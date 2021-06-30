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Как притянуть удачу в июле – самом сложном месяце 2021 года

30 июня 2021ГороскопыСерж Кораблев

В сводке астрологической погоды июль ожидается беспокойным и ветреным, циклоническим, бескомпромиссным и событийно динамичным.

Почему июль – самый сложный месяц 2021 года
Фото: depositphotos

Июль хорошо делится на периоды смены энергий – явно более кризисную первую декаду до новолуния 10 июля, более благоприятную по влиянию планет вторую декаду и вновь «перегретую» Марсом и Юпитером завершающую треть месяца.

Пятёрка важных событий месяца, определяющих смену ритмов и настроений:
1. Вражда Марса и Венеры с Сатурном и Ураном с 1 по 9 июля;
2. Новолуние 10 июля с переходом Меркурия в знак Рака;
3. Одновременный переход Солнца и Венеры в другие знаки 22 июля;
4. Энергетически сложные дни ауры полнолуния 24-25 июля;
5. Возвращение Юпитера в знак Водолея в противостоянии с Марсом 28-29 июля.
Циклон или атмосферный фронт, говоря языком синоптиков, – это в характере напряжённых аспектов оппозиции и квадратуры Марса к Сатурну и Урану (точные аспекты 1- 4 июля). Такие опасные, воинственные аспекты бывают не так часто и всегда несут в себе узлы ранее неразрешённых противоречий, потенциал неожиданных разрушительных действий, военных провокаций, техногенных и погодных катаклизмов. Вред этих классических деструктивных аспектов может проявиться на самых разных уровнях бытия, как говорится, и в небе, и на земле. Учитывая, что с 6 по 8 июля тем же путём Марса пройдёт и Венера, всю первую декаду июля стоит считать периодом проблемным, когда мало что удаётся сделать без потерь, ошибок или ущерба. В этот период стоит придерживаться самых элементарных мер безопасности в быту, на транспорте и на производстве, опасаться пожаров и возгораний, аварийности и травматизма, в том числе у детей. Вся первая декада июля требует более внимательного отношения к здоровью, особенно страдающих хроническими недугами. Напряжённые события этого периода могут заложить долгосрочные негативные программы!
Более перспективной и содержательной по влиянию планет станет неделя сразу после новолуния 10 июля. Растущая Луна вместе с союзами Меркурия с Юпитером (12 июля), Венеры с Марсом (13 июля) и Солнца с Нептуном (15 июля) хороши для работы с интуицией и информацией, исследований, высок потенциал новых возможностей в творческой и романтической сферах, это хорошее время для парных контактов. Однако с вечера 17 июля до вечера 19-го на фоне оппозиции Солнца с Плутоном может расти напряжение и тревожность, возможны различного толка форс-мажоры, не преодолимые обстоятельства, склоняющие действовать так, а не иначе – период конфликтный.
Третья декада июля за счёт нескольких «ингрессий» планет и спора Марса с Юпитером наиболее переменчива и вариативна, что в свою очередь может принести свои дивиденды и продуктивность именно на смене позиций. Это время, когда могут резко меняться мнения и решения, появляются альтернативные варианты действий, возможность что-то откорректировать, а какие-то планы могут быть отложены или остаться нереализованными. Тяжёлые дни, когда событийная канва может нарушить ваши планы – аура полнолуния в выходные дни 24-25, а также 29 июля. Более стабильным для практических дел и начинаний станет отрезок с 20 по 23 включительно и 28 июля (с 12:00).

Счастливого июля!

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