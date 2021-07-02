Рискуем и веселимся по полной — гороскоп на 3 июля

22-23 лунные сутки. Сегодня основные события произойдут вечером.

В первой половине дня импульсы Луны в Овне часто будут неуместными. В конце дня усилится контроль, к ситуации добавится элемент непредсказуемости и спонтанности. Вечерние мероприятия не обойдутся без доли креатива, в том числе, кулинарного. Возможна тяга к экзотическим продуктам и напиткам, шоппингу. Луна в Тельце подчеркнет роль материальной базы и напомнит, что отдельные ошибки сейчас не так критичны, как недальновидная общая стратегия. Насколько позволяет момент, стоит рассчитывать бюджет, внимательнее выбирать финансовые и налоговые схемы.

Овен

Утром многие Овны будут не в духе (особенно, если рождены в середине апреля). Настроение им может подпортить недомогание, семейная обстановка, бытовой или иной дискомфорт. Не исключены негативные последствия собственного поведения - например, потворства своим вредным привычкам. Вечер сулит пополнение ресурсов из далекого или скрытого источника, но тратить средства без веских причин нежелательно.

Телец

Для Тельцов это не лучший день. При малейшем сомнении или препятствии лучше отложить задуманное. Вечером свободы выбора может не оказаться: в той или иной степени, придется следовать правилам и, возможно, поступиться частью прав. Имеет смысл урезать список нужд и действий до самых необходимых. К счастью, вечер подарит не только ограничения здесь и сейчас, но и надежду на рост свободы в будущем.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам включаться в коллективные проекты: велик риск поймать не ту волну и создать себе проблемы на будущее. Не стоит делать в этом отношении исключение ни для новых, ни для проверенных друзей: все они могут ошибаться или быть заложниками сложной глобальной ситуации. Не лишне проверить надежность страховочных схем, как щита от финансово-имущественных неприятностей.

Рак

В первой половине дня Ракам лучше уклоняться от переговоров, от пребывания в неприятных им местах и встреч с «трудными» людьми. Вечером хорошие надежды и связанные с ними планы откладываются, зато суровая реальность с ее системными правилами, лимитами или контролем тут как тут. Нужна осторожность в выборе долгосрочной схемы (особенно, финансовой), в поиске друга или группы с расчетом на будущее.

Лев

Сегодня у Львов не самый комфортный день. Любая ситуация отыгрывает перед ними свой негативный, а не позитивный потенциал (особенно, если сейчас они в гостях, в уединении или на чужбине, в периоде болезни, зависимости и уязвимости). Вечер усилит ответственность за любые ходы и решения, включая профессиональные и финансовые. Лучше не поддаваться порыву: сложно предвидеть все его побочные эффекты.

Дева

Девам важно выдержать паузу в первой половине дня. При этом им все же лучше быть начеку, не отключать системы безопасности и не отказываться от поддержки: не исключено, что в мелочах она еще пригодится. Наиболее позитивный период - вечер, но и тут имеются свои оговорки: расчет на финансовые, моральные и прочие бонусы преждевременен, обещанного или намеченного придется ждать несколько месяцев.

Весы

Ситуации этого дня не вызывают у Весов полного доверия, и не зря: при хорошем потенциале, они не могут считаться полностью прозрачными и безопасными. В друзья напрашиваются не только надежные люди, но и те, с кем лучше не иметь дел ни при каких условиях. Имеющиеся риски возрастут вечером: в любой системе ярче высветятся пороки, а не достоинства. Не стоит спешить с инвестициями и оплатой услуг.

Скорпион

Скорпионам стоит завершить все рутинные дела до вечера. Лучше не ждать в них идеального результата, так как его могут подпортить досадные помехи. Желательно следить за порядком и гигиеной. В конце дня тон общения начнут задавать другие люди, напомнит о себе долг или система правил. К счастью, в ситуации найдется и светлая сторона, дающая вам надежду на будущее (например, на улучшение отношений).

Стрелец

Стрельцам в эти сутки нужна доля недоверчивости, так как в любой ситуации может иметься «двойное дно». Не стоит затевать авантюры, включаться в игры и заводить друзей. Нежелательны финансовые операции, кроме рутинных. Вечер приготовит новый поворот событий. Сюрприз или плановая новация возможны в связи с бытом, работой, содержанием питомца, системой снабжения, лечения, питания или обслуживания.

Козерог

Сегодня новый поворот событий ждет Козерогов ближе к вечеру. Утром и днем им лучше вести умеренный образ жизни, не допуская перекосов в быту, самочувствии и настроении. Вечер вернет интерес к долгосрочным планам и подарит заманчивые, но пока еще явно «сырые» идеи. Инертность станет выгоднее нетерпения: она поможет все обдумать, подстраховаться перед экспромтом или вовремя отказаться от него.

Водолей

Водолеям не стоит планировать на сегодня важные дела. Если они неизбежны, не помешает система предосторожностей. Вечером ожидается значимый момент в карьере, делах или частной жизни. Возможно повышение ответственности, сужение территории, ущемление в правах или иное ограничение, усложнение отношений или обострение конкуренции. Важно удержать равновесие. Нежелательно «заедать» и «запивать» стресс.

Рыбы

Пока не настал вечер, звезды советуют Рыбам заниматься несложной повседневной рутиной. Чем-то занять себя очень желательно, иначе необъяснимый внутренний дискомфорт может дать ложный импульс к опасному действию. Вечерние начинания благоприятны, если речь идет о подготовительных мерах и добросовестно учтены все сопутствующие обстоятельства - в противном случае даже благой порыв заведет в тупик.