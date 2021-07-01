Чего ждать и на что надеяться знакам зодиака в июле

Фон месяца — с 1 по 22 июля противостояние Солнца и Плутона. Трудный период, требующий от нас колоссального терпения.

Если весь июнь мы были как в тумане, то в июле нас ждет суровая реальность. С одной стороны, давление со стороны окружающих, с другой — время, когда мы кардинально что-то можем поменять в жизни. Самый травмоопасный и аварийный период — с 1 по 11 июля.

Высока вероятность переломов, травм, аварий и других катаклизмов. У некоторых произойдет остановка в делах, появятся препятствия мегамасштаба.

Взвешивайте свои возможности и не вступайте в конфликты.

Трудный период в отношениях — с 5 по 10 июля. Разочарование и холодность, резкие разрывы и конфликты на ровном месте — норма в этот период. Ничего не ждите и не требуйте от партнера в эти дни, и все неприятности обойдут вас стороной. 10 июля нас ждет трансформационное новолуние. Важный день, когда мы можем заложить программу нашей жизни на ближайший месяц. С 12 по 18 июля — период вынужденных перемен.

Это период, когда мы вынуждены выйти из зоны комфорта и бороться за свое право жить под солнцем. С 22 по 30 июля Венера в Деве. Период, когда чувства дружат с головой, а деньги любят счет. Нам будет сложно говорить о своих чувствах, мы будем скованны и стеснительны. Из плюсов: отличный период заняться фигурой и завести роман на работе.

Вероятно, в начале июля многие Овны почувствуют резкий спад энергии и недомогание. Проблемы со здоровьем и нестабильное психическое состояние могут выбить Овнов из колеи. В этот непростой период Овнам стоит надеяться больше на себя, чем на близких и друзей. Велика вероятность ссор и пустых споров. Крупные покупки и вложения также не доставят удовольствие, а, наоборот, скорее всего, разочаруют. К середине месяца отдых и тщательное планирование помогут Овнам вернуться к привычному ритму. С 16 по 31 июля — удачное время для строительства, переезда, семейных торжеств и путешествий. Дело, которое Овны начнут в конце июля, наверняка будет успешным и откроет перед ними новые перспективы.

Первая половина июля для Тельцов, скорее всего, будет достаточно напряженной. Тельцам придется подстраиваться под неожиданные изменения ситуации на работе и в личной жизни и проявить стойкость и собранность при решении сложных задач. Это, вероятно, им дастся непросто и отнимет много времени и сил. Из-за постоянной занятости и полного погружения в проблемы Тельцы могут столкнуться с непониманием близких. Чтобы избежать ссор, представителям этого знака стоит расставить приоритеты и уделять родным и друзьям достаточно внимания. Вторая половина июля для многих Тельцов обещает быть более ровной и успешной. Интересные знакомства и встречи с влиятельными людьми, вполне возможно, приведут к созданию своего бизнеса или повышению в должности.

В период с 1 по 15 июля Близнецы могут столкнуться с вопросами вложения денег и накопления финансов. Чтобы не оказаться обманутыми и не потерять крупную сумму, Близнецам стоит тщательно проверять предложения, которые им на первый взгляд кажутся выгодными, и не торопиться с выводами. В первые 2 недели месяца сделки и заключения договоров вряд ли будут удачными. По возможности, лучше их перенести на 2-ю половину месяца, когда Близнецы почувствуют себя более уверенно. С 15-го числа и до конца июля — благоприятный период для активной работы и деловых встреч. В личной жизни Близнецов настанет стабильность, встречи с близкими и друзьями принесут удовольствие, а творчество подарит вдохновение и новые идеи.

Июль для большинства Раков будет продуктивным и деятельным. Раки активно займутся достижением своих целей и вполне успешно добьются чего хотят. Но слишком сильный напор и игнорирование потребностей окружающих могут стать причиной конфликтов с близкими людьми. Чтобы избежать напряжения в отношениях, Ракам стоит внимательнее относиться к друзьям и родным и стараться идти на компромисс. После 13-го числа Раки при общении с людьми будут чувствовать себя более гармонично и с готовностью выслушают предложения и идеи от коллег и партнеров. Конец месяца — прекрасный период для раскрытия творческого потенциала и воплощения давней мечты в реальность. Смена деятельности и места работы могут стать толчком к началу нового интересного периода в жизни Раков.

В начале месяца многие Львы столкнутся с переменами, к которым они наверняка будут не готовы. Это может вызвать недовольство собой и окружающими. К тому же дела, скорее всего, пойдут не по плану, а отрицательные эмоции помешают Львам найти общий язык с коллегами и деловыми партнерами. Без поддержки Львы рискуют сделать много ошибок, которые в будущем придется долго исправлять. Ситуация изменится только после 15-го числа. Львы вернутся к своим делам и постараются наверстать упущенное. Повседневная работа принесет им приятную усталость и чувство выполненного долга. В конце месяца у Львов появится возможность проявить себя на работе и получить за это хорошее вознаграждение.

Скорее всего, в июле многие Девы будут заняты решением проблем близких. Семейные дела отнимут львиную часть времени Дев и заставят их пересмотреть свои планы. Но не все получится отложить или отменить. Поэтому Девам придется работать заметно больше, чем они привыкли, и быстро осваивать новые навыки. Это им пригодится в более благоприятный период, во второй половине июля, когда Девы смогут сосредоточиться на своих проектах и вполне успешно применят полученные знания себе во благо. В последних числах месяца у Дев появится возможность перенять опыт более продвинутых коллег и получить совет, который вдохновит их на новые достижения.

В июле большинство Весов сконцентрируются на работе. Представителям этого знака придется привыкать к переменам внутри коллектива и к обязанностям, которые руководство, вероятно, возложит на них. Возможно, что-то не будет получаться сразу, но к середине месяца Весы войдут в новый ритм и смогут показать первые успехи. Правда, вряд ли все пройдет гладко и спокойно. Только сдержанность и профессионализм спасут Весы от конфликтов на рабочем месте. В середине месяца им особенно важно уделить внимание близким людям. Иначе ссор не избежать. К концу июля Весам наконец удастся прийти к равновесию. При этом они почувствуют готовность к профессиональному росту и трудоемким проектам.

Июль для Скорпионов — это месяц открытий и обновления. Скорпионы, вероятно, будут с удовольствием учиться, проявят себя с неизвестной раньше стороны, познакомятся с интересными людьми и запланируют проекты, на которые раньше не хватало смелости. Но прежде чем окунуться с головой в новое, Скорпионы, скорее всего, проанализируют текущую ситуацию и выберут самый удачный и приятный путь к переменам. И если в первой половине месяца они, вероятно, только напишут подробный план, то после 15-го числа перейдут к его реализации. И наверняка смогут добиться поставленных целей достаточно быстро и без особых препятствий. Третья декада месяца благоприятна для укрепления отношений, встречи с друзьями и сближения с людьми, от которых Скорпионы раньше отдалились.

Первая половина месяца для Стрельцов — отличное время для отпуска и смены обстановки, но неблагоприятное для нагрузок и активной деятельности. Заметный спад энергии и усталость не позволят Стрельцам в полной мере работать и поддерживать привычный ритм жизни. На работе возможны конфликты и проявление зависти. К тому же, скорее всего, активируются враги и попытаются навредить. Поэтому период с 1 по 15 июля Стрельцам лучше всего провести в более приятной обстановке, а важные дела отложить на вторую половину месяца, когда их энергия заметно повысится. В последнюю неделю июля у Стрельцов появится возможность улучшить свое финансовое положение и заняться творчеством.

Для Козерогов июль пройдет неровно. В начале месяца велика вероятность неожиданных проблем в профессиональной деятельности. Из-за недостаточной проработки проектов или причин, не зависящих от Козерогов, могут сорваться сделки, и Козероги-бизнесмены рискуют понести внушительные убытки. Быстро разрешить ситуацию наверняка не получится, Козерогам придется потратить много сил и времени, чтобы довести текущие дела до конца и восстановить душевное равновесие. В личной жизни Козерогов также могут возникнуть напряженные моменты, которые удастся преодолеть во второй половине месяца. Период с 15 по 31 июля благоприятен для укрепления отношений с близкими людьми, свадеб и семейных торжеств. В конце месяца встречи с партнерами и новые знакомства могут стать началом крепких отношений на долгие годы.

В первые две недели июля Водолеи могут почувствовать недомогание и заметный спад энергии. Проблемы со здоровьем, скорее всего, не позволят им заниматься важными делами в полную силу и вынудят Водолеев отложить все проекты на потом. Лучше всего провести это время в отпуске и заняться восстановлением здоровья, иначе из-за раздражения и усталости Водолеи могут серьезно рассориться с близкими и раздуть конфликт на ровном месте. Зато после полноценного отдыха Водолеи будут готовы свернуть горы. Они с легкостью вольются в коллективную работу и проявят себя как целеустремленные и ответственные работники. Конец месяца — прекрасный период для творчества и планирования.

Июль для Рыб обещает быть активным, но довольно переменчивым. Рыбы, вероятно, постараются поучаствовать во всех проектах, которые покажутся им интересными. Но, скорее всего, на деле окажется, что только часть из них положительно повлияет на деятельность Рыб. А некоторые активности даже могут испортить репутацию представителей этого знака. Поэтому Рыбам стоит проявить избирательность и более серьезно относиться к тому, какое впечатление они и их работа производят на окружающих. Вторая половина месяца для многих Рыб будет более стабильной и спокойной. Заключения договоров, деловые встречи и продвижение проектов пройдут успешно. Рыбы смогут совместить работу и отдых. Последние числа месяца отлично подойдут для романтических свиданий и укрепления семейных отношений.