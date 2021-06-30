Не стоит строить слишком далекие планы — финансовый гороскоп на 1 июля

Обстоятельства заметно откорректируют планы, построенные нами сегодня.

Овен

Эмоциональное состояние Овнов в этот день может быть излишне возбужденным, что может привести к суетливости и торопливости. Это может помешать вам довести до завершения начатые дела. Не следует принимать важные решения под влиянием эмоций, поскольку это может привести к неудачам. Не лучшее время для финансовых спекуляций в расчете на удачу – фортуна сегодня играет не на вашей стороне.

Телец

Если профессиональная деятельность Тельцов связана с частыми поездками и контактами, то приготовьтесь к тому, что ваши планы могут сорваться. Например, запланированная на сегодня деловая встреча может не состояться по независящим от вас причинам. При урегулировании вопросов с документами вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. Не лучшее время для усвоения информации во время учебного процесса.

Близнецы

Рациональное расходование финансовых ресурсов для Близнецов может оказаться весьма затруднительным в этот день. Возможны неудачные приобретения и материальные убытки. Особенно неудачными могут оказаться финансовые спекуляции на бирже. Задача сегодняшнего дня не в увеличении финансов, а в их сбережении, сохранении. На конец дня и вечер лучше не планировать деловых встреч.

Рак

Ракам звезды советуют воздерживаться от личных инициатив при решении вопросов, связанных с деловым партнерским взаимодействием. Старайтесь уходить от прямых конфликтов и не обсуждать принципиальные вопросы. Первая половина дня может быть связана с трудностями в отношениях с начальством. В конце дня могут быть сложности в учебе и творчестве.

Лев

Львам в этот день звезды советуют быть готовыми ко всевозможным проверкам своей деятельности контролирующими органами. Важно соблюдать правила поведения, нормы закона и служебные инструкции. Старайтесь своевременно оплачивать счета на погашения кредитов. Не опаздывайте утром на работу и не отлучайтесь надолго с рабочего места – эта оплошность не останется незамеченной.

Дева

У Дев этот день может пойти совсем не по плану. Возможно, вам придется в срочном порядке исправлять брак в работе, допущенный в предыдущий период. Неожиданные изменения во внешних обстоятельствах могут привести к необходимости вносить коррективы в свои планы. В начале дня могут быть сбои в работе компьютерной техники у офисных служащих. В конце дня могут быть бюрократические проволочки при оформлении документов.

Весы

Весам, работающим в непосредственном контакте с клиентами, в этот день, возможно, придется столкнуться с непониманием и завышенными требованиями. По возможности старайтесь делегировать свои полномочия партнерам по контакту с клиентами. Договариваться по вопросам делового сотрудничества будет затруднительно. Не рекомендуется сдавать экзамены по переаттестации.

Скорпион

Достаточно непростой день для профессиональной деятельности Скорпионов. В первой половине дня могут быть трения с коллегами. Возможно, вам будет недоставать знаний для адекватного решения текущих проблем. А поддержку от коллег можете не получить. Старайтесь браться за работу, в которой у вас имеется большой опыт. В конце дня действуйте энергичнее – в противном случае начальство может упрекнуть вас в медлительности.

Стрелец

Стрельцам в первой половине дня не следует рассчитывать на фактор везения и удачливости в финансовых вопросах. Воздержитесь от заключения рискованных сделок. Особенно это относится к игре на валютной и фондовой бирже. Вторая половина дня требует внимания к учебе и профессиональным знаниям. Именно здесь вас могут поджидать неприятности. Необходимо постоянно пополнять багаж профессиональных знаний.

Козерог

Козерогам звезды не советуют в первой половине дня вести переговоры и подписывать важные договора. Особенно это относится к договору о трудоустройстве безработных. Собеседование с потенциальным работодателем может пойти по невыгодному для вас сценарию. Вторая половина дня может быть связана с задержкой в поступлении финансов от деловых партнеров или отказом клиентов делать заказ.

Водолей

У Водолеев, проходящих обучение в вузе или колледже, в первой половине дня могут возникнуть сложности с применением полученных знаний на практике, при выполнении лабораторных работ или производственной практики. В целом в это время вы можете остро ощутить недостаток квалификации для качественного выполнения работы. Вторая половина дня может быть связана с конфликтами в трудовом коллективе.

Рыбы

Рыбам творческих профессий сегодня будет нелегко находить понимание и поддержку у единомышленников. Работа в составе коллектива может привести к разногласиям. Не следует сроить слишком далекие планы, следите за текущими делами – возрастает вероятность упустить что-то важное, которое требует неотложного решения. Бизнесменам следует держать руку на пульсе событий и отслеживать конъюнктуру на рынке.