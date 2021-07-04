Статус: все сложно — любовный гороскоп на 5-11 июля

Неделя обещает быть сложной.

От любви все будут ждать, чтобы все сверкало и переливалось, чтобы свидания были крышесносными, а ухаживания — фееричными. Но так не будет. В первой половине недели мешает желание все контролировать. В любви пропадут спонтанность и непосредственность. Люди въедливо и придирчиво начнут разбирать каждый романтический эпизод и находить недостатки даже там, где в целом все было неплохо. Внешние обстоятельства тоже не дадут развернуться. Часто свидания придется отменять из-за более важных дел. Драматические, яркие любовные сцены будут неуместны. В четверг и пятницу, утомившись от вынужденного аскетизма, мы начнем чудить. «Не получилось по-хорошему — вытворим что-то несусветное и неожиданное, чтоб получить желанные романтические впечатления». Как понимаете, делать этого не нужно. Ни к чему хорошему эксперименты в личной жизни н приведут. И только суббота порадует: с нее начнется лунный месяц, посвященный дому и семье, семейным ценностям и новому этапу в семейных взаимоотношениях.

Овен

На этой неделе Овны могут смело проявлять инициативу в любви. В середине недели усложнить задачу и подпортить настроение могут бытовые и семейные дела, поэтому звезды рекомендуют разделить домашние хлопоты и романтические мероприятия. Самыми счастливыми днями обещают стать вторник и воскресенье.

Телец

На этой неделе звезды радуют Тельцов, ждущих от любви праздника, поводов для творчества и ярких острых ощущений. Но им не стоит забывать, что оборотной стороной такого сценария могут стать периодические бурные ссоры. Время от времени влюбленным желательно находить время для задушевных разговоров.

Близнецы

Влюбленным Близнецам на этой неделе стоит проявить побольше отзывчивости в адрес партнера, а Близнецам, пребывающим в поиске, побольше активности. Это прекрасная неделя для тех Близнецов, которые ценят «синицу в руках» и способны разглядеть свое счастье в том (той), кто находится с ними рядом.

Рак

Ракам звезды напоминают, что их свидания сейчас не должны быть унылыми. Главным преступлением против любви будут скука и банальность. Стоит проявить больше креатива при выборе подарка, не лениться организовывать периодические сюрпризы. Полезно блеснуть перед пассией игровым или спортивным талантом.

Лев

На этой неделе Львам важно оставаться уверенными в себе: их шансы в любовной игре велики, а привлекательность для представителей противоположного пола не подлежит сомнению. В то же время, им не стоит ходить на свидания в плохом настроении или в минуты слабости. Лучшие дни - вторник и воскресенье.

Дева

На этой неделе любовная удача не покидает Дев, пока они играют отведенную им роль. Им стоит помнить, что через некоторое время маска может упасть и лучше, чтобы выбранный имидж не слишком отличался от их истинной натуры - иначе в один непрекрасный день любимый человек может быть очень разочарован.

Весы

Эта неделя обещает Весам хорошие условия для романтики и любовных игр, но они не всегда могут ими воспользоваться. Звезды советуют оставлять на свидании «за бортом» все свои рабочие и бытовые проблемы: они отразятся на поведении и уменьшат обаяние. Лучше выбрать для встречи вторник или воскресенье.

Скорпион

Ситуации этой недели не раз вынудят влюбленных Скорпионов стать актерами и действовать в делах сердечных с расчетом на внешний эффект. Реакция любимого человека будет подобна непредсказуемому поведению капризной взыскательной публики, которая может и забросать цветами, и освистать (или высмеять).

Стрелец

Стрельцам не стоит пропускать на этой неделе свидания. Счастливо влюбленные Стрельцы смогут развить роман в приятном им стиле. Стрельцы, оказавшиеся в любви на грани краха, успеют что-то исправить. У свободных Стрельцов есть шанс встретить подходящего человека. Удачные дни - вторник и воскресенье.

Козерог

На этой неделе Козерогам не стоит отказывать себе в минутах любви, но им важно помнить о той доле риска, которую несут им сейчас любовные приключения. Лучше, если яркие экспромты будут лишь отдельной пикантной частью их романтической истории, а не ее постоянным фоном или обязательной программой.

Водолей

На этой неделе Водолеям стоит активнее откликаться на инициативы любимого человека, а также почаще выражать искреннее восхищение его (ее) красотой и привлекательностью. Замкнутость и скупость на ответные эмоции могут навести партнера на мысль о том, что вы не очень-то заинтересованы в отношениях.

Рыбы

На этой неделе Рыбам не стоит пренебрегать мелочами любовной игры: именно в них может скрываться подлинный секрет высокого тонуса или, наоборот, скуки в их отношениях. Одиноким Рыбам звезды советуют смело поддерживать невинные заигрывания (например, служебные), но не выходить за рамки флирта.