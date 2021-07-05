Превращаем карьерную лестницу в лифт – гороскоп на июль

Июль достаточно напряженный месяц ввиду большого количества напряженных аспектов.

С 1 по 10 июля не небе формируется напряженная конфигурация из Сатурна, Урана, Марса и Венеры. Те люди, чьи гороскопы могут быть затронуты тау-квадратом, могут столкнуться со сложными жизненными ситуациями. В первую очередь перемены могут затронуть представителей знаков фиксированного креста: Тельцов, Скорпионов, Водолеев и Львов. Возможны неожиданные и резкие перемены в судьбе, в карьере, в бизнесе и в личной жизни. Причем, часто перемены могут носить необратимый характер. Тем, кто дорожит стабильностью, необходимо воздерживаться от резких перемен и не делать того, что могло бы нарушить стабильность жизненного уклада. В глобальном смысле данный тау-квадрат может привести к обострению региональных конфликтов и нестабильности в социально-политическом положении. Возможны революционные события в тех странах, где ситуация назрела. Однако это может привести к торжеству хаоса и разрушения сложившегося уклада, но отнюдь не предполагает созидательного движения. В течение этого месяца планеты не меняют направления своего движения, поэтому основные тенденции будут сохраняться в течение всего месяца.

11-12 июля Меркурий переходит из Близнецов в Рака. Это способствует переориентации многих людей на семейные ценности. Больше времени будет уделяться выстраиванию семейных отношений и воспитанию детей.

А в самом конце месяца 29 июля Меркурий переходит в знак Льва.

22 и 29 июля Венера и Марс переходят в знак Девы, а до того весь июль они идут по знаку Льва. Начало и середина месяца может быть связана со стремлением проявить себя в творчестве и личных достижениях. А в конце месяца в первый приоритет может выйти тема профессионального роста и учебы. Большую часть июля половина планет – 5 из 10 – будет двигаться по фиксированным знакам зодиака. Это означает, что более результативной будет последовательная методичная и неспешная деятельность. Чем меньше предполагается перемен, тем результативнее пройдет весь месяц. Наиболее удачные дни в июле: 12, 13, 15, 20, 24. Напряженные дни: 4, 6, 7, 22, 28.

Овен

Овны в начале июля могут столкнуться с некоторыми осложнениями. Прежде всего могут возникнуть финансовые сложности. В этот период вы, возможно, будете склонны тратить много денег на развлечения и можете настолько увлечься, что сами не заметите как выйдете за рамки своего бюджета. Возможно, вам захочется проводить больше времени в компании друзей и подруг, вас могут приглашать на дружеские вечеринки. Также, если у вас есть романтические отношения, вы можете начать активнее посещать концерты, дискотеки, рестораны и увеселительные заведения. К этому вас может подтолкнуть стремление получать от жизни больше приятных сюрпризов. Однако все это отнюдь не бесплатные радости, и придется за все платить. Также следует иметь в виду, что праздный образ жизни может пойти в ущерб вашей деловой активности. Середина месяца связана с некоторой усталостью от шумной суетой повседневности и усилением потребности в спокойном и тихом образе жизни. Вы сможете больше внимания уделять семье и домашним делам. Отношения в семье складываются теплые и радушные. Также это прекрасное время для занятий духовными практиками в обстановке уединения. Вы сможете существенно продвинуться в изучении и применении техники йоги, медитации, пении мантр, цигуна или аутогенных тренировок. Также это хорошее время для пребывания в санатории, водных оздоровительных процедур с посещением бани, сауны. В конце июля вы можете оказаться перед дилеммой: проводить время с любимым человеком или больше времени уделять друзьям и подругам. Ревность с той и с другой стороны может поставить вас перед непростым выбором. Возможны конфликты и ссоры. Наиболее удачные дни в июле: 12, 13, 15, 20, 24. Напряженные дни: 4, 6, 7, 22, 28

Телец

В начале июля Тельцы могут оказаться в ситуации, когда потребуется отстаивать свою позицию и свои интересы в ходе жесткой борьбы. Возможно, речь будет идти о сохранении вашей репутации. Старайтесь не попадать в поле зрения служителей закона, не нарушать правила дорожного движения. Не исключены разбирательства с юридическими властями. Ваше положение в карьере также может оказаться неустойчивым. Возможно, что первопричиной таких событий может стать то, что у вас усилится стремление к личной свободе. Само по себе это стремление не предосудительно, вопрос только в том, что оно у вас может проявиться несколько избыточно. Это может затронуть ваши отношения семье. Требования домашних по поводу выполнения каких-то повседневных обязанностей могут восприниматься вами как ограничения вашей свободы. Это особенно актуально для молодых людей, которые еще не вполне самостоятельны, зависят от родительской опеки. Середина месяца снимет напряженность. Это время благоприятствует дружескому общению. Удачно проходят увеселительные поездки и знакомства. Вас могут чаще приглашать на дружеские вечеринки. Не планируйте ничего в эти дни, импровизируйте, пусть жизнь идет своим чередом, и пусть каждый день у вас будут приятные сюрпризы. В конце месяца звезды советуют более самокритично и объективно оценивать свои возможности. Возможно, вы будете вынуждены усилить личный контроль над происходящими вокруг вас событиями. Это непростое время, когда предстоит соблюсти баланс интересов между карьерой и семьей. Не исключено, что вам придется крутиться как белка в колесе, стараясь успевать всюду. Наиболее удачные дни в июле: 5, 12, 13, 15, 24. Напряженные дни: 3, 4, 7, 22, 28.

Близнецы

У Близнецов в начале июля могут расстроиться отношения с людьми из числа близкого окружения: знакомых, родственников, друзей и соседей. Прежние отношения могут утратить устойчивость, нарастает тенденция к разрывам и ссорам. Вам будет сложнее выполнять данные обещания и добиваться исполнения данных вам обещаний. У студентов может начаться гонка в учебе, особенно если ранее было допущено отставание. Рекомендуется быть осмотрительнее в контактах. Старайтесь не вступать в откровенные разговоры с незнакомыми людьми во время поездок. Нежелательны также знакомства с попутчиками и обмен телефонами. Мир более тесен, чем нам может показаться и ваши откровения о своей личной жизни случайным людям могут обернуться вам во вред. Середина месяца открывает позитивное направление для вашей реализации. Это время благоприятствует карьерному продвижению и росту доходов. Причем, вам для этого не потребуется предпринимать какие-то особые усилия. Возможно, вам предложат повышение в должности. Также в эти дни может состояться ваше знакомство с влиятельным человеком, который окажет содействие в вашей карьере. Также удачное время для духовных практик. В конце месяца не исключены осложнения с представителями закона. Старайтесь действовать открыто и не допускать никаких противоправных поступков. Воздержитесь от частых поездок на своем авто – возрастает вероятность допустить нарушения правил дорожного движения с последующими штрафными санкциями. Также этот период неблагоприятен для учебы. Наиболее удачные дни в июле: 5, 12, 13, 19, 20. Напряженные дни: 4, 6, 7, 25, 29

Рак

В начале июля у Раков могут обостриться финансовые проблемы. Возрастает вероятность убытков и незапланированных расходов. Например, внезапно в доме может сломаться бытовая техника, без которой вам не обойтись. В этом случае могут потребоваться дополнительные расходы на ремонт или на покупку новой техники. В эти дни вы не застрахованы от краж и от утери ценных вещей. Примите необходимые и достаточные меры к тому, чтобы сохранить свои материальные и финансовые ресурсы в целости и сохранности. Также не давайте и не берите денег взаймы, особенно у друзей. Середина месяца во многом снимет с вас напряженные моменты. Это хорошее время для туристических поездок и общения с интересными людьми. Если у вас есть свободное время, то вы можете обзавестись новыми виртуальными знакомствами на сайтах и в социальных сетях интернета. При этом возможны как дружеские знакомства, так и любовно-романтические отношения. В том и в другом случае вы можете сорганизоваться в поездку для встречи в реале с новыми знакомыми. Вы сможете переключить свою энергию на такие позитивные занятия как учеба и познание окружающего мира. Это хорошее время чтобы подумать о перспективах своей жизни и наметить себе наиболее интересные направления. Однако в конце месяца звезды не советуют относиться с доверием к новой информации и новым людям. Наиболее проблемная тема может быть связана с осложнениями отношений с друзьями и подругами. Если вы устали от дружеского общения, то лучше сделать паузу, но не рвать эти отношения без серьезного повода. Наиболее удачные дни в июле: 12, 13, 14, 15, 24. Напряженные дни: 3, 4, 7, 8, 29

Лев

Начало июля у Львов может быть связано с осложнениями в партнерских отношениях и в карьере. Звезды советуют вам вести себя более последовательно и предсказуемо. Если же вы не желаете согласовывать свои действия с партнером, то он имеет полное право высказать вам недовольство. Поэтому то, как у вас будут выстраиваться супружеские отношения и деловое партнерство, во многом обусловлено вашим личным поведением. Также ваши спонтанные и излишне независимые поступки могут не понравиться начальству на работе. В целом следует отметить, что ваше стремление к свободному и независимому поведению на данном отрезке времени может носить избыточный характер и может спровоцировать окружающих на конфликты. Середина месяца связана с позитивными переменами. Возможно, вы почувствуете в себе усиление экстрасенсорных способностей. Например, в отдельных случаях вы сможете предвидеть будущее и это поможет вам избегать неприятностей. Очень хороший период для тех, кто серьезно занимается психологией и духовными практиками. Вы сможете преуспеть в изучении йоги, аутотренинга, чтении мантр. Обретая гармонию и душевное равновесие внутри себя вы, тем самым, гармонизируете мир вокруг вас. У вас в эти дни может появиться влиятельный покровитель. В конце июля ситуация вновь может осложниться. Станет труднее добиваться поставленных целей. Не исключено, что вам станут оказывать препятствия. Проявите особое внимание к тем людям, от кого многое зависит в вашей жизни. Ссориться с такими людьми, значит создавать самим себе большие препятствия. Также это непростой месяц для поддержания партнерских отношений. Наиболее удачные дни в июле: 5, 12, 14, 15, 24. Напряженные дни: 3, 6, 7, 17, 29

Дева

Девам в начале июля рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью. Возможно, у вас в эти дни будет горячее время, связанное с высокими нагрузками на основной работе и в домашнем хозяйстве. Старайтесь не перенапрягаться и равномерно распределять свои силы. В противном случае вы можете столкнуться с ослаблением иммунитета, и, как следствие, с вирусными инфекциями с повышением температуры и воспалительными процессами. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с происшествиями в дороге. Если вы водите автомобиль, то в эти дни вы можете допустить нарушение правил движения на дороге, и это приведет к штрафным санкциям. Середина месяца принесет положительные перемены во все проблемные темы, которые вас беспокоили. У вас не будет возникать проблем в супружеском союзе, отношения будут радовать вас, и вы с удовольствием много времени будете проводить на публике вместе. Удачное время и для договоренностей в деловом партнерстве. Удачно проходят туристические поездки и дружеские встречи. Наиболее сложной темой конца месяца может стать учеба. У студентов и абитуриентов возрастает вероятность не сдать экзамены. Это неблагоприятное время для путешествий, туристических поездок и знакомств с иностранцами. Крайне нежелательно начинать любого рода юридические разбирательства, подавать исковые заявления в суд и тому подобное. Наиболее удачные дни в июле: 5, 12, 13, 19, 20. Напряженные дни: 4, 6, 7, 25, 29

Весы

У Весов в начале июля прежние планы могут быть нарушены, и все пойдет не так, как вы себе представляли. Это не лучшее время праздного времяпрепровождения. Отношения с друзьями и подругами могут обостриться. В любовной связи также могут произойти внезапные ссоры. Возможно, вашему любимому человеку не понравятся ваши друзья и подруги и наоборот. Старайтесь бережнее относиться к самолюбию тех людей, которые вам дороги. Конфликты между влюбленными могут чаще всего происходить на почве усиления амбиций и взаимной гордыни. Удерживайте себя от резких и радикальных поступков. Другая напряженная тема – финансы. Если у вас имеется большая кредиторская задолженность, то может случиться так, что, когда придет срок платить по счетам, нужной суммы может не оказаться в наличии. Середина месяца благоприятствует положительным подвижкам в карьере. В это время вы можете легко и быстро добиться поставленных целей. Возможно, ваш социальный или профессиональный статус повысится. Внешние обстоятельства будут благоприятствовать вашим усилиям и ветер удачи будет дуть в ваши паруса. Можно менять место работы – новую работу удастся быстро найти. Также это хорошее время для прохождения планового медицинского обследования, а также лечебно-профилактических процедур. В конце месяца могут вновь, как и в начале месяца, стать актуальными сложности в романтических и дружеских отношениях. Наиболее удачные дни в июле: 5, 12, 13, 15, 24. Напряженные дни: 3, 4, 7, 22, 28

Скорпион

В начале июля внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для Скорпионов. Прежде всего могут увеличиться нагрузки на основной работе и в семье. Начальство может менять вам задания, вынуждая всякий раз перестраивать свою работу. А в доме тоже могут начаться незапланированные дела и сложности, требующие немедленного реагирования. Попытка переключиться на решение семейных проблем, отпросившись с работы пораньше, может вызвать недовольство начальства. Поэтому большую часто времени вам, возможно, придется метаться между домом и работой. Также могут осложниться партнерские отношения. Возможно, предметом вашего беспокойства станет непредсказуемое поведение партнера по браку. В результате ваши супружеские отношения могут пережить стресс. Причиной этого может стать излишнее стремление партнера к свободному и независимому поведению, что может привести к нарушению им обязательств и договоренностей. Середина месяца – это как раз то счастливое время, когда вы сможете успешно преодолеть все сложности в партнерских отношениях. В романтических отношениях также могут произойти позитивные подвижки в сторону оформления партнерства и взаимных обязательств. А одинокие Скорпионы могут повстречать человека, с которым завяжутся романтические отношения. Отличное время для посещения увеселительных заведений, концертов, дискотек, клубов. Укрепляется ваш авторитет. Можно принимать участие в творческих конкурсах – шанс занять призовое место весьма высок. Возможно, вы увлеченно будете заниматься каким-то творческим делом, которое захватит ваше внимание целиком. На конец месяца лучше не планировать перемен в семье и в карьере. Наиболее удачные дни в июле: 12, 13, 15, 20, 24. Напряженные дни: 4, 6, 7, 22, 28.

Стрелец

У Стрельцов в начале июля отношения с окружающими людьми могут складываться напряженно. Прежде всего это касается тех людей, которые входят в круг вашего повседневного общения: знакомые, родственники, соседи, друзья и подруги. Вы можете часто сталкиваться с агрессивным и нетерпимым поведением людей, с которыми вам по каким-то причинам требуется общаться. Может произойти ссора с кем-то из этих людей. Поэтому разумнее на этот период ограничить свой круг общения и не планировать новых знакомств. Если вы планировали важную поездку, то она может сорваться по странному стечению обстоятельств. Также в эти дни может ухудшиться самочувствие. Старайтесь не перенапрягаться на работе и беречь силы. Могут возникать осложнения с домашними животными в доме. Середина месяца связана с улучшением психологического климата в семье. Благодаря этому можно браться за совместные дела, в том числе такие как ремонт в квартире. Все работы будут проведены быстро и дружно. Звезды советуют максимум внимания уделять своей семье, отношениям с родителями и близкими людьми. Успешно решаются вопросы наследования имущества. Однако в конце месяца могут вновь вернуться те проблемные моменты, с которыми вы уже сталкивались в начале месяца. Наиболее сложное время у тех, кто завален большим объемом повседневной работы. Звезды советуют делать паузы в работе, взять отпуск или попытаться снизить нагрузки каким-то иным способом. Иначе ваше состояние здоровья может ухудшиться. Наиболее удачные дни в июле: 12, 13, 15, 24, 25. Напряженные дни: 6, 7, 8, 17, 28

Козерог

Козероги в начале июля могут столкнуться с финансовой нестабильностью. Не исключены дополнительные срочные расходы, которые не были запланированы в вашем бюджете. Во многом проблемы с нехваткой денег могут быть связаны с нерациональным их расходованием. В каких-то ситуациях вы можете спонтанно потратить крупные суммы денег на развлечения или на покупку дорогих подарков для любимого человека. Рекомендуется обходить стороной игровые клубы. Увлечение азартными играми может привести к большим расходам. Крайне нежелательно прибегать к финансовым заимствованиям. Старайтесь жить по средствам, дабы не создавать себе проблем. Середина месяца кардинально поменяет ситуацию к лучшему, внеся в реалии вашей жизни больше позитива и оптимизма. Это прекрасное время для романтических знакомств, увеселительных поездок, посещения концертов, клубов, дискотек и кинотеатров. У вас могут начаться новые романтические отношения, а также улучшиться отношения в браке – в зависимости от того, в каком вы статусе. Вы сможете урегулировать любые сложные вопросы в супружеских отношениях благодаря заинтересованному диалогу. В конце месяца вновь могут напомнить о себе финансовые проблемы. Особенно это касается тех Козерогов, у кого имеются большие долги и требуется регулярно делать отчисления в счет оплаты счетов по кредитам. В срок платежа у вас может не оказаться нужной суммы денег в наличии. Старайтесь строже контролировать свои расходы и быть более предусмотрительными. Наиболее удачные дни в июле: 5, 12, 15, 16, 24. Напряженные дни: 3, 6, 7, 22, 29

Водолей

У Водолеев в начале июля может усилиться напряженность в семейных и супружеских отношениях. Причиной осложнений может стать тот факт, что кто-то из членов семьи может забыть о своих обязанностях и перестанет выполнять то, что должно. Игнорировать такое излишне безответственное поведение у вас вряд ли получится. Попытка привести к порядку партнера может привести к осложнению отношений. В этот период звезды не советуют планировать какие-то важные дела в семье. Речь идет о проведении ремонта в квартире или о постройке дачного домика в садово-огородном участке. Поскольку слаженной и дружной работы всех членов семьи вряд ли удастся добиться, то лучше отложить дела на середину месяца. Середина месяца связана с улучшением вашего финансового положения. Это прекрасное время для покупок и принятия финансовых решений. Вы сможете порадовать себя и семью покупкой красивых вещей для украшения дома и практичной хозяйственно-бытовой техники. Занимайтесь благоустройством жилья – в этот раз у вас все будет получаться так, как вы мечтали. Ситуация складывается благоприятно для деловой активности. Вы будете находиться в прекрасной физической форме и вполне преуспеете в делах. Хорошо заниматься профилактикой здоровья, посещать фитнес и посидеть несколько дней на оздоровительной диете. Вместе с тем в конце месяца вновь могут осложниться супружеские отношения. Возможно, партнер или партнерша откажет вам в поддержке и вместо совместной деятельности вам придется спорить и убеждать партнера. Наиболее удачные дни в июле: 5, 12, 15, 16, 24. Напряженные дни: 3, 6, 7, 22, 29

Рыбы

Рыбы в начале июля могут оказаться в ситуации, когда ваша свобода поведения может оказаться в чем-то ограниченной. Это может произойти при ухудшении самочувствия, когда вы, вместо того, чтобы делать, что захочется, вынуждены будете лежать в постели с высокой температурой и принимать лекарства. Одевайтесь по погоде, держите ноги в тепле и не контактируйте с теми, кто уже чихает или кашляет. В эти дни у вас может быть полная неразбериха в делах. Несмотря на сознательные усилия, вам будет трудно заставить себя наводить порядок в делах и убираться в квартире. Могут возникать и другие ситуации, связанные с ограничениями. Середина месяца складываются благоприятно для общения с окружающими и веселого времяпрепровождения. Ощущение праздника может сопровождать вас все эти дни. Возможно, что ваш эмоциональный подъем будет связан с влюбленностью. Вероятность начала романтических отношений в этот период весьма высока. Также немалую радость вы можете получить от общения с маленькими детьми. Удачное время для посещения увеселительных мероприятий и дружеских вечеринок. В конце месяца ваша нервная система может испытывать большие перегрузки из-за стрессов. Это может негативно отразиться не только на вашем самочувствии, но и повлиять на характер ваших отношений с окружающими. В повседневной жизни вам будет сложнее договариваться с людьми о каких-то делах, поскольку многие могут уходить от общения с вами. Это неблагоприятное время для покупки домашних животных и для ухода за ними. Не исключено, что домашние животные, если они живут в доме, нанесут ущерб вашему имуществу. Наиболее удачные дни в июле: 12, 13, 15, 24, 25. Напряженные дни: 6, 7, 8, 17, 28