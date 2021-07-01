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Раскрываем тайные желания — любовный гороскоп на 2 июля

1 июля 2021ГороскопыРамблер/гороскопы любовный на завтра

Сегодня стоит поговорить со второй половинкой начистоту — рассказать то, о чем вы давно мечтаете.

Раскрываем тайные желания — любовный гороскоп на 2 июля
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня Овнам предстоит дополнить свой любовный успех коммуникабельностью и дипломатичностью. Впечатлив партнера своим обаянием и талантами, они рискуют оттолкнуть его своей же эмоциональной или бытовой несдержанностью. Во вновь завязанном романе может появиться соблазн отыграться за прежние обиды.

Телец

Сегодня Тельцы не всегда ладят с инертным партнером, зато в восторге от того, кто держит их в тонусе (к сожалению, чреватом для них эмоциональным перегревом и выгоранием). Свободным Тельцам не стоит начинать в этот день роман: он пойдет по яркому и вдохновляющему, но утомительному для них сценарию.

Близнецы

Сегодня обаяние Близнецов подчеркнет остроумная речь, часто удачно дополненная легкостью на подъем. Интересная беседа или совместная прогулка отлично оживят отношения, если в них прокралась скука. Свободные Близнецы без всякого напряжения разовьют беседу и удержат внимание потенциального партнера.

Рак

Сегодня Ракам стоит быть внимательнее к психологии отношений: при малейшем дисбалансе атмосфера в паре станет некомфортной. Тучи могут сгуститься из-за обидчивости, злопамятности. Лучше оставить при себе «остроумные» намеки. В новом романе важно не проецировать на текущую ситуацию картины прошлого.

Лев

Сегодня любовные успехи Львов могут быть омрачены побочными эффектами, не всегда по их вине. Ловушка дня - сентиментальность. В новых отношениях лучше ограничиться нейтральной веселой перепиской. Не спешите распахивать душу, посвящать партнера в свое семейное положение или национальные особенности.

Дева

Обстоятельства этого дня не слишком благоприятны для влюбленных Дев, поэтому им стоит проявлять инициативу лишь в особых случаях. Главная задача энергичных Дев - вовремя остановиться, а первое правило для пассивных и боязливых Дев - не бросаться срочно исправлять ошибку или наверстывать упущенное.

Весы

Сегодня в отношения Весов вмешиваются давние проблемы. Союз может омрачить тень ревности или былых бытовых разногласий. Помехой миру и ладу в любви может стать то, что в других сферах является гордостью Весов - например, их профессиональный или семейный статус. Важно не растравлять старые раны.

Скорпион

В этот день звезды советуют Скорпионам отложить любовные инициативы или не усердствовать в них. Даже хорошо продуманные романтические мероприятия будут сопровождаться помехами, либо не дадут ожидаемого чувства удовлетворения. Если вчера порыв оказался удачным, сегодня будет сложно повторить успех.

Стрелец

Сегодня у многих Стрельцов есть ощущение, что в их любовных делах «что-то не так». Внешние удачи заглушат их внутренний голос, но не заставят его замолчать. Им стоит воздержаться от жестов, связанных с расходами и деликатными моментами отношений, например, от интимного подарка любимому человеку.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги могут стать чрезмерно обидчивыми, а иногда и по-настоящему злопамятными. Возможно, их подведет внутреннее равновесие или на время покинет чувство юмора. Они способны дуться часами даже из-за мелочей. Если и партнер окажется в похожем настроении, свидание лучше отменить.

Водолей

Сегодня связующей нитью между Водолеями и их пассиями остается общение. При малейшем сомнении звезды советуют отменить свидание, но не стоит прерывать из-за этого контакт: ничто не мешает поддерживать приятный разговор на расстоянии, порой именно дистанция способна придать ему особый интерес.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно поддерживать контакт с любимым человеком, но им вряд ли стоит любой ценой стремиться к непосредственной встрече. Темпы и настроения этого дня могут быть несовместимы с их тайными ожиданиями, требованиями или возможностями. Вдобавок, их ждут неприятные ассоциации с прошлым.

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