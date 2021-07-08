Снимаем розовые очки — финансовый гороскоп на июль

Кто выиграет миллион, а у кого появятся проблемы с деньгами?

Июль— один из самых неудачных месяцев в этом году для деловой сферы. Прежде всего, для многих это месяц разбивания «розовых очков», утраты под давлением обстоятельств ложных надежд и ожиданий в бизнесе, деловых иллюзий. Борьба нового и старого будет очень жесткой и непримиримой, на многих предприятиях сменится долго существовавшие бизнес-процессы, состав рабочего коллектива или совета директоров, поменяются партнеры, заказчики, подрядчики. Причем эти перемены будут в сторону уменьшения, сжимания, ограничения. Но это все необходимо для того, чтобы избавиться от лишнего, ненужного и наносного. Именно так сработает Сатурн, который весь месяц находится в секстиле к Хирону, в тригоне к Северному Лунному узлу и в квадратуре к Урану. Поэтому в июле ключом к удаче в отношениях будет способность людей быть сдержанными на эмоции, верными слову, дисциплинированными в делах и отношениях, проявлять дипломатический талант в переговорах, переводить конфликты в мирное русло.

1–3 июля Марс в оппозиции к Сатурну, в квадратуре к Урану, тригоне к Хирону и в секстиле к Северному Лунному узлу. Эти даты будут очень непростым временем на деловом фронте, главный лейтмотив которого — борьба между старым и новым, активным и пассивным, быстрым и медленным. В обществе обострятся конфликты между чиновниками и бизнесменами, начальством и подчиненными, в компаниях могут начаться массовые увольнения, как добровольные и протестные по инициативе сотрудников, так и принудительные, инициированные работодателями. В это время надо быть максимально дипломатичными или иметь надежных посредников, способных примирить конфликтующие стороны, иначе можно добиться лишь развала бизнеса, падения прибылей и потери репутации.

3–5 июля Солнце окажется в квиконсе к Сатурну, квадратуре к Хирону и секстиле к Урану. В эти дни начальству будет очень сложно о чем-либо договориться с подчиненными, услышать адекватно их точку зрения. Причем спорные ситуации возникнут именно потому, что подчиненные долго пытались начальнику что-то донести, а он то в командировке, то занят «более важными» делами, то в отпуске, и из-за этого очень важная часть процесса осталась без внимания. Также им вернутся бумерангом нерешенные проблемы с конкурентами и заставят их решить до конца. В эти дни лучше не затевать никаких важных деловых предприятий: не выходите первый день на работу и не принимайте на нее сотрудников, не подписывайте деловых контрактов и не делайте инвестиции. Однако люди, занятые в авиации, изобретатели и творцы всех сфер деятельности, могут получить неожиданный прорыв в своих проектах, если будут действовать спонтанно и решительно.

6–7 июля Меркурий будет в квадратуре к Нептуну, а Венера в оппозиции к Сатурну, но в секстиле к Северному Лунному узлу и в тригоне к Хирону. В это время у владельцев и управляющих компаний очень высока вероятность вычислить источник воровства на предприятии, раскрыть мошеннические схемы сотрудников, вывести на чистую воду всех, кто чем-то вредил или относился крайне нелояльно к коллективу или начальству.

8–9 июля Меркурий войдет в аспект квиконса к Плутону, а Венера в квадратуру к Урану. В эти дни высока вероятность возврата старых ситуаций: может попроситься назад на работу к вам в компанию старый, ранее уволившийся сотрудник, или может позвонить бывший начальник и предложить вам стать его партнером. Настоятельный совет: не соглашайтесь на такие предложения, ущерба и проблем потом возникнет очень много.

11 июля Меркурий будет находиться в полусекстиле к Черной Луне. Это день сплетен и тайных козней. Ни в коем случае не говорите плохо о своих конкурентах, партнерах, начальниках или коллегах у них за спиной, не будьте острыми на язык и не ввязывайтесь в словесные перепалки. Иначе события, которые вслед за этим произойдут, серьезно повредят вашей репутации и повлекут за собой потерю денег.

12–14 июля: Меркурий в тригоне к Юпитеру, Венера в соединении с Марсом. Если вам нужно подписать важный контракт, выбрать себе партнера по бизнесу, нанять на работу сотрудника, послать резюме, провести презентацию нового проекта, зарегистрировать новую фирму, открыть торговую точку, обратиться к инвестору или сделать инвестиции, то лучшего периода вам в июле не найти, сделайте это с эти дни!

15–16 июля Нептун в тригоне с Солнцем. Это прекрасные дни для поэтов, композиторов, парфюмеров, фармацевтов — плоды их труда будут признанными и одобрены обществом. Также это очень удачные дни, чтобы обратиться к психологу или эзотерическому эксперту для проведения практик очищения офиса, усиление деловой удачи, прогнозов на деловую ситуацию.

17–18 июля Солнце в оппозиции к Плутону, но в полусекстиле к Северному Лунному узлу, Венера в квиконсе к Плутону. Вы можете в эти дни навсегда избавиться от конкурентной вражды, неэффективных или нелояльных сотрудников, отказаться от ненужных источников финансовых вложений, от доставляющих проблем подрядчиков или заказчиков. В противном случае они будут снова и снова доставлять вам одни и те же неприятности, и их количество будет расти как снежный ком.

19 июля Меркурий окажется в квиконсе к Сатурну и в квадратуре к Хирону, а Юпитер — в квадратуре к Черной Луне. Крайне неудачный для деловой сферы день месяца. Ожидания относительно денег, карьеры и бизнеса будут обмануты и оставят долгое и горькое послевкусие. Самым лучшим решением в эти дни станет не затевать никаких важных дел, заниматься лишь «текучкой», и то если в этом есть острая необходимость.

20 июля Меркурий в секстиле к Урану. В этот день могут прийти в голову неожиданные, на уровне озарения, и крайне эффективные решения длительно существовавших деловых задач. Многие предприниматели добьются буквально прорыва в своих проектах. Будет хорошо идти торговля инновационными товарами, оригинальными услугами и новой техникой. Очень благоприятный день для астрологов, изобретателей, сотрудников авиации, людей, занятых в сфере IT или любых инноваций. Они могут рассчитывать как на признание своих заслуг, так и на получение новых клиентов, рынков сбыта и прибыли.

22–23 июля: Солнце в квиконсе к Юпитеру и секстиле к Черной Луне, Венера в оппозиции к Юпитеру, Марс в квиконсе к Нептуну. Если вас приглашают вернуться на работу, с которой вы давно уволились, или восстановить отношения с заказчиком, подрядчиком, сотрудником, с которым вы плохо расстались, ни в коем случае не соглашайтесь. Проблем потом будет столько, что вы неоднократно пожалеете о вашем решении.

24 июля Меркурий в тригоне к Нептуну. Если у вас было желание обратиться к эзотерикам с целью провести практику на удачу в делах, то это один из лучших дней для реализации подобных планов. Если вы представитель музыкальной сферы деятельности или шоу-бизнеса, и вы решили начать писать в эту дату песню или впервые исполнить ее на публике, очень высока вероятность того, что она станет очень популярной.

25–27 июля Меркурий в секстиле к Марсу, но в оппозиции к Плутону. В это время очень хорошо проводить презентации, особенно технических новинок, фитнес-клубов, автомобилей и любой техники. Отличный день для открытия охранного предприятия, автосалона, магазина компьютерной техники. Однако инвесторам в эти даты лучше приостановить свою активность, так как любые вложения сейчас почти гарантированно окажутся провальными.

28–29 июля Меркурий в секстиле Черной Луне и в квадратуре к Лунным узлам. Не затевайте в эти дни никаких важных дел! Ничего, кроме потерь и долгих больших проблем, получить будет от их реализации невозможно, а вот выпутаться из потока негативных событий окажется очень сложно. Поэтому не устраивайтесь на работу, не принимайте в штат новых сотрудников, не подписывайте новые контракты, не регистрируйте компанию, не отрывайте новые офисы продаж и не проводите публичные деловые мероприятия в эти дни.

30–31 июля Солнце в оппозиции к Сатурну и секстиле к Северному Лунному узлу. Бизнесменам лучше в эти дни не предпринимать ничего важного — и обстоятельства, и конкретные люди, особенно старше по возрасту, социальному положению или простые чиновники будут вставлять палки в колеса и всячески мешать реализовать задуманное. А вот обдумывать будущие проекты, бизнес-идеи сейчас как раз самое время: запланированное в это время в будущем получит поддержку Высших сил.

Овен

Овнам, имеющим свой бизнес, рекомендуется в начале июля не тратить слишком много денег на крупные покупки и инвестиции. В этот период возрастает общая нестабильность в делах. Приступая к выполнению плана работы, вы не можете быть уверены, что не придется вносить коррективы в эти планы. Убыточным может оказаться любой спекулятивный бизнес. При работе в составе творческого коллектива могут возникнуть разногласия и некоторые вопросы будут запутаны. В связи с этим постарайтесь не принимать участия в собраниях, совещаниях, конференциях, где обсуждаются общие вопросы и принимаются коллегиальные решения. В середине месяца успешное время для тех, кто имеет доход от сделок с недвижимостью или от использования арендуемых помещений. Возрастает также доходность от семейного и надомного бизнеса. В случае финансовой необходимости можете обращаться за поддержкой к близким родственникам. Это хороший период для проведения инвентаризации недвижимой собственности. В конце июля старайтесь сосредоточиться на той работе, которую вы хорошо знаете и умеете и где чувствуете себя уверенно. За новые дела, сколь бы интересными они вам не показались, браться пока не следует. Не нужно пытаться усовершенствовать то, что и так хорошо работает.

Телец

У Тельцов в начале июля могут быть осложнения в делах. Дело в том, что вы в это время можете стремиться проявить себя в каких-то инициативах. И при этом можете не учитывать интересы других людей. Это может приводить к конфликтным ситуациям. Звезды советуют быть осмотрительнее в отношениях с начальством и с членами семьи. При взаимоотношениях с начальством вы будете склонны питать иллюзии относительно его намерений. Однако, для успеха в делах, необходимо согласовывать свои поступки. В целом это время характерно общей нестабильностью в делах, когда вы не чувствуете достаточной поддержки своим инициативам. В середине месяца ваш интеллект будет работать исключительно быстро и точно. Это положительно отразится на всех видах умственного труда. В частности, вы преуспеете при принятии решений в торгово-закупочной деятельности, поскольку сумеете использовать благоприятную конъюнктуру с выгодой для себя. Благоприятное время для проведения деловых встреч, поездок, консультаций. В конце месяца возможны пертурбации в карьере. Возможно, в вашей трудовой организации, фирме, предприятии сменится начальство и начнется этап кадровых перестановок и перетрясок. Некоторые ранее запланированные дела будет сложно довести до завершения.

Близнецы

Близнецам в начале июля рекомендуется быть осмотрительнее при работе с информацией. Информация, которая будет поступать вам сегодня, вряд ли будет представлять серьезный интерес. Скорее наоборот, она будет отвлекать внимание, уводя на постороннюю суету и пустопорожние разговоры. Поскольку вам может поступать много сведений, часть из которых может оказаться недостоверной, то возрастает вероятность допустить ошибку. Обязательно перепроверяйте поступающие вам сведения. Особенно могут пострадать торговцы, водители транспорта, социальные работники и консультанты. Вам могут попасться такие клиенты, которые могут попытаться обмануть вас при расчетах за товары и услуги. Лучше не планировать деловых встреч и поездок. Середина месяца благоприятствует росту доходов. Возможно, вам будет сопутствовать успех в любых денежных вопросах, сулящих материальную выгоду. Например, вы сможете продать ту вещь, которую раньше продать не удавалось. Обозначится тенденция, когда доходы превзойдут расходы, что укрепит ваше финансовое благополучие. В конце июля могут произойти сбои при деловых встречах, поездках. Отнеситесь со вниманием к подготовке документов и их хранению. Велика вероятность потери некоторых важных документов, которые вам потребуются для ведения дел.

Рак

У Раков в начале июля уровень расходов может существенно превысить уровень доходов, что может привести к нарушению баланса вашего бюджета. Есть риск понести материальные убытки из-за технических поломок. Например, может сломаться автомобиль или бытовая техника, и это потребует дополнительных расходов на ремонт или замену. Не следует строить грандиозных планов, касающихся вашего будущего. При составлении бизнес-плана вы рискуете неправильно оценить грядущие перспективы. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от инвестиций в рискованные коллективные проекты. Берегите стабильность в своем бизнесе. Сейчас не время для перемен. Середина месяца благоприятствует реализации личных инициатив. Если вы раньше не были готовы к принятию некоторых ответственных решений, то сейчас у вас будет достаточно решимости самостоятельно двигаться вперед и добиваться успеха в этом. Используйте свои личные качества, такие как обаяние, тактичность, внимательность к людям. Это привлечет к вам симпатии окружающих, повысит вашу популярность и авторитет. В конце месяца может усилиться напряженность в финансовых вопросах. Это особенно относится к тем, у кого много долгов и требуется регулярно платить по счетам. В определенный момент нужной суммы денег может не оказаться в наличии.

Лев

У Львов в начале июля могут осложниться вопросы, связанные с карьерным продвижением и деловым партнерством. Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно, и вам, возможно, придется прилагать гораздо больше усилий для достижения результата. Договориться с вышестоящим руководством и деловыми партнерами будет нелегко. Чаще вам придется преодолевать сопротивление с их стороны, либо как-то подстраиваться под ситуацию. Попытка сделать что-то вопреки мнению начальства может быть расценена им как самоуправство. Если вы работаете индивидуально, то сейчас не лучшее время для контактов с влиятельными людьми и представителями власти. Середина месяца благоприятствует урегулированию финансовых вопросов, в том числе связанных с обязательствами по долгам. Если вы давно собирались поговорить с работодателем о компенсации вам расходов на проезд к месту работы или на обеды в рабочее время, то сейчас для этого настал наилучший момент. Ваши просьбы не останутся незамеченными и будут удовлетворены в разумных пределах. В конце месяца вновь могут осложниться отношения с деловыми партнерами. Ваши планы относительно получения дохода от сотрудничества могут не оправдаться.

Дева

У Дев первая половина июля может потребовать особо пристального внимания с точки зрения сохранения деловой репутации. Не пытайтесь делать что-то тайное, секретное, идущее в нарушение действующих законов и правил. Эти дни могут быть связаны с какими-то ограничениями, из-за которых вы не сможете действовать в свободном режиме. Вероятная тема, которая может осложнить ваши дела – это ухудшение самочувствия. Постарайтесь равномерно распределять физическую и нервную нагрузку при выполнении текущей работы. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам потребуется давать ответы на сложные профессиональные вопросы, и это будет вызывать у вас затруднения. Середина месяца благоприятствует тем, кто работает в составе творческого коллектива, группы единомышленников. Также это хорошее время для планирования. Составляя бизнес-план, вы сможете предвидеть развитие тенденций и угадать верное направление. Успешно проходят переговоры с деловыми партнерами о сотрудничестве на многосторонней основе. В конце месяца вы вновь можете столкнуться с трудностями. Могут осложниться отношения в трудовом коллективе. Возможно, вы будете пребывать в нерешительности, поскольку вам будут казаться недостижимыми те цели, которые вы перед собой ставите.

Весы

У Весов, имеющих большие финансовые обязательства перед кредиторами, начало июля может быть связано с напряжением. Это время складывается нестабильно. Возможно, вам придется действовать в режиме неопределенности и вносить коррективы в текущие планы. Не рискуйте своими и чужими деньгами. Может сложиться так, что в определенный момент у вас может не оказаться в наличии нужной суммы денег для оплаты счетов по кредиту. У бизнесменов могут осложниться поиски инвестиций. Середина месяца складывается удачно карьерного продвижения и делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Могут произойти важные встречи и разговоры с влиятельными людьми, от решения которых будет зависеть ваше продвижение в карьере. В трудовом коллективе отношения вполне деловые, конструктивные. В конце месяца вновь может напомнить о себе фактор нестабильности. Рискованные поступки вряд ли будут оправданы с экономической и финансовой точки зрения. Чтобы не допустить принятия опрометчивых решений от вас требуется только одно: не делать ничего такого, в чем вы пока плохо разбираетесь. Отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт. Не пытайтесь усовершенствовать то, что и так пока неплохо работает.

Скорпион

Скорпионам в первой половине июля, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Особенность момента в том, что вы будете не в состоянии хоть как-то повлиять на эти обстоятельства. У бизнесменов этот период может быть связан с утратой конкурентных позиций. Возможно, вы почувствуете, как конкуренты усиливают активность, пытаясь оттеснить вас с рынка услуг. Обычным работникам, не занимающим высоких должностей, рекомендуется пытаться адаптироваться под внешние обстоятельства, дабы минимизировать вероятный ущерб. В сфере услуг работы у вас будет много, но при этом возрастает вероятность чего-то недосмотреть, что-то не учесть. В связи с этим могут быть претензии клиентов. Середина месяца благоприятствует служебным командировкам, работникам туристических агентств, издательств, рекламы. Успешно урегулируются юридические споры, судебные тяжбы. Вы можете легко прийти к мировому соглашению благодаря тому, что ваши оппоненты будут готовы пойти на уступки. В конце месяца может усилиться напряженность на работе и в семейной жизни. Возможно, по семейным обстоятельствам вам придется отпрашиваться у начальства пораньше с работы или брать дни за свой счет. И начальство может выражать недовольство.

Стрелец

В начале июля у Стрельцов неблагоприятное время для работы с информацией. Возможно, что по каким-то вопросам вам будет не хватать информации, а по другим вопросам информации может быть в избытке. В любом случае вам придется прилагать дополнительные усилия к тому, чтобы привести сведения в пригодный для использования вид. Отношения с коллегами по трудовому коллективу могут не сложиться из-за излишне эмоционального включения в те или иные рабочие ситуации. Ваша деловая репутация во многом сегодня будет формироваться за счет отношений с коллегами. Деловая переписка не приблизит вас к поставленной цели. Наоборот, вас могут ввести в заблуждение полученные сведения. В середине месяца вам может сопутствовать удача при осуществлении финансовой деятельности. Можно открывать банковские счета и размещать там депозитные вклады под проценты. Возможно, в вашем распоряжении временно окажется крупная сумма заемных денег, которыми вы можете успешно распорядиться. Также весьма перспективны те или иные инвестиции в недвижимость. В конце месяца у вас вновь могут осложниться дела из-за трудностей с получением доступа к достоверной информации. Больше всего от этого может пострадать торговля и деловые поездки.

Козерог

Козерогам в начале июля, возможно, придется столкнуться с осложнениями при урегулировании финансовых вопросов. Может обозначиться тенденция к снижению уровня доходов. Деньги даются ценой больших усилий и труда. Это может перерасти в проблему, если у вас большие текущие расходы, в том числе на погашение кредитов. У бизнесменов может ощущаться нехватка оборотных средств. Звезды настоятельно советуют вам воздерживаться от любых видов финансовых спекуляций. Не берите и не давайте деньги взаймы, воздерживайтесь от вложений в рискованные проекты. Наиболее правильная тактика сейчас – делать то, что вы хорошо знаете и умеете. Не стоит стремиться к новшествам и усовершенствованиям. В середине месяца благоприятное время для расширения и укрепления деловых связей. Во многом ваш успех будет зависеть от умения подстраиваться под внешние обстоятельства и извлекать выгоду для себя лично. В этом смысле хорошее время для работы в сфере услуг. Вы сможете наилучшим образом вникнуть во все тонкости пожеланий клиентов, которые будут благодарными вам за это. В конце месяца вновь могут осложниться финансовые вопросы. При дефиците средств, вам, возможно, придется искать варианты для финансовых заимствований.

Водолей

Для Водолеев первая декада июля может сложиться достаточно напряженно с точки зрения реализации своих намерений. Наиболее проблемные темы могут быть связаны с недвижимостью и деловым партнерством. Неблагоприятное время для подписания договора на аренду помещения. В семейном бизнесе может усилиться непонимание. Бизнесмены могут столкнуться с ситуациями нарушения договорных обязательств со стороны деловых партнеров. Непросто складываются ваши отношения с клиентами при работе в сфере услуг. Середина месяца благоприятствует для текущей работы в трудовом коллективе. Ориентируйте себя на выполнение той работы, которую вы выполняете традиционно, и в которой хорошо разбираетесь. Складываются хорошие условия для развития сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. Если с кем-то из них у вас были натянутые отношения, то сейчас удачный момент пойти на примирение – ваш добрый жест будет воспринят адекватно. Улучшается финансовое положение. В конце месяца бизнесменам будет сложно договориться с потенциальными деловыми партнерами. Переговоры могут сорваться. Вы можете ощутить прессинг со стороны конкурентов. По мере возможности старайтесь гибко реагировать на возникающие новые обстоятельства.

Рыбы

Рыбы в течение первой декады июля могут столкнуться с трудностями в работе. Дело в том, что вам может быть сложно сосредоточиться на продуктивной работе из-за частых помех. Возможно, вам придется отвлекаться на несущественную новостную информацию или на звонки телефонов на посторонние темы. Самое главное, что в результате таких помех вы можете потерять много рабочего времени. Если вы работаете в офисе и сидите в одном кабинете с коллегами по отделу, то разговоры на посторонние темы – вот главный дестабилизирующий фактор, в результате которого рабочее время может пройти в пустой суете, и вы рискуете почти ничего не успеть в делах. Также могут испортиться отношения с некоторыми коллегами. Воздержитесь от высказывания критических замечаний. Середина месяца благоприятствует творческой активности. Можно ставить перед собой новые задачи и пробовать себя в освоении новых профессий. Успешно проходят оптовые закупки товара с целью перепродажи. Хорошо проявят себя представители творческих профессий и те, кто работает по свободному графику. А вот в конце месяца вы снова можете столкнуться с осложнениями в трудовом коллективе. Не пытайтесь никому ничего доказать и дистанцируйтесь от интриг с коллегами.