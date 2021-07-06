О себе напомнит бывший — любовный гороскоп на июль

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы.

Если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания, лучше перенесите данное событие на другой месяц, так как планеты в июле этому явно не благоприятствуют.

Также напряженные аспекты Урана, который провоцирует взрывы, конфликты и внезапные разрушительные события, и Сатурна — планеты ограничений, принуждения, задержек и консерватизма, будут провоцировать острые конфликты в любовных парах с опасностью разрывов навсегда. Поэтому звезды советуют любыми способами уклоняться от прямых конфликтов и выяснения отношений, чтобы не навлечь на свой супружеский и любовный союз настоящих бед.

6–7 июля Меркурий в квадратуре к Нептуну, а Венера в оппозиции к Сатурну, но в секстиле к Северному Лунному узлу и в тригоне к Хирону. В эти дни есть шансы помириться с тем, кто в ссоре, договориться о развитии отношений, о совместном проживании. Это время очень удачно для того, чтобы раскрыть измену партнера, если таковая имела место, или поймать на слове и уличить партнера во лжи, причем справедливо.

8–9 июля Меркурий в квиконсе к Плутону, Венера в квадратуре к Урану. Если в эти дни к вам постучит в дверь или позвонит по телефону бывший супруг или любовник, и предложит восстановить отношения, настоятельно советуется наотрез отказать ему. Кроме проблем и беспокойств такие отношения впоследствии ничего не принесут.

11 июля Меркурий в полусекстиле к Черной Луне. В этот день нельзя позволить другим людям втянуть себя в сомнительные предприятия, совершить поступки, за которые потом будет стыдно и из-за которых ваше счастье в личной жизни разрушится. Не изменяйте в этот день своим любовным партнерам, не сплетничайте о них и их родственниках, не перебирайте с алкоголем и будьте осторожны со словами.

12–14 июля Меркурий будет в аспекте тригоне Юпитеру, а Венера в соединении с Марсом. Это самые лучшие дни для любовного знакомства, помолвки, свадьбы или начала совместного проживания влюбленных. Лучшего дня вы не найдете во всем июле. Здесь как в сказке: пара будет жить долго, счастливо, романтично и финансово благополучно.

15–16 июля Нептун в тригоне с Солнцем. Эти дни тоже неплохи для всех любовных дел, но особенно благоприятны они для обряда венчания, а также для тех пар, где мужчина и женщина искренне верят в Бога. В этом случае и помолвка, и свадьба, и совместное проживание любовной пары впоследствии принесет им и удовольствие, и бытовую стабильность, и нежность в отношениях.

17–18 июля Солнце в оппозиции к Плутону, но в полусекстиле к Северному Лунному узлу, Венера в квиконсе к Плутону. В эти дни пространство будет коварно посылать людей, которые начнут испытывать на прочность ваше терпение, но при этом заставят повторить пройденные уроки, не повторять прежних ошибок, окончательно отказаться от дурных привычек. Если в этот день супруг, как вам кажется, придирается к вам, или с любовником на ровном месте возникают конфликты, значит в вас есть несовершенство, на которое вам указывают через этих людей, и стоит их мнение принять к сведению.

19 июля Меркурий в квиконсе к Сатурну и в квадратуре к Хирону, Юпитер в квадратуре к Черной Луне. Завязанные в эти дни отношения неминуемо распадутся и оставят долго не проходящий неприятный осадок. Конфликт, начатый в этот день, может никогда не разрешиться и заставит распасться даже очень устойчивую любовную или супружескую пару. Поэтому лучше в этот день не ввязываться в конфликты и ни в коем случае не играть свадьбу, не объявлять о помолвке, не переезжать к партнеру для совместного проживания и не знакомиться ни с кем для романтических целей.

22–23 июля: Солнце в квиконсе к Юпитеру и секстиле к Черной Луне, Венера в оппозиции к Юпитеру, Марс в квиконсе к Нептуну. Если ваш бывший супруг или любовный воздыхатель предложил в эти дни «начать все сначала», ни в коем случае не соглашайтесь — проблем не оберетесь. Брак, заключенный в эти дни, распадется либо из-за измен партнеров друг другу, либо пьянства мужа, либо бедности. Поэтому на любовном фронте в эти дни лучше ничего важного не предпринимать.

24 июля Меркурий будет находиться в тригоне к Нептуну. Это день, когда прекрасно сработают любые аффирмации, особенно сделанные на воду или парфюмерию, эзотерические практики, связанные с голосом, молитвы. Поэтому очень полезно будет обратиться к эзотерическим специалистам с целью проведения практик на улучшение любовной удачи, укрепление амурных связей с партнером, усиления привлекательности для противоположного пола.

25–27 июля Меркурий в секстиле к Марсу, но в оппозиции к Плутону. Это очень хорошие дни, чтобы попросить прощения, сделать попытку примирения с партнером. Однако любое неосторожное слово может в буквальном смысле слова убить любовные отношения, поэтому настоятельно рекомендуется избегать любых конфликтов в эти дни, чтобы «из искры не возгорелось пламя» ненависти и грядущего разрыва.

28–29 июля Меркурий в секстиле Черной Луне и в квадратуре к Лунным узлам. В эти даты лучше ни в коем случае не изменять своим визави, не врать им, даже «во спасение» — все это может привести к разрыву, который будет переживаться обеими сторонами очень болезненно. Также лучше не знакомиться с новыми любовными партнерами — они окажутся впоследствии либо изменниками, либо пьяницами, либо криминальными элементами.

30–31 июля Солнце в оппозиции к Сатурну и секстиле к Северному Лунному узлу. В эти дни в семьях обострятся конфликты по принципу «выясним, кто здесь главный». Мужья будут склонны продавливать свою позицию и по отношению к жене, и по отношению к своим и ее родителям. Однако, если такое случилось, то знайте, что мнение мужа судьбоносно и должно быть реализовано, его требования и претензии одобрены небом. Поэтому попытка проигнорировать мнение мужа и навязать свое, ничего не изменяя — это в корне неверная тактика, последствиями которой может быть большая трещина в отношениях, которую потом невозможно будет устранить.

Овен

Июль в личной жизни Овнов выдастся «солнечным». Несмотря на определенные ограничения и заминки житейского плана, общий фон событий порадует. Любовные сюрпризы чаще будут приятными, чем досадными. Возрастают шансы встретить свою судьбу. Не стоит пропускать этот месяц, если хочется подвижек и свежих ощущений. Для курортного романа больше подходят первая и вторая декады, а для служебного - третья.

Телец

В июле личную жизнь Тельцов нельзя назвать скучной, спокойной и предсказуемой. Наиболее бурными и яркими обещают стать 1 и 2 декады. В это время возможен всплеск новых страстей или очередной вираж сложных отношений, завязанных на значительной доле внешних показных эффектов. В 3 декаде июля искры будут лететь реже, так как у обоих звезд любовного шоу появится больше прагматизма и здравомыслия.

Близнецы

Близнецам стоит проявить побольше любовной активности в 1 и 2 декадах июля. В это время на них работают обстоятельства: вокруг вспыхивают искорки личных симпатий, складываются романтичные ситуации или создаются предпосылки для них. Будут условия для обновления прежних связей, с переходом от нейтральных акцентов к более личным. Ловушки 3 декады - былые любовные иллюзии и преждевременные надежды.

Рак

В июле влюбленным Ракам хочется быть «звездами»: многим из них кажется, что так их быстрее оценит предмет их симпатий. На этой волне они могут совершать не свойственные им поступки, например, вычурно одеваться или делать экстравагантные презенты. Звезды советуют дождаться 3 декады июля: в это время типичным Ракам будет проще быть собой, их личные отношения в целом станут более гармоничными.

Лев

В июле Львам стоит четко усвоить правила любовной игры, так как они вряд ли будут устанавливать их сами. В роли ограничителя или строгого судьи может выступать общая с партнером компания или своя репутация. Многим Львам придется смириться с «железобетонными» установками любимого человека, которые им так и не удалось победить. Вредна излишняя экстравагантность в имидже, речи и образе действий.

Дева

Сердца Дев откроются для любви в 3 декаде июля. Если Девы уже влюблены, то в это время их чувства вырвутся наружу: либо их эмоции станут очевидны окружающим и любимому человеку, либо Девы перестанут наконец скрывать факт влюбленности от самих себя. В любом случае такая перемена отразится на них положительно, они избавятся от тайных страхов, а их имидж и поведение станут более гармоничными.

Весы

Июль предлагает Весам внести в отношения нотку праздника, обнулить обиды. Важно, чтобы Весы были к этому готовы, не держали «камня за пазухой» (партнер это почувствует) и не повторяли прежних ошибок. Свободным Весам стоит поискать свое счастье на отдыхе, в творческой богемной среде или в компании друзей. Общее хобби или отдых не повредят и стабильным парам. Наиболее гармоничны 1 и 2 декады июля.

Скорпион

В 1 и 2 декадах июля любовь для Скорпионов - увлекательная рискованная игра. Не стоит избегать в это время активности, но желательно видеть границы дозволенного - и внешние, и заданные партнером, и свои собственные. Важно не заиграться, надев на себя маску, не согласованную с собственным темпераментом или целями: однажды она спадет. Если вести себя правильно, роман заиграет свежими красками.

Стрелец

Стрельцам стоит ценить минуты любовной романтики в 1 и 2 декадах июля: они поднимут им настроение и вернут веру в себя, если они пережили в личной жизни трудный период. Это подходящее время для романа на отдыхе или в путешествии, а также для обновления существующих отношений. Атмосфера 3 декады добавит прагматизма, может получить новый импульс симпатия к другу или коллеге противоположного пола.

Козерог

Июль добавляет «летних» красок не только в общее мироощущение Козерогов, но и в их любовный сценарий. Многие Козероги поймают себя на желании праздника и поиске свежих нот. Постоянные союзы нуждаются в доле игры и «изюминке», иначе в них легко заскучать. Новый роман в 1-2 декадах июля содержит элемент риска и может принести не только радость, более гармонична для начала отношений 3 декада июля.

Водолей

В июле Водолеям предстоит подстраиваться под вкусы любимого человека, что не всегда плохо. Например, скованного или застенчивого Водолея любовная игра может «зажечь» и раскрепостить. Именно партнер сломает лед отчуждения, если в отношениях возникли проблемы и выросла невидимая стена. А вот для собственной любовной инициативы Водолея это не лучший месяц: ее эффект непредсказуем и часто неудачен.

Рыбы

Для влюбленных Рыб июль может оказаться психологически некомфортным месяцем. Он часто будет навязывать им чуждые сценарии, в которых их достоинства затенены, а недостатки подчеркнуты и выставлены на всеобщее обозрение. Любовная гармония может на время их покинуть, исполнение желаний затянется по объективной причине. Наиболее гармоничной, с учетом обстоятельств, звезды считают 3 декаду июля.