Наращиваем броню — любовный гороскоп на 1 июля

Сегодня излишняя чувствительность может серьезно ударить по нашему здоровью.

Овен

Сегодня звезды дают Овнам в любви зеленый свет, но советуют избегать шагов, провоцирующих чрезмерное сокращение дистанции с объектом симпатий. Данную рекомендацию стоит учесть Овнам, пребывающим в романтической фазе отношений или предпочитающим их «облегченный» формат (например, курортный роман).

Телец

Сегодня Тельцам предстоит демонстрировать партнеру самые яркие, динамичные и креативные грани своей натуры. В делах сердечных сейчас не будет лишней строго дозированная и хорошо продуманная доля интриги, при этом звезды советуют всеми силами избегать откровенно нечестных и сомнительных приемов.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы «в ударе» и могут быстро наверстать упущенное. Свободным от обязательств Близнецам звезды дарят отличные шансы и советуют поддерживать несколько знакомств, держа в них оптимальную психологическую дистанцию: это отличная возможность присмотреться к вероятным кандидатам.

Рак

Сегодня Ракам не обойтись в делах сердечных без ловкости и находчивости, а также без доли целеустремленности. Медлительность и мечтательность могут привести к потере отличного шанса. Неприятная сторона этого дня заключается в некоторой двойственности ситуации, но решить ребус легко, зная алгоритм.

Лев

Сегодня Львы могут смело пускать в ход свой арсенал любовных чар, но постоянно сверяясь с условиями игры и собственными силами. Им важно остановиться на той черте, за которой возникает барьер и начинается обратный эффект. Если эта грань невидима, лучший индикатор состояния дел - внутреннее чутье.

Дева

Сегодня влюбленным Девам не стоит бояться смелых решений и рискованных игр: если они действуют в заданных рамках, все будет хорошо. Девам, заблудившимся в тумане неопределенности, звезды дают шанс рассеять его, использовав необычное стечение обстоятельств или ловко подстроив нестандартную ситуацию.

Весы

Сегодня звезды поддерживают влюбленных Весов в стремлении гармонизировать свой союз на будущее, а свободным Весам помогают подать себя в выигрышном свете перед возможными претендентами и удачно пройти даже самый суровый любовный «кастинг». Формула успеха - взаимная гармония минус личные амбиции.

Скорпион

Сегодня звезды советуют влюбленным Скорпионам быстро оценить обстановку и действовать согласно ее требованиям. Верность собственным правилам в этот день не вредит, но и не дает большого эффекта. Неплохое сочетание - готовность помочь и креативность, а лучший дар объекту симпатий - полезная услуга.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам быть смелее в делах сердечных и рекомендуют действовать, как в старые добрые времена, ничего не усложняя. В этот день судьба бережет их от проблем и избавляет от лишней мнительности. Это удачный момент для любого шага, если вам знакомы сами принципы любовной игры.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги легко попадают в неоднозначные истории, которые лишь со стороны кажутся смешными. Многим Козерогам невольно создаст ловушку близкий человек. Чтобы не оказаться в трудной для себя ситуации, им нужно иметь подстраховку в виде ясных правил и выверенного внутреннего баланса.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям включиться вместе с любимым человеком в совместное активное хобби - или провести время в другом, не менее динамичном и креативном стиле. Водолеям, имеющим проблемы с общением и открытостью, такой режим поможет раскрепоститься, не изменяя своим базовым установкам.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит руководствоваться в любви своей надеждой и интуицией: возможно разочарование. Чтобы иметь успех, придется строго следовать правилам и ритуалам, включить чувство юмора и нарастить внутреннюю броню, так как в эти сутки вполне может стать недостатком повышенная чувствительность.