отправиться вслед за остальными «неугодными». Чтобы их не предали, они предают первыми – такая у Стрельцов странная логика.
19-20 лунные сутки. Сегодня привкус тайны будет чувствоваться во всем – Луна в Рыбах «за» мистификацию. Так что не верим на слова и вновь проверяем...
Сегодня по нам могут больно ударить результаты наших прошлых решений и поступков. Благодарим за этот «подарок» Луну в Скорпионе – в этот день она...
Благодаря Венере во Льве при мыслях о личной жизни всю неделю у вас будет подниматься настроение. Ведь личная жизнь сейчас состоит из ярких,...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...