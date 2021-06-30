Нужны запасные пути — гороскоп на 1 июля

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне нарушает покой и тишину, призывает к динамичному бодрому ритму жизни, веселым играм и в меру продуманному образу действий.

Все маневры контролируются, но строгие правила допускают варианты и компромиссы, можно пускать в ход запасные пути и альтернативные сценарии. Хорошо тренировать ловкость, скорость реакций, творческое мышление и чувство баланса, производить сравнение и отбор в рамках программы, заниматься моделированием, спортом, отработкой маневров и сложных эффектных трюков. Продуктивный день для рекламщиков, креативщиков, репортеров, спортсменов, активных игроков.

Овен

День подчеркнет обаяние и энергию Овнов, что даст им удачу в любви и творчестве, находчивость в спорте, бизнесе и рекламной деятельности. Порой Овны будут подобны фокусникам, в неожиданный момент достающим кролика из шляпы к восторгу публики. Менее ровными окажутся их контакты с близкими. Хорошо уточнять планы и выбирать из доступного банка сценариев лучший для себя, исходя из требований момента.

Телец

Сегодня удача Тельцов не в последнюю очередь зависит от их изобретательности, быстроты реакций и ловкости (часто - помноженной на креативность). Также, в эти сутки важно умение выбирать партнеров и помощников, делегировать функции, делать «ходы конем». Иногда придется проявлять хитрость и держаться в тени. При наработанной ранее находчивости многие Тельцы управятся с несколькими задачами сразу.

Близнецы

Сегодня силы Близнецов удваиваются за счет партнерской, соседской, дружеской или иной поддержки. Многих Близнецов ободрит любовь поклонников или ответная симпатия любимого человека. Впрочем, и в режиме «соло» их ждет успех, если они энергичны, общительны и не измеряют все моментальной материальной выгодой. Однако подвижки вероятнее в текущих делах, долгосрочные планы придется поставить на паузу.

Рак

Сегодня у Раков мало времени для чувствительности и мечтательности: дела не ждут. Более того, в режиме покоя очень возможны неусидчивость и беспокойство. Быстрое управление сиюминутными задачами при умении просчитать все на ход вперед - признак профессионализма и стратегического таланта. Игры по правилам вполне безопасны: вовремя сработает внешнее ограничение, чувство долга или иной стоп-сигнал.

Лев

Сегодня Львы смогут блеснуть энергией, талантами и обаянием. Их может огорчить строго очерченное поле для маневра, но звезды советуют с этим смириться и взять под контроль другие важные факторы - самочувствие и частную жизнь. Личный запас жизненных сил сейчас ограничен, а лишняя активность вредит здоровью, дому или близким. День подходит для поездок, романтики, бизнеса, умеренных занятий спортом.

Дева

День приглашает Дев покинуть мир намеков и фантазий и перейти к конкретным шагам. Доля игры и риска, которая сопровождает многие маневры этих суток, не чрезмерна. При должной профессиональной поддержке и собственном мастерстве балансировать на краю пропасти, не срываясь в нее, будет еще проще. Энергия, высвободившаяся за счет умелой организации дел, уйдет на креативное остроумное решение задачи.

Весы

Весам не стоит терять время, если они хотят испытать себя на публичном поприще и очаровать нужных им людей. Этот день поможет взаимно понравиться, сработаться, образовать деловой, творческий или любовный тандем (либо создать для него предпосылки). Главное правило - действовать по запросу и не выходить за рамки «технического задания» момента, исключить доминирование и соблюдать баланс интересов.

Скорпион

Скорпионов ждут нескучные полезные хлопоты. Суета не напрасна: день поможет играючи решать головоломки, не теряя в качестве результата. Можно работать параллельно на частную жизнь (дом, здоровье) и внешний успех (карьеру, творческий взлет). Важные качества: готовность сотрудничать, творить, оперативно реагировать, обмениваться услугами, действовать по заданным инструкциям, алгоритмам и ритуалам.

Стрелец

Сегодня Стрельцы в своей стихии (спорт, игра, динамика, креатив). Они склонны действовать по знакомым им беспроигрышным формулам или идти по проверенным маршрутам. Следуя им, они смогут вести дела - или развивать нужные сюжетные линии - параллельно. Их возможности ограничит повышенная эмоциональность, а также растущая перманентная неопределенность в некоторых важных планах, например, жилищных.

Козерог

Сегодня Козероги балансируют «на грани». Двойственные моменты, имеющие для других людей статус забавного недоразумения, для них чреваты лишним витком проблем. В зависимости от ситуации, их может добавиться в быту, семье, отношениях, бизнесе. Могут создать неудобства домочадцы. Если вас легко лишить равновесия, и вам сложно быть дипломатом, откажитесь в этот день от рискованных спонтанных порывов.

Водолей

Обстановка этого дня приглашает Водолеев взбодриться. Умеренная активность не повредит даже при строгом режиме запретов или покоя. Это может быть общение, поездка, игра, спорт, лечебная гимнастика, активная форма отдыха, творческое или деловое партнерство. Не помешает энергичная позиция в личных отношениях. Замкнутым и погруженным в уныние Водолеям динамичная атмосфера дня поможет развеселиться.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит покинуть идеальный мир своих грез и включиться в реальную жизнь. Лучше браться в эти сутки за неординарные задачи, в алгоритме решения которых присутствуют одновременно и рутинная, и творческая часть. Нежелательны чистые импровизации. Чтобы маневры дали успех (в том числе, вещественно-материальный), желательно составить план действий или строго следовать знакомой инструкции.