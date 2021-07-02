Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Персональные Рамблер/гороскопы
Мы сделали волшебную астрологическую ленту — заполните свой профиль, и лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Рискуем и веселимся по полной — гороскоп на 3 июля

2 июля 2021ГороскопыМарианна Басс

22-23 лунные сутки. Сегодня основные события произойдут вечером.

Рискуем и веселимся по полной — гороскоп на 3 июля
Фото: rambler

В первой половине дня импульсы Луны в Овне часто будут неуместными. В конце дня усилится контроль, к ситуации добавится элемент непредсказуемости и спонтанности. Вечерние мероприятия не обойдутся без доли креатива, в том числе, кулинарного. Возможна тяга к экзотическим продуктам и напиткам, шоппингу. Луна в Тельце подчеркнет роль материальной базы и напомнит, что отдельные ошибки сейчас не так критичны, как недальновидная общая стратегия. Насколько позволяет момент, стоит рассчитывать бюджет, внимательнее выбирать финансовые и налоговые схемы.

Овен

Утром многие Овны будут не в духе (особенно, если рождены в середине апреля). Настроение им может подпортить недомогание, семейная обстановка, бытовой или иной дискомфорт. Не исключены негативные последствия собственного поведения - например, потворства своим вредным привычкам. Вечер сулит пополнение ресурсов из далекого или скрытого источника, но тратить средства без веских причин нежелательно.

Телец

Для Тельцов это не лучший день. При малейшем сомнении или препятствии лучше отложить задуманное. Вечером свободы выбора может не оказаться: в той или иной степени, придется следовать правилам и, возможно, поступиться частью прав. Имеет смысл урезать список нужд и действий до самых необходимых. К счастью, вечер подарит не только ограничения здесь и сейчас, но и надежду на рост свободы в будущем.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам включаться в коллективные проекты: велик риск поймать не ту волну и создать себе проблемы на будущее. Не стоит делать в этом отношении исключение ни для новых, ни для проверенных друзей: все они могут ошибаться или быть заложниками сложной глобальной ситуации. Не лишне проверить надежность страховочных схем, как щита от финансово-имущественных неприятностей.

Рак

В первой половине дня Ракам лучше уклоняться от переговоров, от пребывания в неприятных им местах и встреч с «трудными» людьми. Вечером хорошие надежды и связанные с ними планы откладываются, зато суровая реальность с ее системными правилами, лимитами или контролем тут как тут. Нужна осторожность в выборе долгосрочной схемы (особенно, финансовой), в поиске друга или группы с расчетом на будущее.

Лев

Сегодня у Львов не самый комфортный день. Любая ситуация отыгрывает перед ними свой негативный, а не позитивный потенциал (особенно, если сейчас они в гостях, в уединении или на чужбине, в периоде болезни, зависимости и уязвимости). Вечер усилит ответственность за любые ходы и решения, включая профессиональные и финансовые. Лучше не поддаваться порыву: сложно предвидеть все его побочные эффекты.

Дева

Девам важно выдержать паузу в первой половине дня. При этом им все же лучше быть начеку, не отключать системы безопасности и не отказываться от поддержки: не исключено, что в мелочах она еще пригодится. Наиболее позитивный период - вечер, но и тут имеются свои оговорки: расчет на финансовые, моральные и прочие бонусы преждевременен, обещанного или намеченного придется ждать несколько месяцев.

Весы

Ситуации этого дня не вызывают у Весов полного доверия, и не зря: при хорошем потенциале, они не могут считаться полностью прозрачными и безопасными. В друзья напрашиваются не только надежные люди, но и те, с кем лучше не иметь дел ни при каких условиях. Имеющиеся риски возрастут вечером: в любой системе ярче высветятся пороки, а не достоинства. Не стоит спешить с инвестициями и оплатой услуг.

Скорпион

Скорпионам стоит завершить все рутинные дела до вечера. Лучше не ждать в них идеального результата, так как его могут подпортить досадные помехи. Желательно следить за порядком и гигиеной. В конце дня тон общения начнут задавать другие люди, напомнит о себе долг или система правил. К счастью, в ситуации найдется и светлая сторона, дающая вам надежду на будущее (например, на улучшение отношений).

Стрелец

Стрельцам в эти сутки нужна доля недоверчивости, так как в любой ситуации может иметься «двойное дно». Не стоит затевать авантюры, включаться в игры и заводить друзей. Нежелательны финансовые операции, кроме рутинных. Вечер приготовит новый поворот событий. Сюрприз или плановая новация возможны в связи с бытом, работой, содержанием питомца, системой снабжения, лечения, питания или обслуживания.

Козерог

Сегодня новый поворот событий ждет Козерогов ближе к вечеру. Утром и днем им лучше вести умеренный образ жизни, не допуская перекосов в быту, самочувствии и настроении. Вечер вернет интерес к долгосрочным планам и подарит заманчивые, но пока еще явно «сырые» идеи. Инертность станет выгоднее нетерпения: она поможет все обдумать, подстраховаться перед экспромтом или вовремя отказаться от него.

Водолей

Водолеям не стоит планировать на сегодня важные дела. Если они неизбежны, не помешает система предосторожностей. Вечером ожидается значимый момент в карьере, делах или частной жизни. Возможно повышение ответственности, сужение территории, ущемление в правах или иное ограничение, усложнение отношений или обострение конкуренции. Важно удержать равновесие. Нежелательно «заедать» и «запивать» стресс.

Рыбы

Пока не настал вечер, звезды советуют Рыбам заниматься несложной повседневной рутиной. Чем-то занять себя очень желательно, иначе необъяснимый внутренний дискомфорт может дать ложный импульс к опасному действию. Вечерние начинания благоприятны, если речь идет о подготовительных мерах и добросовестно учтены все сопутствующие обстоятельства - в противном случае даже благой порыв заведет в тупик.

ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскоп на сегодня
2 июля 2021Rambler
Дата рождения

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне заражает нас меланхолией и депрессией. Противиться будет сложно, но возможно – смотрим больше ситкомов, едим...

Читать продолжение
Все знакиОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Гороскоп на завтра для всех знаков
3 июля 2021Rambler

22-23 лунные сутки. Пристегните ремни: этот вечер будет крышесносным. Луна в Тельце добавит в наши жилы непредсказуемость и спонтанность, и...

Читать продолжение
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Знакомимся налево и направо — финансовый гороскоп на 3 июля
Выбираемся из болота скуки — любовный гороскоп на 3 июля
Рискуем и веселимся по полной — гороскоп на 3 июля
Как звезды помогли красотке из «‎Лицея»‎ разбогатеть и стать счастливой
Какие послания хотят передать нам мертвые во сне
Какие роковые цифры могут испортить вашу жизнь
14 лишних трат, которые высасывают из нас деньги
Павел Глоба предрек неприятности пяти знакам зодиака
Что такое сонный паралич и когда он наступает
Почему сложно любить того, кто не любит себя сам
Когда идти к парикмахеру в июле
Три знака зодиака, которые не спешат строить отношения
Приметы на 3 июля: что нельзя делать в этот день
Раскрываем тайные желания — любовный гороскоп на 2 июля
Коллеги будут раздражать — финансовый гороскоп на 2 июля
Гороскоп на 2021 год
Любовный гороскоп на неделю для всех знаков
28 июня - 4 июля 2021Astro7

Благодаря Венере во Льве при мыслях о личной жизни всю неделю у вас будет подниматься настроение. Ведь личная жизнь сейчас состоит из ярких,...

Читать продолжение
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Любовный гороскоп на июль для всех знаков
Июль 2021Astro7

Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...

Читать продолжение
Совместимость знаков зодиака
Знак женщины
Знак мужчины
Показать

Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...

Читать продолжение
Нравится 7
Поиск по сонникам