Вселенная расставит кривые зеркала — гороскоп на 5-11 июля

На этой неделе на небе будет сформировано 4 значимых планетных аспекта.

Поскольку большая часть аспектов имеют напряженную природу, то большая часть недели может сложиться достаточно проблемно.

5 июля Солнце сделает секстиль к Урану. Этот аспект предполагает усиление потребности в личной свободе в гармоничном варианте. Те люди, чьи гороскопы затронет этот аспект, будут склонны действовать самостоятельно. Повышается творческий потенциал личности. Могут возникнуть увлечения какими-то творческими занятиями. Некоторое снижение уровня личной ответственности не будет идти вразрез с серьезными обязательствами.

6 июля Меркурий делает квадратуру к Нептуну. Это наиболее проблемный аспект для интеллектуальной деятельности. Мышление человека, попавшего под влияние этого аспекта, может быть крайне субъективным и непоследовательным. Может усилиться проявление фантазии, иллюзий и обманов. Информация может восприниматься в искаженном, ложном представлении. В личных отношениях это может привести к усилению подозрительности и необоснованной ревности.

7 июля Венера делает оппозицию к Сатурну. Поскольку Венера связана с темой любви, а Сатурн с ограничениями и препятствиями, то труднее всего этот аспект может проявиться в любовных отношениях. Могут возникнуть препятствия для влюбленных. Психологически этот аспект может восприниматься как одиночество, расставание в любви и страдания из-за потери любви. Также Венера имеет отношение к деньгам и материальным ценностям. Аспект может привести к финансовым убыткам и утрате ценных вещей, модной одежды или ювелирных украшений.

8-9 июля Венера делает квадратуру к Урану. Этот аспект связан с неожиданными переменами в любви. Могут внезапно возникнуть новые любовные увлечения. И это может негативно отразиться на прежних любовных и супружеских связях, усиливая вероятность измен и расставаний. К счастью, такие любовные увлечения могут быстро закончиться, едва начавшись. Также могут быть потери денег или спонтанные покупки вещей, которые, как выяснится впоследствии, были ненужными.

Овен

У Овнов в самом начале недели может улучшиться финансовое положение. Это связано как с вашими личными профессиональными успехами, так и возможностью получения финансовой помощи от близких родственников. Так или иначе, но в вашем семейном бюджете появится достаточное количество денег для того, чтобы сделать покупки для дома. Отношения в семье складываются доброжелательные и оптимистичные. Возможно, что вам предстоит принимать гостей. В остальные дни недели ситуация складывается достаточно напряженная. Наиболее проблемная тема недели касается любовно-романтических отношений. Старайтесь быть мягче и терпимее к слабостям и недостаткам любимого человека – эти качества в отношениях могут оказаться в дефиците. Это время может быть связано с усилением ревности и собственнических инстинктов. Если вы очень дорожите своими отношениями, то постарайтесь не ходить с любимым человеком на дружеские вечеринки или в компании, где будут присутствовать ваши друзья. В противном случае это может внести дополнительные сложности в ваши отношения. Интересно отметить, что в эти дни вы будете готовы потратить много денег на подарки для любимого человека. И если никто не притормозит вас в этом аттракционе неслыханной щедрости, то к концу недели ваш будет может оказаться на нуле.

Телец

В самом начале недели у Тельцов могут установиться мирные и гармоничные отношения с окружающими людьми. Вам не составит труда найти индивидуальный подход к любому человеку, с которым вы заинтересованы общаться. Используйте это время для наработки деловых и чисто человеческих связей. Многие свои дела вы сможете успешно реализовать благодаря таким связям. Если до сих пор вы находились в ссоре с кем-то из знакомых, родственников или соседей, то сейчас самое время для примирения. Успешно проходят знакомства, учеба, поездки. В остальные дни недели могут усилиться противоречия между интересами семьи и карьеры. Обстановка в доме может поменяться, что потребует от вас дополнительного внимания. Возможно, в семье придется обсуждать важные вопросы и принимать ключевые решения. Кто-то из членов семьи может попросить вас вернуться к тем делам, которые вы считали завершенными, но которые на самом деле требуют доработки. Однако, переключаясь на домашние дела, вы рискуете упустить из виду профессиональные вопросы. Звезды советуют вам, прежде чем что-то делать и проявлять инициативу, постарайтесь вначале спокойно побеседовать с домочадцами и выяснить их первостепенные нужды и потребности.

Близнецы

Близнецы в самом начале могут предпринять вполне успешные действия, направленные на улучшение своего финансового положения. Возможно, вы сможете не только расширить свою профессиональную практику на основном рабочем месте, но и получить доступ к дополнительной работе на полставки или по совместительству. У вас будет хорошее физическое состояние, которое может еще больше укрепиться благодаря оздоровительным водным процедурам, посещению бани, сауны, купанию в бассейне. Благоприятное время для проведения духовных практик в уединенной обстановке. В остальные дни недели могут осложниться отношения с окружающими людьми. Будьте осмотрительнее при обзаведении новыми знакомствами. Дело в том, что сейчас в поле вашего зрения могут часто попадать люди с агрессивными намерениями. Также следует обходить стороной агрессивных людей на улице и в общественных местах – конфликтные ситуации, спровоцированные такими людьми, не сулят вам ничего хорошего. Водителям личного авто рекомендуется аккуратнее вести себя на дороге, не забывая о правилах дорожного движения. Возможны штрафные санкции. В какой-то момент вы можете потерять интерес к новым знакомствам и общению с окружающими людьми. Возможно, это будет связано с какими-то новостями или неприятным общением.

Рак

В самом начале недели Раки могут ощутить реальную поддержку со стороны друзей и подруг. После совета друзей вы можете принимать вполне осознанные решения о целесообразности тех или иных своих инициатив. Если у вас мало друзей, то на этой неделе ищите контакт с теми, кто вам близок по убеждениям, кого волнуют те же вопросы, что и вас. Также хорошо посещать семинары, конференции, входить в волонтерские движения. В целом основная задача этих дней состоит в том, чтобы отыскать единомышленников и реализовать вместе с ними свои устремления. Остальные дни недели могут сложиться более проблематично. Усиливается потребность в деньгах. Возможно, вам потребуется срочно купить какую-то вещь. Это может быть связано с поломкой бытовой техники или автомобиля с необходимостью срочного ремонта или покупки техники взамен сломанной. В любом случае острая ситуация с дефицитом денег может заставить вас понервничать. Ожидаемое вами поступление денег может быть отложено на неопределенный срок. Также это время связано с энергетическим спадом в вашем организме. Вы можете почувствовать, что стали чаще уставать и что не в состоянии выполнять работу в энергичном темпе. Старайтесь экономнее расходовать силы.

Лев

В самом начале недели Львы смогут успешно решать многие вопросы, действуя методами тайной дипломатии. Чем меньше вы будете афишировать свои намерения на публике, тем вероятнее успех, потому что никто не сможет вам помешать. Это особенно уместно для тех, у кого есть влиятельные покровители, готовые оказывать поддержку и при этом оставаться в тени. Успешно проходят духовные практики. Для хорошего самочувствия вам требуется какое-то время побыть в уединении в расслабленном состоянии. Остальные дни недели могут быть связаны с беспокойством относительно поддержания партнерских отношений. Характер супружеских отношений может быть таким, что вам захочется реализовать какие-то свои намерения, однако партнер может всячески препятствовать вам в этом. Причем эти препятствия не обязательно будут носить активный характер. Просто сам факт существования партнера сделает невозможным осуществление ваших намерений. Звезды советуют набраться терпения и не идти на обострение отношений. Это достаточно непростое время для выстраивания отношений с родителями и начальством на работе. По непонятным причинам вам в некоторых случаях могут перестать доверять.

Дева

В самом начале недели Девы будут склонны к мечтам, и с оптимизмом будут смотреть в будущее. Возможно, вы будете переоценивать свои возможности и перспективы. Однако, с другой стороны, никто не знает своих реальных способностей, пока не попытается на практике реализовать свою мечту. И сейчас у вас как раз такая неделя, когда вы в чем-то сможете «прыгнуть выше своей головы». Ищите опору в друзьях, пытайтесь объединять усилия с единомышленниками. Успешно проходят путешествия и учеба. В остальные дни недели вам, возможно, предстоит столкнуться с препятствиями. Наиболее проблемная тема недели связана с увеличением нагрузки по работе. За какие бы дела вы ни взялись, всюду будет чувствоваться некие препятствующие и тормозящие влияния. Причем вы не всегда и не сразу сможете понять, откуда именно исходит торможение. Как будто некие невидимые силы вставляют вам палки в колеса. Возможно, это будет связано с активизацией ваших тайных недоброжелателей. Возможно, вам поручат большой объем работы, с которым вам физически не справиться. Все это может стать источником неприятностей и, возможно, ухудшения самочувствия. Спокойный и размеренный жизненный ритм сейчас важнее для вашего самочувствия.

Весы

В самом начале недели у Весов могут произойти важные перемены в карьере. Это особенно относится к тем, у кого на основной работе происходят структурные изменения, меняется график работы и состав начальства. Не нужно бояться перемен. Ведь благодаря переменам для вас могут открыться новые возможности. Если у вас другие жизненные задачи, не относящиеся к карьере, то вы тоже получите шанс реализовать себя через внутреннюю перестройку и изменение подходов. В оставшиеся дни недели ожидается достаточно напряженный период для поддержания дружеских отношений. Возможно, до вас дойдут какие-то сведения, связанные с прошлыми событиями, которые заставят по-новому оценить поведение некоторых своих друзей. Переоценка дружеских связей может привести если не к полному разрыву, то к некоторому охлаждению в отношениях. Возможно, ваш любимый человек вступит в конфликт с кем-то из ваших друзей, и это негативно отразится на отношениях. Воздержитесь от посещения клубов и праздного образа жизни. Помните древнее правило о том, что праздность является источником всех пороков.

Скорпион

В самом начале недели у Скорпионов, состоящих в браке, прекрасные дни для гармоничных отношений. Временами вам будет казаться, что ваш партнер или ваша партнерша – это воплощение идеала! И пускай вы будете склонны немного приукрашивать и идеализировать свое партнерство, в конечном счете, реальным для вас будет то, во что вы сами искренне верите. Также это хорошее время для регистрации брака и объявления о помолвке. Успешно урегулируются любые спорные вопросы. В остальные дни недели вы можете столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Вы можете почувствовать, что лишаетесь поддержки в семье, в карьере и в партнерских отношениях. Вам будет сложно проявить инициативу, поскольку вы будете зажаты в жесткие обстоятельства. Если вы живете вместе родителями, то между вашими отцом и матерью может произойти размолвка. И это напрямую будет затрагивать вас тоже, отражаясь негативно на бытовых условиях и создавая вам психологический дискомфорт. И придется либо вести бесплодную борьбу, либо подстраиваться под неблагоприятные обстоятельства. Если вопрос принципиальный, то лучше ничего не предпринимать и дождаться более благоприятных времен.

Стрелец

В самом начале недели у Стрельцов прекрасное время для любых мероприятий, направленных на укрепление здоровья. Звезды советуют вам заниматься плановым медицинским обследованием, проходить процедуру профилактического осмотра. Кроме чисто медицинских мер, рекомендуется упорядочить свой образ жизни, начать практиковать диеты, посещение фитнеса, тренажерного зала, бассейна. Также это исключительно удачное время для борьбы с такими вредными привычками как курением и пристрастием к алкоголю. Вам будет достаточно один раз принять для себя искреннее волевое решение, и вы сразу почувствуете, что ваша зависимость от дурных привычек куда-то исчезла, будто испарилась. В остальные дни недели у вас может быть много забот и хлопот, связанных с учебой или какой-то поездкой. Возможно, вам придется много времени проводить в официальных инстанциях при оформлении документов. Не исключены бюрократические проволочки и сложности при получении таких документов как иностранный паспорт, виза или права на вождение автомобиля. Не лучшее время для сдачи каких-либо экзаменов, зачетов.

Козерог

В самом начале недели Козероги могут получить много приятных эмоций от партнерских и романтических отношений. Лучше всего это почувствуют те из вас, кто давно встречается с любимым человеком. В эти дни вы можете «дозреть» до перехода к более серьезным отношениям, а именно, к оформлению брака. Также это прекрасное время для общения с маленькими детьми. Ваш ребенок порадует вас своими успехами. Сводите ребенка в кукольный театр или в цирк, сделайте для него нечто такое, что останется в его памяти приятным воспоминанием. В остальные дни недели на первый план может выйти такая проблемная тема как недостаточное количество финансовых ресурсов. Дело в том, что вы можете столкнуться с нехваткой наличных денег для покрытия своих повседневных расходов вместе с выплатой процентов по долговым обязательствам. Возможно, вы остро осознаете, что брать товары в кредит, переплачивая за них втридорога банкам – это дурная практика, от которой следует быстрее отказаться. В реальности всего за неделю вы вряд ли сможете кардинально изменить положение. Но после пережитого финансового кризиса осознание и правильные выводы дорогого стоят.

Водолей

В самом начале недели у Водолеев прекрасное время для спокойной и умиротворенной семейной жизни. Отношения с близкими людьми и родителями складываются гармонично. У вас совершенно не будет возникать поводов для конфликтов. И поэтому многие практические дела по дому будут выполняться дружно и легко. Это исключительно удачное время для приобретения домашних животных и средств ухода за ними. Особенно это касается любителей разводить аквариумных рыбок. Вы сможете проявить свои лучшие практические качества в решении деловых вопросов. Вместе с тем семейная идиллия может продлиться недолго, и вся оставшаяся неделя может быть связана с проблемами. Дело в том, что ваша осторожная и иногда недоверчивая позиция по отношению к партнеру может столкнуться с его неуемной энергией и желанием проявить инициативу. В результате вы не готовы будете поддержать инициативы партнера, и вся ваша энергия будет расходоваться на его сдерживание и попытку как-то удерживать под контролем ситуацию. Чем активнее и требовательнее будет вести себя партнер, тем выше вероятность конфликтных ситуаций. Все это может внести нестабильность в ваши семейные отношения. Вы не будете уверены в том, что можете найти опору и поддержку в семье.

Рыбы

В самом начале недели у Рыб хорошее время для романтических отношений. Если вы одиноки или неудовлетворенны существующими отношениями, то совершенно случайно можете познакомиться с интересным человеком. Возможно, романтическое знакомство произойдет на транспорте или прямо на улице. Не упустите случая познакомиться или хотя бы обменяться номерами телефонов. Начавшиеся в этот период отношения будут отличаться необычайной искренностью и нежностью, которой вы от себя, возможно, сами не ожидали. Также это хорошее время для творчества, занятий спортом, посещения увеселительных мероприятий, концертов артистов, дискотек, театров и клубов. Остальные дни недели в основном связаны с проблемными моментами. Много времени и сил будет уходить на решение хозяйственно-бытовых вопросов. В вашем доме могут начаться тотальные поломки всего и вся. Например, соседи сверху могут залить вашу квартиру или что-то повредить во время проведения ремонтных работ. Это не лучшее время для покупки домашних животных и ухода за ними – чем больше в вашем доме всевозможной живности, тем больше будет беспокойства.