О себе напомнит бывший — любовный гороскоп на июль

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы.
Если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания, лучше перенесите данное событие на другой месяц, так как планеты в июле этому явно не благоприятствуют.
Также напряженные аспекты Урана, который провоцирует взрывы, конфликты и внезапные разрушительные события, и Сатурна — планеты ограничений, принуждения, задержек и консерватизма, будут провоцировать острые конфликты в любовных парах с опасностью разрывов навсегда. Поэтому звезды советуют любыми способами уклоняться от прямых конфликтов и выяснения отношений, чтобы не навлечь на свой супружеский и любовный союз настоящих бед.
Июль в личной жизни Овнов выдастся «солнечным». Несмотря на определенные ограничения и заминки житейского плана, общий фон событий порадует. Любовные сюрпризы чаще будут приятными, чем досадными. Возрастают шансы встретить свою судьбу. Не стоит пропускать этот месяц, если хочется подвижек и свежих ощущений. Для курортного романа больше подходят первая и вторая декады, а для служебного - третья.
В июле личную жизнь Тельцов нельзя назвать скучной, спокойной и предсказуемой. Наиболее бурными и яркими обещают стать 1 и 2 декады. В это время возможен всплеск новых страстей или очередной вираж сложных отношений, завязанных на значительной доле внешних показных эффектов. В 3 декаде июля искры будут лететь реже, так как у обоих звезд любовного шоу появится больше прагматизма и здравомыслия.
Близнецам стоит проявить побольше любовной активности в 1 и 2 декадах июля. В это время на них работают обстоятельства: вокруг вспыхивают искорки личных симпатий, складываются романтичные ситуации или создаются предпосылки для них. Будут условия для обновления прежних связей, с переходом от нейтральных акцентов к более личным. Ловушки 3 декады - былые любовные иллюзии и преждевременные надежды.
В июле влюбленным Ракам хочется быть «звездами»: многим из них кажется, что так их быстрее оценит предмет их симпатий. На этой волне они могут совершать не свойственные им поступки, например, вычурно одеваться или делать экстравагантные презенты. Звезды советуют дождаться 3 декады июля: в это время типичным Ракам будет проще быть собой, их личные отношения в целом станут более гармоничными.
В июле Львам стоит четко усвоить правила любовной игры, так как они вряд ли будут устанавливать их сами. В роли ограничителя или строгого судьи может выступать общая с партнером компания или своя репутация. Многим Львам придется смириться с «железобетонными» установками любимого человека, которые им так и не удалось победить. Вредна излишняя экстравагантность в имидже, речи и образе действий.
Сердца Дев откроются для любви в 3 декаде июля. Если Девы уже влюблены, то в это время их чувства вырвутся наружу: либо их эмоции станут очевидны окружающим и любимому человеку, либо Девы перестанут наконец скрывать факт влюбленности от самих себя. В любом случае такая перемена отразится на них положительно, они избавятся от тайных страхов, а их имидж и поведение станут более гармоничными.
Июль предлагает Весам внести в отношения нотку праздника, обнулить обиды. Важно, чтобы Весы были к этому готовы, не держали «камня за пазухой» (партнер это почувствует) и не повторяли прежних ошибок. Свободным Весам стоит поискать свое счастье на отдыхе, в творческой богемной среде или в компании друзей. Общее хобби или отдых не повредят и стабильным парам. Наиболее гармоничны 1 и 2 декады июля.
В 1 и 2 декадах июля любовь для Скорпионов - увлекательная рискованная игра. Не стоит избегать в это время активности, но желательно видеть границы дозволенного - и внешние, и заданные партнером, и свои собственные. Важно не заиграться, надев на себя маску, не согласованную с собственным темпераментом или целями: однажды она спадет. Если вести себя правильно, роман заиграет свежими красками.
Стрельцам стоит ценить минуты любовной романтики в 1 и 2 декадах июля: они поднимут им настроение и вернут веру в себя, если они пережили в личной жизни трудный период. Это подходящее время для романа на отдыхе или в путешествии, а также для обновления существующих отношений. Атмосфера 3 декады добавит прагматизма, может получить новый импульс симпатия к другу или коллеге противоположного пола.
Июль добавляет «летних» красок не только в общее мироощущение Козерогов, но и в их любовный сценарий. Многие Козероги поймают себя на желании праздника и поиске свежих нот. Постоянные союзы нуждаются в доле игры и «изюминке», иначе в них легко заскучать. Новый роман в 1-2 декадах июля содержит элемент риска и может принести не только радость, более гармонична для начала отношений 3 декада июля.
В июле Водолеям предстоит подстраиваться под вкусы любимого человека, что не всегда плохо. Например, скованного или застенчивого Водолея любовная игра может «зажечь» и раскрепостить. Именно партнер сломает лед отчуждения, если в отношениях возникли проблемы и выросла невидимая стена. А вот для собственной любовной инициативы Водолея это не лучший месяц: ее эффект непредсказуем и часто неудачен.
Для влюбленных Рыб июль может оказаться психологически некомфортным месяцем. Он часто будет навязывать им чуждые сценарии, в которых их достоинства затенены, а недостатки подчеркнуты и выставлены на всеобщее обозрение. Любовная гармония может на время их покинуть, исполнение желаний затянется по объективной причине. Наиболее гармоничной, с учетом обстоятельств, звезды считают 3 декаду июля.
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