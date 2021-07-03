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Три знака зодиака, которые хорошеют с годами

3 июля 2021ГороскопыНижегородская правда

Удивительно, но существуют люди, которые с каждым годом хорошеют, на них всегда хочется смотреть и делать комплименты.

Три знака зодиака, которые хорошеют с годами

Близнецы

Представители воздушной стихии не торопятся взрослеть и вполне лет до тридцати строят воздушные замки, живут мечтами, можно даже сказать, легкомысленно.

Конечно, не стоит думать, что близнецы глупы, несмотря на все своё ребячество, они задают высокую планку и уверенно идут к своей цели, что говорит о превосходном уме. Некоторые представители этого знака зодиака и в тридцать лет будут выглядеть как подростки-переростки, а это, скорее плюс, нежели минус.

Рак

Природная харизма и привлекательность в детском возрасте, играет в юности раков против них самих, скромность и стеснительность не позволяют им преподнести себя в выгодном свете.

Лишь с годами они осознают всю силу красоты, и, какую пользу можно из этого извлечь.А уж в зрелом возрасте, раки отрываются по полной, высоко расправляя свои крылья. Прекрасные дамы становятся по-истине изысканными, теми, кому оборачиваются в след, все без исключения мужчины.

Дева

В детстве и подростковом возрасте дев просто не замечают, из-за их нескладности и потешного стиля в одежде, обходят стороной даже подружки. Девы создают себе образ «серой мышки» и целиком погружаются в него.

Элегантность и женская энергия начинает пробиваться в девах с годами, постепенно, из «гадкого утёнка» в белого лебедя.Дева способна измениться до неузнаваемости, и произвести фурор на встрече одноклассников спустя много лет. Еще новости по теме Отпускной гороскоп: как отдыхают разные знаки зодиака 3 знака зодиака, которых тяготят ошибки прошлого 3 знака зодиака, которые не созданы для любви

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