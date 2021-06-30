Наращиваем броню — любовный гороскоп на 1 июля

Сегодня излишняя чувствительность может серьезно ударить по нашему здоровью.
Сегодня звезды дают Овнам в любви зеленый свет, но советуют избегать шагов, провоцирующих чрезмерное сокращение дистанции с объектом симпатий. Данную рекомендацию стоит учесть Овнам, пребывающим в романтической фазе отношений или предпочитающим их «облегченный» формат (например, курортный роман).
Сегодня Тельцам предстоит демонстрировать партнеру самые яркие, динамичные и креативные грани своей натуры. В делах сердечных сейчас не будет лишней строго дозированная и хорошо продуманная доля интриги, при этом звезды советуют всеми силами избегать откровенно нечестных и сомнительных приемов.
Сегодня влюбленные Близнецы «в ударе» и могут быстро наверстать упущенное. Свободным от обязательств Близнецам звезды дарят отличные шансы и советуют поддерживать несколько знакомств, держа в них оптимальную психологическую дистанцию: это отличная возможность присмотреться к вероятным кандидатам.
Сегодня Ракам не обойтись в делах сердечных без ловкости и находчивости, а также без доли целеустремленности. Медлительность и мечтательность могут привести к потере отличного шанса. Неприятная сторона этого дня заключается в некоторой двойственности ситуации, но решить ребус легко, зная алгоритм.
Сегодня Львы могут смело пускать в ход свой арсенал любовных чар, но постоянно сверяясь с условиями игры и собственными силами. Им важно остановиться на той черте, за которой возникает барьер и начинается обратный эффект. Если эта грань невидима, лучший индикатор состояния дел - внутреннее чутье.
Сегодня влюбленным Девам не стоит бояться смелых решений и рискованных игр: если они действуют в заданных рамках, все будет хорошо. Девам, заблудившимся в тумане неопределенности, звезды дают шанс рассеять его, использовав необычное стечение обстоятельств или ловко подстроив нестандартную ситуацию.
Сегодня звезды поддерживают влюбленных Весов в стремлении гармонизировать свой союз на будущее, а свободным Весам помогают подать себя в выигрышном свете перед возможными претендентами и удачно пройти даже самый суровый любовный «кастинг». Формула успеха - взаимная гармония минус личные амбиции.
Сегодня звезды советуют влюбленным Скорпионам быстро оценить обстановку и действовать согласно ее требованиям. Верность собственным правилам в этот день не вредит, но и не дает большого эффекта. Неплохое сочетание - готовность помочь и креативность, а лучший дар объекту симпатий - полезная услуга.
Сегодня звезды советуют Стрельцам быть смелее в делах сердечных и рекомендуют действовать, как в старые добрые времена, ничего не усложняя. В этот день судьба бережет их от проблем и избавляет от лишней мнительности. Это удачный момент для любого шага, если вам знакомы сами принципы любовной игры.
Сегодня влюбленные Козероги легко попадают в неоднозначные истории, которые лишь со стороны кажутся смешными. Многим Козерогам невольно создаст ловушку близкий человек. Чтобы не оказаться в трудной для себя ситуации, им нужно иметь подстраховку в виде ясных правил и выверенного внутреннего баланса.
Сегодня звезды советуют Водолеям включиться вместе с любимым человеком в совместное активное хобби - или провести время в другом, не менее динамичном и креативном стиле. Водолеям, имеющим проблемы с общением и открытостью, такой режим поможет раскрепоститься, не изменяя своим базовым установкам.
Сегодня Рыбам не стоит руководствоваться в любви своей надеждой и интуицией: возможно разочарование. Чтобы иметь успех, придется строго следовать правилам и ритуалам, включить чувство юмора и нарастить внутреннюю броню, так как в эти сутки вполне может стать недостатком повышенная чувствительность.
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