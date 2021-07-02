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Выбираемся из болота скуки — любовный гороскоп на 3 июля

2 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

Назначаем свидание, устраиваем романтические вечера и экспериментируем — это может разжечь страсть.

Выбираемся из болота скуки — любовный гороскоп на 3 июля
Фото: depositphotos

Овен

Сегодня звезды не советуют Овнам проявлять инициативу в любви. Тем более, им навредит излишняя настойчивость. Ни заранее назначенное свидание, ни спонтанная авантюра не сулят того приятного эффекта, на который Овны вправе рассчитывать. Их может подвести собственная мрачность или раздражительность.

Телец

Сегодня Тельцам стоит прислушаться к своим ощущениям, душевным и телесным: если налицо чрезмерная усталость, тайное напряжение или раздражительность, выбранный ими стиль отношений является не самым удачным. Вечер готовит им противоречивые чувства, возможен коктейль из огорчений, волнений и надежд.

Близнецы

Непредсказуемые обстоятельства этих суток мешают Близнецам быть в идеальной для свидания форме. День может сделать их более медлительными, прагматичными и инертными, чем они есть на деле, а также не слишком находчивыми в общении - другими словами, лишить их одного из главных инструментов обаяния.

Рак

Сегодня не стоит проявлять активность свободным Ракам: их поиски партнера могут сопровождаться неудачными обстоятельствами или неприятными эмоциями, а в итоге велик риск разочарований. В постоянных и недавно завязанных отношениях нужны сдержанность и тактичность, но не стоит прощать манипуляции.

Лев

Утром небо не слишком благосклонно к любовным планам Львов, поэтому многие из них будут с нетерпением ждать вечера. Звезды обещают, что к концу дня кое-что и вправду изменится, но советуют с осторожностью поддаваться любовным порывам: у них будут свои условия, цена и последствия, возможен сюрприз.

Дева

Утренние и дневные часы не удачны для влюбленных Дев в традиционном смысле этого слова, но могут выполнять другую полезную функцию. Например, держать их в эмоциональном тонусе. Вечер подарит вам надежду, которой не суждено быстро стать реальностью (особенно, если ваш любимый человек - иностранец).

Весы

Этот день покажет Весам, насколько остры скрытые подводные рифы их отношений. Ровный эмоциональный фон и полное доверие между партнерами - отличные знаки, говорящие о том, что у обеих сторон нет «камня за пазухой». Свободным Весам лучше не искать себе пару: велик риск повторить недавнюю ошибку.

Скорпион

Скорпионам не стоит отказываться от вечернего свидания, если его хочет партнер. Если предложений «с того берега» не поступает, можно искусно спровоцировать подходящий повод, но не стоит делать это слишком явно: легко получить обратный эффект. Важно не пасовать перед барьерами и не торопить события.

Стрелец

Влюбленных Стрельцов день вынуждает быть настороже, но заранее бить тревогу им не обязательно. Ничего плохого не случится, если заранее обойти сомнительные и потенциально опасные моменты в общении с любимым человеком. Но это касается лишь отношений «со стажем», в новом романе любая мелочь критична.

Козерог

Козерогов вплоть до вечера могут сопровождать не самые радужные чувства - такие, как уныние, обида, разочарование или усталость. Вечер подарит любовные надежды или многообещающие романтические идеи, но самокритичным реалистам-Козерогам будет очевидно, что они еще требуют дополнительной проработки.

Водолей

Утром Водолеям может показаться, что их роман погрузился в болото скуки, но не тут-то было. Вечером многие Водолеи убедятся, что их отношения все еще полны сюрпризов, да и собственные реакции у них далеко не всегда под контролем. Если вам не хватает волнений, в конце дня у вас будет для них повод.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит торопить события в личной жизни. Утром и днем важно не поддаться мрачности. Вечером у самих Рыб появится нужный настрой для свидания, но обстоятельства окажутся лишь умеренно благоприятными, на полную свободу, предсказуемость и психологический комфорт лучше не рассчитывать.

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