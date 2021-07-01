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Коллеги будут раздражать — финансовый гороскоп на 2 июля

1 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Сегодня ваши клиенты или коллеги буду вывешивать конкретно. Постарайтесь держать себя в руках.

Коллеги будут раздражать — финансовый гороскоп на 2 июля
Фото: depositphotos

Овен

У Овнов удачный день для работы в спокойных уединенных условиях. Возможно, вас попросят выйти на подмену заболевшего коллеги и поработать во внеурочное время. Можно обращаться к работодателю по вопросам получения льгот, компенсаций. Хорошее время для поисков дополнительной подработки в удаленном режиме. Вместе с тем воздерживайтесь от финансовых рисков.

Телец

Тельцам в этот день удастся добиться взаимопонимания с деловыми партнерами и единомышленниками. Успешно пойдет учеба и любая интеллектуальная работа, связанная с обслуживанием компьютерной техники, конструированием и маркетинговыми исследованиями. Хорошо заниматься перспективным планированием с составлением бизнес плана. Работодатель может принять решение о выплате вам денежной премии.

Близнецы

У Близнецов, работающих с документами и связанных с информационными потоками, сегодняшний день будет отмечен тормозящими влияниями. Например, вы не сможете получить доступ к нужной вам информации или придется переделывать работу, выполненную с ошибками. Вместе с тем это хороший день для управленцев и ведущих менеджеров.

Рак

Ракам, возможно, удастся заручиться поддержкой нужных людей во время служебных командировок. Успешно пойдет учеба в составе групповых занятий. Используйте этот день для приобретения профессиональных познаний с целью повышения квалификации. Вместе с тем это не лучший день для вложения финансовых ресурсов в коллективные проекты. Не следует тратить деньги в расчете на материальные выгоды в дальней перспективе.

Лев

Достаточно напряженный день у Львов, занимающих руководящие должности или работающих в непосредственном контакте с начальством. Возможно непонимание стоящих перед вами задач и методов их решения. Некоторые деловые партнеры могут нарушить ранее достигнутые договоренности. В отдельных случаях разумный риск может пойти на пользу вашей карьере.

Дева

Девам рекомендуется активнее развивать деловое сотрудничество с партнерами. Можно проходить собеседования с потенциальным работодателем, подписывать договора и совершать служебные поездки. Старайтесь действовать открыто, не ищите обходные пути для решения своих дел. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. Укрепляется деловая репутация.

Весы

Весы в этот день могут случайно встретиться с человеком, с которым ранее приходилось иметь общие дела. Возможно, в ходе общения выяснится, что вы снова можете оказаться полезными друг другу в плане решения каких-то вопросов. Этот день может быть связан с изменениями в планах. Текущие дела идут успешно, и вы сможете самостоятельно решить возникающие вопросы.

Скорпион

Скорпионам в этот день важно удерживать стабильность своего положения, несмотря на неблагоприятные внешние факторы. Особенно это актуально для тех, кто непосредственно контактирует с клиентами, оформляет заказы. Старайтесь подходить творчески к делам. У вас получится решать многие нестандартные вопросы. Можно пробовать свои способности в новой профессиональной деятельности.

Стрелец

У Стрельцов удачный день для подготовки отчетов и сдачи строительных объектов в эксплуатацию. Вы сможете успешно урегулировать текущие вопросы с коллегами по трудовому коллективу. Ориентируйте себя на то, чтобы завершать текущие дела до конца дня и ничего не откладывать на завтра. В профессиональной учебе могут возникнуть сложности в понимании материала.

Козерог

У Козерогов этот день может стать достаточно рискованным для проведения финансовых операций. Старайтесь не набирать долги, не делать покупок в кредит – возвращать потраченные таким образом деньги будет трудно. Без крайней необходимости старайтесь не делать покупок в интернет-магазинах. Между тем это удачный день для работы с документами и проведения торговых сделок.

Водолей

Водолеям в этот день требуется проявить максимум гибкости и терпения при работе с обслуживанием клиентов. Возможно, ваши клиенты проявят излишнюю настойчивость и принципиальность и требуется высокий профессионализм, чтобы удовлетворить все их запросы. Сохраняйте спокойствие и тактичность в контактах с клиентами. Также это хороший день для ведения переговоров.

Рыбы

Рыбам, проходящим профессиональное обучение в вузах и колледжах, сегодня, возможно, придется столкнуться с трудностями при попытке применить свои знания на практике. Отдавайте предпочтение самостоятельному обучению. Ваши деловые инициативы могут быть успешными. Бизнесменам рекомендуется расширять географию бизнеса и совершать командировки.

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