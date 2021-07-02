Знакомимся налево и направо — финансовый гороскоп на 3 июля

Сегодня стоит налаживать и создавать связи с новыми коллегами и партнерами.

Овен

Овны в этот день смогут заработать больше денег, если будут доводить начатые дела до полного завершения. Хорошее время для офисных служащих, строителей и тех, кто причастен к торговле продуктами питания. Бизнесменам рекомендуется заниматься модернизацией производства и инвентаризацией недвижимого имущества. Наиболее успешное время будет в конце рабочего дня.

Телец

Тельцам в этот день рекомендуется наращивать усилия по расширению и укрепления деловых связей. Вспомните о тех людях, с кем вы раньше поддерживали деловые контакты. Возможно, имеет смысл снова возобновить с ними прерванную связь. Успешно пойдет работа с информацией, документами. При необходимости можно инициировать деловые знакомства и поездки.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется поискать резервы для извлечения материальной выгоды из своей основной работы. Возможно, вы сумеете использовать рабочее время для какой-то дополнительной подработки не в ущерб основной работе. Вам могут предложить вариант подработки на удаленной работе. Также это хороший день для тайной дипломатии и урегулирования щепетильных вопросов.

Рак

В этот день звезды советуют Ракам пересмотреть свои отношения с некоторыми людьми, которых вы считаете своими друзьями и единомышленниками. Неформальное общение поможет вам еще больше укрепить отношения. Хорошо провести вечер в кругу друзей – они могут подать вам перспективные идеи. Также это благоприятное время для участия в коллективных мероприятиях: собраниях, совещаниях, планерках, семинарах и конференциях.

Лев

Львы сегодня смогут найти тонкий психологический подход к вышестоящему начальству. Если у вас есть важные вопросы, которые можно решить только в контакте с начальством, то попробуйте поговорить об этом в конце рабочего дня. Это время, когда отношения с начальством могут стать более доверительными. Кроме того, руководители смогут получить доступ к важной информации, что позволит им принять взвешенные решения.

Дева

Удачно складываются дела у Дев, находящихся в служебной командировке. Вы сумеете относительно легко и быстро урегулировать все вопросы, запланированные на сегодня. Удачно складываются дела у бизнесменов, ориентированных на расширение географии бизнеса и поиск рынков сбыта. Также это хороший день для обмена опытом с коллегами по деловой переписке с целью повышения уровня квалификации.

Весы

Готовность Весов к переменам в работе поможет преодолеть возникающие трудности. Возможно, настало время пересмотреть некоторые методы в работе или вернуться к тем методам, которые вы применяли в прежнее время. Если вы давно планировали некие финансовые операции или инвестиции, то сейчас вероятность успеха выше. Руководящие работники смогут провести реформы и сделать кадровые перестановки. Хорошо заниматься оптимизацией расходов.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют вовлекать других людей в сферу своих экономических интересов. Прежде всего, преуспевают работники сферы обслуживания – у вас возможен рост клиентского потока и это положительно отразится на уровне ваших доходов. Успешно пойдет профессиональное обучение. Активизируются деловые партнерские связи. Можно вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве.

Стрелец

Стрельцы сегодня имеют неплохие шансы для увеличения производительности труда за счет более рационального использования технических ресурсов. Технически одаренные Стрельцы смогут предложить и применить на практике интересные технические решения, изобретения. Отношения в трудовом коллективе складываются вполне конструктивные. При необходимости коллеги помогут вам справиться с текущими делами.

Козерог

Козерогам рекомендуется наиболее важные дела отложить на конец рабочего дня. Это наиболее успешное время для работы с клиентскими заказами, любых форм конкурентной и творческой деятельности. Можно принимать участие в конкурсах и кастингах на замещение престижной вакантной должности. Экзаменационные, контрольные и зачетные задания лучше всего сдавать во второй половине дня.

Водолей

Водолеи в этот день смогут улучшить отношения с некоторыми из коллег. Возможно, к вам обратятся за советом или технической поддержкой, и вы сможете продемонстрировать глубину профессиональных знаний. Офисным служащим рекомендуется наиболее важные дела запланировать на конец дня. Бизнесменам рекомендуется позаботиться о том, чтобы условия труда сотрудников были более комфортными.

Рыбы

Успешно пойдут дела у Рыб, связанных с торговой деятельностью и обслуживанием большого количества клиентов. Ваши деловые связи могут укрепиться и пополниться новыми полезными знакомствами. Постарайтесь больше внимания уделять совершенствованию приемов работы с информацией. Успешно пройдут рекламные мероприятия у консультантов сетевого маркетинга – вы сможете найти новых заказчиков и подписчиков.